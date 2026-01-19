友好の絆を育むLUYUAN、中泰青少年交流大使としてバンコクでデビュー





バンコク, 2026年1月17日 /PRNewswire/ -- 中国のジャイアントパンダのマスコット「Upanda」のモチーフをあしらった電動スクーターの隊列が本日、バンコクの街を颯爽と駆け抜け、中泰青少年文化交流イベント「無限の創造性• 若者の交流」（Boundless Creativity • Youth Link）の正式開幕を告げました。中国の電気二輪車メーカー大手のLUYUAN Groupは、2026年中泰文化交流新勢力ユースパートナー（Youth Partner of the New Force）に任命され、式典において重要な役割を果たしました。



A fleet of LUYUAN electric scooters, ridden by Chinese and Thai youth, took to the streets of Bangkok



中国とタイの若者を代表する合同チーム「Upanda」（Apu）は、友好の徽章をあしらったLUYUANの電動スクーターに乗り、バンコクの歴史地区や近代地区を走り抜けました。

クイーン・シリキット・ナショナル・コンベンション・センターを出発した若者代表たちは、チャイナタウンを抜けてワット・ポーに到着し、人々との交流を図りました。この走行は、「中国とタイはひとつの家族」（China and Thailand are one family）というコンセプトを街中の人々の本物の笑顔に変えるもので、人と人とのつながりの深い本質の生き生きとした解釈になりました。

イベント期間中、主催者から今回参加した若者代表に対して「2026年中泰文化交流新勢力ユースパートナー」の称号が正式に授与されました。LUYUAN GroupはDhurakij Pundit University（DPU）と提携し、パンダをテーマにした電気自動車を寄贈しました。このイニシアティブによって、タイの学生代表はキャンパスを飛び出し、文化的な名所や地方の田園風景を訪ねることができるようになります。新勢力ユースパートナーの使命は2つあります。中国文化を広く知ってもらうことと、タイ社会の発展や現地の習慣についての記録を残し、両国の青少年の相互理解と学びを深めることです。

文化が架け橋となる一方で、テクノロジーは基礎を強化します。同時開催の「中国ギフト展示会」（China Gift Exhibition）では、LUYUANは最先端のイノベーションを展示し、環境に優しいモビリティを推進して、文化的なソフトパワーが産業的なハードパワーに支えられていることを強調しました。社会的責任ある企業として、LUYUANは健康的で持続可能なライフスタイルを提唱しながら、世界各地に質の高い製品を提供できるように努めています。

LUYUANはハイレベルな協力を通じて、世界的な知名度を高めています。特に、同社がドイツの自動車大手BMW Groupと技術ライセンス供与の提携契約を結んだことは注目です。この提携は、国際的なトップレベルのエンジニアリングコンセプトと品質管理システムをLUYUANの研究開発に取り入れ、二輪車モビリティの基準を再定義するものです。

今回のバンコクでのイベントは、LUYUANの「一体両翼」（One Body, Two Wings）戦略のマイルストーンとなるもので、同社の存在をタイ国内市場に定着させる一方で、海外やエンボディードロボティクスの分野へ進出する狙いもあります。国際的なブランドであるLYVAを通じて、同グループは80以上の国と地域にその足跡を広げています。

