1DAY講座でスクールでの学びを体験アロマ“スキルアップ”キャンペーン2026年1月19日（月）より各地で開催











＜キャンペーン概要＞（１）1DAY講座の開催本キャンペーンの期間中、各地の認定スクールにて、AEAJ認定アロマテラピーインストラクター資格カリキュラムに沿った1DAY講座を開講します。アロマテラピーの基礎知識から応用まで、最新の公式テキストに基づく内容などご自身の興味のある分野を単元ごとに受講できます。初心者の方はもちろん、すでに学んだことがある方にとっても、知識の整理やスキルアップに役立てていただけます。（２）受講者に「ディプロマ（修了証）」を授与講座を修了された方には、AEAJロゴ入りのディプロマ（修了証）をお渡しします。学びの成果を形に残すことで、継続的な学習の励みにしていただけます。※ディプロマはAEAJ各種資格の認定証とは異なります。＊画像はイメージです＜開催場所＞各地のAEAJ認定スクール＜申込方法＞完全予約制。開催スクール一覧をご確認の上、スクールに直接お問い合わせ・ご参加ください。https://digitalpr.jp/table_img/2593/125828/125828_web_1.png