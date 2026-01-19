東京情報大学（設置者：学校法人東京農業大学）総合情報学科の堂下ゼミナールが制作した佐原三菱館を解説した川崎銀行に関するパネル展示を開催しています。

2025年度の展示では、川崎銀行を明治期に創業した川崎財閥の創設者である初代・川崎八右衛門にフォーカスしたパネルを用意しています。併せて、同時期に創業した第一国立銀行や三井銀行、そして遅れて銀行業に参入した三菱銀行の系譜などに触れながら、川崎銀行が発展する歴史の中で佐原三菱館の位置付けが窺い知れるようなパネルを展示しています。

パネル展示は１月29日(木)まで、佐原三菱館に隣接する佐原町並み交流館で催されています。予約不要で参加費も無料ですので、是非ご覧ください。

■概要

イベント名：佐原三菱館を知る ～旧・川崎銀行佐原支店を設立した初代 川崎八右衛門の系譜～

期間：2026年１月17日(土)～１月29日(木)

場所：佐原町並み交流館（千葉県香取市イ1903 -1）

■関連リンク

東京情報大学 佐原三菱館パネル展示を開催