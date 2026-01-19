Kerry、2026年サプリメント味覚チャートを発表：サプリメントとスポーツ栄養における次なる味の時代を定義する





シンガポール、2026年1月17日 /PRNewswire/ -- 味覚と栄養分野の世界的リーダーであるKerryは、アジア太平洋地域および中東向けの2026年サプリメント味覚チャートを発表しました。このチャートは、同地域における味覚嗜好の変化と、風味重視・ライフスタイル主導型のサプリメントおよびスポーツ栄養製品の台頭を浮き彫りにしています。



Consumers are moving away from traditional pills toward more flavour-forward formats such as gummies.



アジア太平洋・中東・アフリカ（APMEA）全域で、サプリメントは一時的な健康サポートではなく、日常のウェルビーイングの一部として認識される傾向が強まっています。消費者は睡眠、免疫力、消化機能、ストレス管理、エネルギー補給、情緒安定といった効果に注目しており、味と食感が継続購入や長期使用に大きく影響するようになりました。

世界のサプリメント市場は2029年までに1070億米ドル規模に達すると予測され、APMEA地域は引き続き強い成長勢いを示しています。中国、インド、東南アジア、中東が普及を牽引しており、健康意識の高まり、多忙なライフスタイル、パーソナライズド栄養への関心拡大がこれを支えています。

風味重視のトレンドがサプリメントを再定義

消費者は従来の錠剤から離れ、グミ、チュアブル、ドリンクミックス、溶解ストリップ、パウダーブレンドなど風味を前面に出した形態へと移行しています。ここにおいて風味は、機能性による苦味をマスキングし、感情的な訴求を強化し、自然性や有効性を示す上で重要な役割を果たします。アジア太平洋地域と中東で顕著な3つの主要な風味動向：

シンプリシティ・アンプリファイド

消費者は透明性と原料の信頼性を求める傾向が強まっています。ホールフード、植物由来、発酵風味、ほのかな甘味や酸味を特徴とするフレーバーは、純度と栄養豊富なシンプルさを示します。人気のフレーバーには柑橘類、柚子、生姜、ターメリック、抹茶、エルダーフラワー、発酵乳製品、ヨーグルトなどが含まれます。これらは現代のライフスタイルに適合した形態と自然に調和し、製品の健康効果に対する認識を高めます。

カテゴリー・クラッシャーズ

食事の時間帯が曖昧になり、習慣が変化する中、消費者は従来の食品・飲料・サプリメントの境界に固執しなくなっています。カテゴリー・クラッシャーズは、型破りなハイブリッド製品の台頭に焦点を当てます。塩味系エナジーバー、菓子を思わせるサプリメント形態、コーヒー風味の調味料など。これらのハイブリッド製品は、現代の食習慣を反映した創造的な形態と予想外の組み合わせが特徴です。

マキシマリスト・フレーバー

マキシマリズムが2026年の主役となります。若年層消費者が求める大胆で複雑な風味と高い感覚的インパクトが原動力です。デザート風の風味プロファイル、強烈な酸味、スパイシーなアクセント、ティラミスとパッションフルーツやブラウニーとチョコレートといった風味の重ね合わせが、記憶に残る強烈な味覚体験を生み出します。このトレンドは、サプリメントを機能的な義務ではなくライフスタイルの楽しみとして位置づけるものです。

こうしたトレンドの中で、スポーツ栄養はアスリートを超えて、機能性に見合った味を求めるアクティブな消費者層へと広がり続けています。シンプリシティ・アンプリファイドは、爽やかな柑橘系水分補給ブレンド、植物由来成分配合の回復系製品、高タンパクシステムにおける天然乳製品風味に見られます。カテゴリー・クラッシャーズは、カフェスタイルのプロファイル、ソーダをヒントにした電解質飲料、フルーティーなエナジードリンクをもたらします。マキシマリスト・フレーバーは、極限の酸味や辛味を特徴とするプレワークアウト製品、プロテインシェイクの多層的なプロファイルに顕著です。

「APMEA地域の消費者は、積極的な健康製品にさらなる価値を求めています。臨床的に裏付けられた効能だけでなく、ワクワクする風味も必要としているのです」と、Kerryのアジア太平洋・中東・アフリカ地域担当健康・療法部門副社長、Olivier De Salmiechは述べています。「製品が美味しく、科学的に裏付けられた効能を持ち、日常生活に自然に溶け込むとき、それは消費者が楽しみに待つウェルネス習慣となるのです。」

（日本語リリース：クライアント提供）

