1DAY講座でスクールでの学びを体験アロマ“スキルアップ”キャンペーン2026年1月19日（月）より各地で開催
公益社団法人 日本アロマ環境協会（略称AEAJ、東京都渋谷区）は、アロマテラピーを学ぶ楽しさをスクールで体験いただく「アロマ“スキルアップ”キャンペーン」を2026年1月19日（月）〜3月31日（火）の期間に実施いたします。
本キャンペーンでは、各地のAEAJ認定スクールにて、アロマテラピーに関する知識を気軽に学べる１DAY講座を期間限定で開講します。アロマテラピーの専門資格であるAEAJ認定アロマテラピーインストラクターのカリキュラムに沿った内容になっており、講座受講者にはディプロマ（修了証）が授与されます。アロマテラピーを学びたいけれど踏み出すきっかけがつかめない方、仕事に活かしたい方、学び直したい方、スクールで同じ趣味の方に出会いたい方などに、アロマテラピースクールでの楽しさを気軽に体験していただけます。
＜キャンペーン概要＞
（１）1DAY講座の開催
本キャンペーンの期間中、各地の認定スクールにて、AEAJ認定アロマテラピーインストラクター資格カリキュラムに沿った1DAY講座を開講します。アロマテラピーの基礎知識から応用まで、最新の公式テキストに基づく内容などご自身の興味のある分野を単元ごとに受講できます。初心者の方はもちろん、すでに学んだことがある方にとっても、知識の整理やスキルアップに役立てていただけます。
（２）受講者に「ディプロマ（修了証）」を授与
講座を修了された方には、AEAJロゴ入りのディプロマ（修了証）をお渡しします。
学びの成果を形に残すことで、継続的な学習の励みにしていただけます。
※ディプロマはAEAJ各種資格の認定証とは異なります。
＊画像はイメージです
＜開催場所＞
各地のAEAJ認定スクール
https://www.aromakankyo.or.jp/newsftp/aroma_skillup.pdf
＜申込方法＞
完全予約制。開催スクール一覧をご確認の上、スクールに直接お問い合わせ・ご参加ください。
https://digitalpr.jp/table_img/2593/125828/125828_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
公益社団法人 日本アロマ環境協会（AEAJ）
広報担当
E-mail: aeaj-pr@aromakankyo.or.jp
アロマ関連情報をお探しの際はお気軽にAEAJにご連絡ください。
関連リンク
AEAJ公式サイト
https://www.aromakankyo.or.jp/
AEAJグリーンテラス特設サイト
https://greenterrace.aromakankyo.or.jp
アロマの総合情報サイト『sense of AROMA』
https://media.aromakankyo.or.jp/senseofaroma/
