GAC Energy、2025年EV充電エコシステムレポートを公表：セルフ式充電パイルは中国全土で23,000基超

広州、中国, 2026年1月18日 /PRNewswire/ -- GAC Energyは先日、『2025年エコロジカルサービスレポート』を公表し、超高速充電技術、全国的なネットワーク展開、GAC Groupの「2⁶エネルギーアクション」（2⁶ Energy Action）戦略の下で進められているV2Gイノベーションの力強い進展に焦点を当てました。「2⁶エネルギーアクション」戦略は、包括的で垂直統合された新エネルギー自動車（NEV）の産業チェーンとエコシステムを開発するためにGAC Groupが打ち立てた戦略的計画です。 2025年末時点で、同社は31の省と211の市で23,274基のセルフサービス式充電パイルを運営しており、うち17,577基はDC充電パイルです。充電ステーションは1,956か所あり、サービスを提供したユーザーは892万人、供給電力量は累計14億3,000万kWh、1000V高電圧急速充電装置の分野で業界をリードしています。





超高速充電技術では、GAC Energyは通年で技術とオペレーションの強化を継続しました。超急速充電パイルは640kWへのアップグレードが完了し、1口あたりの最大出力は720kW、最大電流は800Aに達しています。5月には、AIを活用したスマート管理クラウドプラットフォームが導入され、充電設備のリアルタイム制御と自動操業が可能になり、設備のオンライン稼働率が99.2%に上昇し、サービスの安定性が大幅に向上しました。

充電ネットワークは、加速度的な拡大の段階に入っています。 2025年3月までに、GAC Energyの充電サービスは累計1億回を突破し、利用者基盤は500万人を超え、24時間365日のサービスによって安心して運転できるようになりました。7月には、総充電量が10億kWhを超えました。9月には、セルフ式充電パイルの数が20,000基を突破し、業界トップとなりました。11月までに充電ネットワークによる中国の主要都市と主要交通ルートの網羅が完了し、1,800か所以上にセルフ式充電ステーションが整備されました。これで、中核都市部では、利用者が1km以内で充電ステーションを利用できる利便性も確保されました。

V2G分野では、GAC Energyは2025年8月に中国初となる自家用車オーナー向けV2G放電の注文を完了し、9月には1ステーションあたり1日平均1万1,000kWh以上の放電を行う、国内最大のV2Gマイクログリッドを建設しました。 2025年末までに、GAC Energyの全国V2G放電量は135万kWhを超えており、電力取引は1億3,000万kWh以上、累積炭素削減量は343万トンに達しており、低炭素で持続可能なエネルギーエコシステムに貢献しています。

2026年に入り、GAC Energyはその勢いを加速させ、よりスマートで、より速く、より環境に優しい充電ソリューションの進化を推進し、モビリティの未来を支える安全で持続可能なエネルギーエコシステムを構築しています。

