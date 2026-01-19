主演・松本まりか×横山裕、テレビ東京系列ドラマ9『元科捜研の主婦』にKANADEMONOが美術協力をしました｜1月スタート

ルームクリップ株式会社

9000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダーの独自サービス。あなただけの「ちょうど良い」を実現するパーソナライズ家具のKANADEMONOを展開するルームクリップ株式会社KANADEMONOカンパニー（以下当社、本社：東京都渋谷区）は2026年1月16日（金）より放送開始したテレビ東京系列ドラマ9『元科捜研の主婦』に美術協力をいたしました。

主人公・詩織の暮らす家は、元“科捜研のエース”らしい几帳面さを感じさせながらも、表情豊かなディテールが散りばめられた、温もりのある空間。

一家が集うリビングには「THE TV BOARD / LOW TABLE 無垢 ホワイトオーク」をはじめ、グリーンやランプが導入され、家族の日常に穏やかな心地よさを添えています。

協力プロダクト一覧

息子・亮介の子供部屋には、アイボリー・グリーン・グレーの3色を用いた「THE RUG crafted with MIYOSHI RUG」を採用。科学や実験に興味を持つ亮介の感性に寄り添いながら、あたたかみのある空間を演出しています。

家族とともに事件解決へと向き合う、“一家総動員”で挑む物語を支える存在として、空間づくりを行いました。

詳細

・THE TV BOARD / LOW TABLE 無垢 ホワイトオーク × White Steel

サイズ：幅150cm

価格：118,000円（税込）

商品番号：TVB-K23-WH-L

商品ページ https://kanademono.design/products/tvb-k23-wh?variant=39979848794174

・Artificial - Green フェイクグリーン パキラ

サイズ：M

価格：26,000円（税込）

商品番号：BTT-104-M

商品ページ https://kanademono.design/products/btt-104?variant=41425257136190

・ストーン調 プラントポット

サイズ：M、カラー：Brown

価格：6,400円（税込）

商品番号：POT-206-BR-M

商品ページ https://kanademono.design/products/pot-206?variant=41729255669822

・Lovely - Compact ダイニングチェア バーチ材 2脚セット

価格：46,800円（税込）

商品番号：CHR-808

商品ページ https://kanademono.design/products/chr-808?variant=39319816732734

・Fabric × Wood プリーツデザイン テーブルランプ

価格：19,800円（税込）

商品番号：DSL-114

商品ページ https://kanademono.design/products/dsl-114

・THE RUG crafted with MIYOSHI RUG / THREE COLOR × RECTANGLE 全30色

サイズ：幅200cm 奥行140cm

カラー：メインカラー アイボリー / サブカラー１.グラスグリーン、２.ライトグレー

価格：64,000円（税込）

商品番号：RUG-K13-M

商品ページ https://kanademono.design/products/rug-k13?variant=41974474670142

・Stylish - Modern スエード調生地とウッドフレーム デスクチェア

カラー：Pink×Natural

価格：27,500円（税込）

商品番号：OCH-K15-PK-U

商品ページ https://kanademono.design/products/och-k15?variant=41245563617342

・オーク・ウォルナット材 すらりとした スタンドミラー 40×160

サイズ：M

カラー：Natural

価格：26,800円 （税込）

商品番号：MIR-811-OK-M

商品ページ https://kanademono.design/products/mir-811

セット全体図

概要

・番組名：テレビ東京系列ドラマ9『元科捜研の主婦』

・放送日時：2026年1月16日スタート 毎週金曜夜9時～9時54分 ※初回は15分拡大

・番組概要：かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織。現在は退職し、5歳の息子・亮介 を育てながら家事と育児に奮闘中。一方、夫の道彦は、つい最近捜査一課に異動したばかりの新米刑事。推理力はいま一歩で少し頼りないものの、時折“核心を突くようなカン”を発揮。

さらには、好奇心旺盛な息子・亮介も子供ならではの純粋な視点で捜査に協力・・・!?

詩織の科学的推理を中心に、道彦と亮介がそれぞれの視点と力を持ち寄って挑む“一家総動員”の本格的なミステリー、そして現代の夫婦や家族の在り方も描くホームドラマとのハイブリッドドラマ。

・出 演 （敬称略）：松本まりか、横山裕、佐藤大空 他

・ドラマ公式サイト：https://www.tv-tokyo.co.jp/motokasouken/

KANADEMONOについて

KANADEMONOでは、パーソナライズ家具ブランドとして、「完璧さ」よりも「ちょうど良さ」を大切にしています。「9000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダー」という独自の強みを発揮し、自分らしいライフスタイルを思い通りにデザインできるようサポートします。

シンプルだけど洗練されたデザイン、使い心地の良さを追求したアイテムたちは、天板・脚・サイズまで自分好みにカスタマイズ可能です。多様な価値観が認められる今の時代、一人ひとりの個性や好みにマッチする家具をリーズナブルな価格で、しかも短納期で提供します。

オンラインストア https://kanademono.design

運営について

会社名：ルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー

代表者名：代表取締役 高重正彦

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目28番1号

KANADEMONOメインオフィス：東京都目黒区中目黒1-9-3

ブランド設立：2018年2月

事業内容：家具の製造・販売、ECにおけるインテリアサービス事業、空間コーディネート事業

ブランドサイト：https://bydesign.co.jp/

