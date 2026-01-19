¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿©»ö·ô¤¬Åö¤¿¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª¡ÖÅº¹¥±¿¡ÊTim Ho Wan¡¿¥Æ¥£¥à¡¦¥Û¡¼¡¦¥ï¥ó¡Ë¡×´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥¥ó¥Ð¥ª¡×
¥ß¥·¥å¥é¥óÀ±³ÍÆÀ¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¡¢¡È¹õ¡ßÇò¡É¤Ç¿Ê²½¡ª
SNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü´ü´Ö ¡§ 2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¡Á1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
Èþ¿©¤Î³¹¡¦¹á¹Á¤Ç¥ß¥·¥å¥é¥óÀ±¤ò³ÍÆÀ¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥Ù¥¤¥¯¥É ¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¥Ð¥ª¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅÀ¿´¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÅº¹¥±¿¡ÊTim Ho Wan¡¿¥Æ¥£¥à¡¦¥Û¡¼¡¦¥ï¥ó¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È³×¿·¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Åß¸ÂÄê¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥¥ó¥Ð¥ª¡×¤ò1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»SNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡¢¡ÖTim Ho Wan Japan¡×¸ø¼°Instagram¡Ê¡÷timhowanjapan¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤Î¤¦¤¨¡¢³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤ò¤¤¤¤¤Í¡ª¤·¤ÆÄº¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç20Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖÅº¹¥±¿¡×¹ñÆâÁ´Å¹¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë2,000±ßÊ¬¤Î¤ª¿©»ö·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
Åº¹¥±¿ ¡Ö¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥¥ó¥Ð¥ª¡× SNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó ¼Â»Ü³µÍ×
¡¡
¡þ ¼Â»Ü´ü´Ö¡§
¡¡2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë11»þ¡Á1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ
¡¡
¡ ¡ÖTim Ho Wan Japan¡×¸ø¼°Instagram¡Ê¡÷timhowanjapan¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢ ³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×
¡¡
¾åµ2¹àÌÜ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤«¤éÃêÁª¤Ç20Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢Åº¹¥±¿ ¹ñÆâÁ´Å¹¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë2,000±ßÊ¬¤Î¤ª¿©»ö·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡
¡¡
¿Ê²½·Ï¥Ù¥¤¥¯¥É ¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¥Ð¥ª ¡Ö¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥¥ó¥Ð¥ª¡×
¡¡
º£²ó¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥¥ó¥Ð¥ª¡×¤Ï¡¢Ë§½æ¤Ê¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹á¤ê¤òìÔÂô¤Ë¤Þ¤È¤ï¤»¤¿¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê·ÜÆùñ²¤ò¡¢Èé¤ÇÊñ¤ß¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿°ìÉÊ¡£¤Ò¤È¸ý¤«¤¸¤ë¤È¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿Èé¤Î¿©´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¿¼¤¯¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢·ÜÆù¤Î»Ý¤ß¤¬¸å¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£³°¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ë¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ÈËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢Åß¸ÂÄê¤Î¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥×¥é¥¤¥º¡É¤È¤·¤Æ¡¢ìÔÂô¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊÄêÈÖ¡Ë¡ß ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¿Ê²½·Ï¡Ë¹õ¡¦Çò¤Õ¤¿¤Ä¤ÎìÔÂôÂÎ¸³
¡¡
¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åº¹¥±¿¤Î¡È¸¶ÅÀ¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥Ù¥¤¥¯¥É ¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¥Ð¥ª¡×¤È¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥¥ó¥Ð¥ª¡×¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢»ë³Ð¤Ë¤âÌ£³Ð¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¥Ä¥¤¥ó¥º¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥Ù¥¤¥¯¥É ¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¥Ð¥ª¡×¤Ï¡¢É½ÌÌ¤ò¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¯¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÎÈé¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡¢´Å¿É¤¤¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼ñ²¤¬³Ú¤·¤á¤ëÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤ºî¡£Åº¹¥±¿¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹õ¤ÈÇò¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¹á¹ÁÅÀ¿´Ê¸²½¤ÎÍ·¤Ó¿´¤ÈÁÏÂ¤À¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡
ÁÐ»Ò¡Ê¥Ä¥¤¥ó¥º¡Ë¸ÂÄê¡¢ÌµÎÁ»î¿©´ë²è¤ò¼Â»Ü¡ª
¡¡
´ü´ÖÃæ¡¢ÁÐ»Ò¤Ç¤´ÍèÅ¹¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥¥ó¥Ð¥ª¡×¤È¡Ö¥Ù¥¤¥¯¥É ¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¥Ð¥ª¡×¤Î¥Ä¥¤¥ó¥º¥»¥Ã¥È¤ò1ÁÈÍÍ¤Ë¤Ä¤1»®¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£ÁÐ»Ò¤Î·»Äï»ÐËå¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È¹õ¡ßÇò¡É¤Î¿·¤·¤¤ÅÀ¿´ÂÎ¸³¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë´ë²è¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¡¡
Åº¹¥±¿ ¡Ö¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥¥ó¥Ð¥ª¡× ÈÎÇä³µÍ×
¡¡
¡þ ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡§
¡¡¡¦ ¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥¥ó¥Ð¥ª¡õ¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¥Ð¥ª ¥Ä¥¤¥ó¥º¥×¥ì¡¼¥È¡¡680±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¦ ¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥¥ó¥Ð¥ª3¸Ä¥×¥ì¡¼¥È¡¡980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡þ ÈÎÇä´ü´Ö¡§
¡¡2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡þ ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§
¡¡¡ÖÅº¹¥±¿¡× ¹ñÆâÅ¹ÊÞ
¡¡ÆüÈæÃ«Å¹/¿·½É¥µ¥¶¥ó¥Æ¥é¥¹Å¹/Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥é¥¯¡¼¥¢Å¹/¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAYÅ¹/ÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹
¡þ ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§
¡¡https://timhowan.jp
¡¡
¡¡
¡ÖÅº¹¥±¿¡ÊTim Ho Wan¡¿¥Æ¥£¥à¡¦¥Û¡¼¡¦¥ï¥ó¡Ë¡×¤È¤Ï
¡¡
¡ÖÅº¹¥±¿¡×¤Ï¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ß¥·¥å¥é¥ó3¥ÃÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë¹á¹Á¤Î¹ÅìÎÁÍýÅ¹¡ØÎ¶·Ê¸®¡Ù¤ÎÅÀ¿´»Õ¤òÌ³¤á¤¿¥·¥§¥Õ¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢¡È¤è¤ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢Æü¾ïÅª¤ËËÜÊª¤ÎÌ£¤ò¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤ÈÆÈÎ©¤·¤Æ2009Ç¯¡¢¹á¹Á¤ËÁÏ¶È¤·¤¿ÅÀ¿´ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£ Æü¾ïÅª¤ÊÎÁ¶â¤Ç°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤à»ö¤¬¤Ç¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤ÆÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢2010Ç¯¤Ë¤ÏSham Shui PoÅ¹¡Ê½»½ê¡§G/F, 9-11 Fuk Wing Street, Sham Shui Po, Kowloon¡Ë¤¬¥ß¥·¥å¥é¥ó1¥ÃÀ±¤ò³ÍÆÀ¡¢º£¤Ç¤Ï¹á¹Á¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤âµÍ¤á¤«¤±¤ëÀ¤³¦ÅªÍÌ¾Å¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
Æü¾ïÅª¤ÊÎÁ¶â¤Ç°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤à»ö¤¬¤Ç¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤ÆÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥·¥å¥é¥ó1¥ÃÀ±¤ò³ÍÆÀ¡¢¡ÈÀ¤³¦°ì°Â¤¤¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡É¤È¾Î¤µ¤ì¡¢º£¤Ç¤Ï¹á¹Á¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤âµÍ¤á¤«¤±¤ëÀ¤³¦ÅªÍÌ¾Å¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤·¤ÆWDI GROUP¤Ë¤è¤ê¥¢¥á¥ê¥«³ÆÃÏ¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥Æ¥¥µ¥¹¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¢¥Ï¥ï¥¤¡Ë¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¤³¤³ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢½é¾åÎ¦¤È¤·¤Æ2018Ç¯¤Ë¡ÖÆüÈæÃ«Å¹¡×¤¬¡¢Íâ2019Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¿·½É¥µ¥¶¥ó¥Æ¥é¥¹Å¹¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÆâ3¹æÅ¹¤È¤·¤Æ¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥é¥¯¡¼¥¢Å¹¡×¡¢2024Ç¯¤Ë¹ñÆâ4¹æÅ¹¤Ë¤·¤Æ´ØÀ¾½éÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ë¡ÖÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹¡×¡¢2025Ç¯10·î¤ËÀéÍÕ¸©½éÅ¹ÊÞ¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAYÅ¹¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¹ÔÎó¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤Ä¶¿Íµ¤Å¹¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ¤ÎÈþ¿©´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
Äó¶¡¤µ¤ì¤ëÅÀ¿´¤Ï¡¢Á´¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬³ÆÅ¹¤Î¿ßË¼¤ÇÃúÇ«¤Ë¼êºî¤ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¾øÊª¡¢ÍÈÊª¡¢ÊÆÊ´½Õ´¬¤¡¢´¡¡¢¤Á¤Þ¤¡¢ÌîºÚ¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Ãæ¤Ç¤â¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥Ù¥¤¥¯¥É ¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¥Ð¥ª¡×¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥²¥¹¥È¤¬ÃíÊ¸¤¹¤ëÉ¬¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡ã¡ãÅº¹¥±¿ Å¹ÊÞ³µÍ×¡ä¡ä
¡¡
¡ú ÆüÈæÃ«Å¹
¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1ÃúÌÜ2-2 ÆüÈæÃ«¥·¥ã¥ó¥Æ ÊÌ´Û1F ¡¿ TEL 03¡¾6550¡¾8818
¡ú ¿·½É¥µ¥¶¥ó¥Æ¥é¥¹Å¹
¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ2ÃúÌÜ2¡Ý2 ¡¿ TEL 03-6304-2861
¡ú Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥é¥¯¡¼¥¢Å¹
¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è½ÕÆü1ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡¡¥é¥¯¡¼¥¢2F ¡¿ TEL 03-6801-8212
¡ú ¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAYÅ¹
¡¡ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔÉÍÄ®2-1-1¡¡¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAY ËÌ´Û1³¬ 10291 ¡¿ TEL 047-402-3738
¡ú ÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹
¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ1ÃúÌÜ15ÈÖ21¹æ ¡¿ TEL 06-6450-8277
¸ø¼°HP¡§ https://timhowan.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò WDI JAPAN¡¡¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡¡¡TEL¡§03-3470-5307
¹Êó¡§ÂçÎÓ¡¡ohbayashi@wdi.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI ¹Êó¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à
https://www.wdi.co.jp/contact/press
