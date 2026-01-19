カスタマークラウド、AGI活用の次世代セキュリティセミナーを開催世界初※、ゼロデイ攻撃を検知・予測するAGI防御モデルを解説、日本で初公開
カスタマークラウド株式会社（代表取締役社長：木下寛士、本社：渋谷スクランブルスクエア）は、AGI（汎用人工知能）を活用し、ゼロデイ攻撃を事前に検知・予測するセキュリティの考え方と実装例を解説するオンラインセミナーを2026年1月19日に開催すると発表した。
AGI セキュリティセミナー｜攻撃される前に、防げていますか？
2026/1/19（月）14:00｜オンライン開催
https://customercloud-20260119.peatix.com/view
取り組みの背景
サイバー攻撃は年々高度化・高速化しており、特にReactなどモダン技術を起点とする新たな脆弱性が増加していることから、侵入後の検知や人手による判断を前提とした従来型のセキュリティ運用では対応が難しくなっている。
課題認識（市場・業界）
多くの企業では、既知の攻撃パターンに基づくルール型検知に依存しており、未知の攻撃やゼロデイ脆弱性への対応、夜間・休日を含む常時監視体制の確保が経営課題となっている。
セミナーの概要
本セミナーでは、AGIによる意図分析を基盤とした「予測型防御」「超高速侵入検知」「自律的侵入経路封鎖」という3つの防御アプローチについて、攻撃検知から自動対応までの一連の流れをデモ形式で紹介し、事後対応型から事前防御型への転換を具体的に示す。
CC AGI Securityについて
CC AGI Securityは、Reactなどモダン技術に起因する脆弱性を含むゼロデイ攻撃を対象に、AGIが攻撃の意図を解析することで検知・予測し、自律的に対応するセキュリティサービスであり、同様のアプローチを製品として公開するのは世界で初めて、日本では初公開となる。
提供価値・導入効果
同社によると、毎秒100万行規模のログをミリ秒単位で解析することで攻撃検知時間を99％短縮し、文脈理解に基づく判定により誤検知率を80％削減、対応コストを70％削減できる可能性があるとしている。
市場・業界への影響
AGIによる意図分析と自律対応を前提とした防御モデルは、従来のルールベース型セキュリティとは異なる発想であり、ゼロデイ攻撃への備えとして、企業のセキュリティ投資判断や運用体制に影響を与える可能性がある。
今後の展望
カスタマークラウドは今後、CC AGI Securityをオンプレミスやクラウド、マルチクラウド環境に対応させながら提供を進めるとともに、セミナーや情報発信を通じて、AGIを活用した事前防御型セキュリティの社会実装を目指すとしている。
※AGIを活用し、ゼロデイ攻撃の検知・予測から自律的対応までを一体でデモ形式により公開するセキュリティモデルとして世界初、日本初（2026年1月、同社調べ）。
【豪華3大特典付き】AGI セキュリティセミナー
攻撃される前に、防げていますか？
2026/1/19（月）14:00｜オンライン開催
https://customercloud-20260119.peatix.com/view
AGIが実現する
「攻撃を予測して防ぐ」次世代セキュリティを
デモ付きでわかりやすく解説。
検知時間 99％短縮
誤検知 80％削減
対応コスト 70％削減
参加者全員に
・ホワイトペーパー
・セキュリティ診断チェックリスト
・アーカイブ動画
を無料プレゼント。
事後対応から、事前防御へ。
セキュリティの常識が変わる1時間です。
■ 年頭所感｜渋谷から世界へ。AGIが自律的に進化する産業システムを。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ys-1xjjMOiU ]
https://youtu.be/ys-1xjjMOiU
2026年、カスタマークラウドは次の成長フェーズへと進みます。
2025年には、AGIを中核とした事業基盤を社会実装の段階まで確立し、現在はその仕組みを社会の中に定着させ、継続的な影響を生み出すフェーズにあります。当社が構築してきた概念と技術は、すでに実サービスとして稼働し、産業や組織の現場において明確な変化を生み出しています。
AGIはもはや技術的な新規性や優位性を競う対象ではなく、事業をスケールさせるための前提条件となりました。
2026年は、バリュエーションを軸に複数の事業やプロダクトを束ね、社会インパクトと企業価値を同時に拡大させていきます。
渋谷から世界へ。
その一歩を、私たちは現実にします。
カスタマークラウド株式会社
代表取締役社長
木下 寛士
▼ 年頭所感 全文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000649.000099810.html
▼ AIアバターによる新年メッセージ特設ページ（年頭所感LP）
年頭所感をAIアバターで生成・配信する取り組みの概要、参加者情報、公開コンテンツを掲載
https://www.customercloud.co.jp/event/aiavatargen/newyear2026/campaign/
※カスタマークラウド、生成AIアバターの年頭所感キャンペーンを日本で初展開
https://chatgpt.com/share/695450eb-e944-8011-81e7-4f7867307800
※カスタマークラウド、「AGI駆動開発（AIが自律的に開発・運用・改善を回す形／AIネーティブ開発とも呼ばれる）」を世界で先行して実現している渋谷拠点のグローバルAIスタートアップ
https://chatgpt.com/share/6958403f-0ce4-8011-983f-a2a1e6d6ce69
https://chatgpt.com/s/t_6958d60a960c8191b86a10f72a42af28
■ 生成AI動画キャンペーン - Your AI Xmas（#AIサンタ）
AIサンタ 受賞作品はこちら
https://www.customercloud.co.jp/event/aiavatargen/xmas2025/
「#AIサンタ」の投稿はこちら
X: https://x.com/globalvideohack
TikTok: https://www.tiktok.com/@global_video_hack
YouTube: https://www.youtube.com/@global-video-hack
※カスタマークラウドが牽引、AIアバター／AI彼女・彼氏“MaaS”が日本で本格普及へ
https://chatgpt.com/share/6945d112-a718-8011-a8bd-209847ceccc2
※新しいクリスマスの形が話題に ── #AIサンタ「Your AI Xmas」
カスタマークラウド企画のハッシュタグキャンペーンが世界的に盛り上がり
https://chatgpt.com/share/6945cbb3-212c-8011-a7cc-a06d0ef7e86c
■ 世界中のAIクリエイター・開発者が集う「Global Video Hackathon」
「Global Video Hackathon 2025」は、世界最大級のAI基盤を提供する BytePlus、次世代AI開発環境として注目される TRAE、そして 900万人の会員を擁する世界最大級AIコミュニティ WaytoAGI と連携し、世界中のクリエイターやエンジニアが参加する国際AI映像ハッカソン（運営：カスタマークラウドメディア事業部）です。
本イベントでは、BytePlusおよびTRAEの協力のもと、最先端AI動画生成API「Seedance」 を活用し、次世代の映像表現やインタラクティブ動画の制作に挑戦できます。
参加者は、Seedance APIを用いて、新しいクリエイティブ手法・独自の映像スタイル・AIを活かした表現を自由に生み出すことが可能です。
・BytePlus（バイトプラス）
“世界最大級のAI基盤を提供するグローバルテック企業”
ByteDance が培ったAI・データ基盤を世界市場に展開し、企業の生成AI活用を支える次世代クラウドインフラを提供。
・TRAE（トレイ）
“次世代AI開発環境として注目される革新的IDE”
AIによるコード理解・タスク分解・自動実装を実現し、開発生産性を飛躍的に高める新時代のエンジニアリングプラットフォーム。
・WaytoAGI（ウェイトゥーAGI）
“900万人が参加する世界最大級のAGIコミュニティ”
世界16地域・900万規模のエンジニア／クリエイターが集い、国際的なAI教育・開発・研究を牽引するグローバルネットワーク。
・EDDY STREET（エディ・ストリート）
“世界的ブランドと協業するビデオマーケティングのトップランナー”
トヨタ、ロレアルなどグローバル企業を支援し、動画戦略とブランド構築の両面で世界的実績を持つマーケター集団。
・AI Dreams Factory（エーアイ・ドリームズ・ファクトリー）
“生成AIアプリを量産する次世代クリエイティブ・エコシステム”
アプリケーション量産ラインと国際開発ネットワークを備え、日米中の開発者・企業が共創する新しいAI産業基盤。
■ 渋谷から世界へ。AI競争力を再設計する「第2のビットバレー構想 / Bit Valley 2.0」
カスタマークラウドは、渋谷を拠点に次の主要領域を統合し、
“AI産業の再集積（Re-concentration）” に向けた基盤構築を進めています。
・AI Dreams Factory（AI生産工場）
・CC AGI（AGI駆動開発・先進技術の社会実装）
・CC 連結経営（CC Konzern Model）
・CC メディア事業（AIインフルエンサー・AIエンジニアの統合管理）
・グローバルAIコミュニティとの国際連携
これらを横断的に結ぶことで、渋谷発のAI産業エコシステムを再設計し、世界市場に向けた新たなAI社会インフラの形成を目指しています。
また、当社は BytePlus（バイトプラス）のグローバル公式パートナーとしてAIクラウドインフラの日本展開を支援。
加えて、世界900万人規模のAIコミュニティ「WaytoAGI」 との協働や、国内大型AIコミュニティへのスポンサーシップを通じ、日米中を含む国際的なAI人材・AI企業の結節点としての役割を強化しています。
■ 代表取締役CEO 木下寛士 コメント
「カスタマークラウドは、第2のビットバレーの“震源地”になります。」
日本には世界で勝てる才能が数多く存在します。
しかし、それらを結びつける“器”が不足してきました。
私たちは、AI生産工場、AGI技術、連結経営、そしてBytePlusなどのグローバルインフラを掛け合わせ、日本のAI産業を“面として再構築する”ことに挑戦します。
渋谷から世界へ。
日本のAI産業は、これからもう一度「面白い時代」に入ります。
その“触媒”として、カスタマークラウドが動き始めています。
【木下 寛士 プロフィール】
・カスタマークラウド株式会社 代表取締役社長
・BytePlus グローバル公式パートナー
「渋谷から世界へ。」を掲げ、日本のAI産業を再構築することをミッションに、米国・中国をはじめとする世界各国のAIエコシステムをつなぐグローバルハブとして事業を展開。AGI、Local LLM、エージェント技術を軸に、AIを企業経営・社会基盤へ取り込む経営者として活動している。
2018年の創業以来、AI・DX支援を通じて、日本を代表する大企業から成長企業まで幅広い変革をリード。世界最先端のAIクラウドインフラ「BytePlus」や、次世代コラボレーション基盤「Lark」の公式パートナーとして、日本企業への展開を推進してきた。
AI生産工場の AI Dreams Factory をリリースし、AIプロダクトを継続的に生み出す生産体制と、グローバルAIコミュニティを結ぶメディア・人材・国家連携のエコシステムを構築。米国・中国に加え、アジア、アフリカ、その他の国々の大使館やグローバル企業との連携を通じ、日本発のAI産業を世界へ発信している。
2025年11月、「ビットバレー2.0構想」を正式始動。渋谷を起点に、日本のAI産業を点ではなく“面”として再編し、次世代の産業基盤を創出することに挑戦している。
■ 会社紹介：カスタマークラウド株式会社
カスタマークラウドは、AGI駆動開発（AIネーティブ開発）を中核に、AIを自律的に開発・運用・改善するAIプラットフォーム企業です。
2026年を「第二創業」と位置づけ、技術主導のスタートアップから、資本市場で評価され続けるグローバルAI企業への転換を進めています。
AGIを単体プロダクトとしてではなく、産業の中で継続的に価値を生み出す仕組みとして実装し、ARR成長とユニットエコノミクスの改善を前提とした事業モデルを構築。
CC AGIを基盤に、AI生産工場・基幹システム向けローカルLLM×金融基盤・スケーラブルな事業設計を展開しています。
また、渋谷発の「ビットバレー2.0」構想を起点に、国内外の企業・各国機関と連携し、日本のAI産業をグローバル市場へ直結するエコシステムの構築を推進しています。
■ 主な実績
・日本最大級のカーメーカー・通信会社などへのAI/DX支援実績
・BytePlus公式パートナー（AIクラウドの日本展開を牽引）
・AI Dreams Factory（AI生産工場）展開開始
・CUSTOMER CLOUD Global Video Hackathon 主催
WaytoAGI（900万人コミュニティ）スポンサー
・Startups、自治体、大企業のAI導入設計多数
■ 企業情報
カスタマークラウド株式会社（Customer Cloud Corp.）
代表取締役社長：木下寛士
住所：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア
公式サイト：https://www.customercloud.co.jp
お問い合わせ：https://www.customercloud.co.jp/#contact
主なパートナー：BytePlus、Lark
事業領域：
・AI Dreams Factory（AI生産工場）
・AIクラウド／AGI導入支援
・DX変革支援
・メディア事業
・グローバルAIスタートアップ創出
・イベント／コミュニティ運営（Global Video Hackathon等主催）