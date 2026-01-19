Sunmi、新オールインワンモバイル端末＆スキャナープリンターで煩雑さを解消し速度を向上





シンガポール、2026年1月17日 /PRNewswire/ -- ビジネス上の課題： 現代の店舗は二重の圧力に直面しています。固定カウンターを超えた迅速かつ柔軟な顧客サービスへのニーズと、より簡素で信頼性の高いバックエンド業務への要求です。複数のデバイスが乱雑に配置されたワークステーションは、効率性と機敏性を妨げます。

Sunmiのソリューション：Sunmiは、耐性とワークフロー統合を目的に設計された2つの専用ハードウェア製品で、これらの核心的な課題に対処します。

V3 PLUSオールインワンモバイル端末は、Sunmiのハンドヘルドシリーズにおける重要な進化を体現しています。損傷・低品質・遠距離バーコードでも優れた性能を発揮する産業用グレードのスキャンエンジンを搭載し、小売倉庫や屋外環境など過酷な条件下でも信頼性を確保します。洗練された人間工学設計により、長時間のモバイル使用でも快適性を維持します。堅牢なスキャン機能、決済処理、高速プリンターを1台の頑丈なデバイスに統合したV3 PLUSは、スタッフがどこでも取引プロセス全体を完結可能にし、あらゆる従業員を完全な機能を備えたモバイルサービス拠点へと変革します。

固定式・高処理量のステーション向けに、Sunmiは80MMラベルプリンターを導入します。その主たる革新点は、スキャナーとサーマルプリンターを単一のコンパクトユニットに統合したことです。これにより別々のデバイスや関連するケーブルの煩雑さが解消され、電源とデータ伝送の両方に単一のUSBケーブルのみを必要とします。この合理化された設計により、メインレジや厨房のエクスポエリアにおける重要なタスクに対して、一貫した高速処理を保証します。

戦略的価値：これらのツールを組み合わせることで、より適応性が高く堅牢な運用を実現します。V3 PLUSは機敏な即時対応や複雑なスキャン業務を処理し、80MMラベルプリンターは大量処理のハブ業務を支えます。両デバイスはSunmiのデバイス管理プラットフォームに接続され、集中監視・制御を実現します。この統合アプローチにより、企業は効率性向上だけでなく変動する需要への耐性も備えた業務体制を構築でき、最終的に顧客と従業員双方の体験を向上させます。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com