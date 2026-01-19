未来の道を共に充電する：Huawei、2026年充電ネットワーク業界トレンドのトップ10を発表

深セン、中国, 2026年1月18日 /PRNewswire/ -- Huaweiは1月16日、2026年充電ネットワーク業界トレンドのトップ10を発表しました。この中で、Huawei Smart Charging Network DomainのWang Zhiwu社長が業界と技術的なトレンドについて、包括的な解釈を示しています。



Jointly Charging the Road Ahead | Huawei Releases Top 10 Trends of Charging Network Industry 2026



トレンド1：質の高い開発

乗用車から商用車に至るまで、「高品質」は超高速充電インフラの必須条件となっており、さまざまな車種のエネルギーニーズに対応できるよう、従来の充電装置の大規模なアップグレードが促されています。質の高い開発は、統一的な計画、標準、監督、O&Mを通じて「超高速充電都市」を「メガワット充電都市」へグレードアップし、業界パートナーが高品質を高収益に変えることを可能にします。

トレンド2：包括的な超高速充電

かつてはプレミアム必需品であった超高速充電車両も、今後は誰にでも受け入れられるようになっていきます。第三世代パワー半導体素材と高Cレートのトラクションバッテリーを広範に応用することで、超急速充電車両の市場シェアはさらに高まる見通しです。メガワット充電の商用車が市場を席巻することになります。

トレンド3：メガワット規模での物流の電動化

存続できるビジネスのために「燃料から電気」へ転換することによって、限られた閉鎖的な用途から、あらゆる場面での広範な導入へ、HGVの急拡大が想定されます。トラクションバッテリーのコスト削減とメガワット充電技術の革新により、メガワット規模での物流の電動化は止められないトレンドとなり、経済的および社会的に大きな価値がもたらされます。

トレンド4：100メガワット規模のステーション

物流の電動化の流れの中で、100MW規模の充電ステーションは、高スループットのオペレーションには不可欠なインフラとなってきます。技術力、競争力のある電力価格、スケーラブルな展開といった要素が強力なクラスター効果を引き出し、充電ステーション投資の長期的かつ持続可能な収益性を確保します。

トレンド5：セキュリティと信頼性

乗用車に比べ、商用車はより大きな充電出力が必要となり、充電ステーションにおけるエネルギー貯蔵システム（ESS）容量に占める割合も大きくなります。したがって、セキュリティと信頼性が充電ネットワークの基本要件となります。堅牢なサイバーセキュリティ基盤によって強化された包括的な電気安全保護アーキテクチャは、人、車両、充電装置をシームレスに保護します。

トレンド6：液冷式超高速充電

液冷式超高速充電は放熱と保護に優れており、ますます分散化する充電シナリオにおけるパフォーマンスの信頼性を担保します。これとは対照的に、従来の空冷システムは、高熱、湿度、塩霧、ひどい埃などの過酷な環境での導入が困難です。将来的には、液冷技術が自動車や充電装置に応用され、効率的なメガワット充電を可能にし、自動車全体のコスト削減に貢献することになります。

トレンド7：DC方式ESS＋充電装置

DC方式ESS＋充電装置システムは、電力容量を効果的に増やすことができるため、系統電力に制約のある場所でも、顧客は超高速充電ステーションを迅速かつコスト効率よく導入できるようになります。このシステムは、従来の低容量ステーションのアップグレードに最適で、最小限のグリッド電力で超高速充電ステーションの迅速な再利用や新規配備を可能にし、自動車の充電需要を満たす能力を最大化します。

トレンド8：モジュール型ステーションの建設

ステーションレベルのモジュール型ソリューションは、建設工事や機器の試運転に適した設計になっていて、幅広い充電シナリオに適合します。低コストで迅速に導入でき、移設も容易なため柔軟な選択肢となる一方、耐久性の高い設計により、長期的な価値の保全と投資家の保護も実現します。

トレンド9：キャンパス・マイクログリッド

グリッド形成型PV＋ESSシステムは、液冷式超高速充電技術を統合しており、オングリッドとオフグリッドのどちらのモードでも稼働できます。これにより、「PV＋ESS＋充電装置＋車両＋ネットワーク」のワンストップソリューションが形成され、電力容量の増強、グリーンエネルギー利用の最大化、時間帯別料金（ToU）裁定取引を通じた収益拡大を見込むことができます。

トレンド10：AIエンパワーメント

充電ネットワークのインテリジェントな進化は、ネットワーク、ステーション、充電装置、車両の間でのシームレスな連携を可能にします。デジタルのサイロ化を解消することで、車両所有者のエンドツーエンドの充電体験を向上させ、物流・輸送の全体的な効率改善につながります。

Huaweiはこれからも引き続きパートナーと協力し、シームレスで質の高い超高速充電ネットワークの展開を加速させ、モビリティの電動化の機会を捉えていきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com