HUG&SHAKE Inc.が人気女性誌で活躍するヘア&メイクアップアーティスト林由香里 & paku☆chanの公式YouTubeチャンネルのマネジメントを1月19日より開始！

株式会社HUG&SHAKE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：淀瀬博行、以下「HUG&SHAKE」）は、人気ヘア&メイクアップアーティストとして『VOCE』『MAQUIA』『美的』などの美容雑誌や、『non-no』『LEE』『BAILA』など幅広い世代の女性誌の他、広告や映像作品など幅広く活躍する林由香里さんとpaku☆chanさんの公式YouTubeチャンネル『ヘアメイク林由香里&paku☆chan／YPRooM』のマネジメントを1月19日（月）より開始する運びとなりました事をお知らせ致します。

公式YouTubeチャンネル『ヘアメイク林由香里&paku☆chan／YPRooM』では、第1弾コンテンツとして公開される「【Q&A】ヘアメイク林由香里とpaku☆chanがYouTubeを始めました！仕事の話からプライベートの話までぶっちゃけトークします【初投稿】」をはじめ、様々な仕事を通じて培われたプロならではの視点やテクニックを日常のメイクに落とし込める形で紹介する他、メイクやスキンケアに取り入れられる実践的なTipsなどもお届けします。プライベートでも親交の深い2人だからこそ生まれる掛け合いや、それぞれの趣味を通して垣間見えるリアルなトークも発信していきます。

■林由香里

ヘア＆メイクアップアーティスト。

トレンドを捉えた旬のメイクを得意とし、その発想力や細やかなテクニックには真似したくなるメイクとして多くの女性から支持を集めている。書籍『「洒落感」メイク』、小学館より発売中。

Instagram：

https://www.instagram.com/yukarihayashi/

書籍：

https://www.shogakukan.co.jp/books/09311576

■paku☆chan



ヘア＆メイクアップアーティスト。

センスが光る理論派メイクが人気で、女優やアーティストからの指名も多く、女性誌、美容雑誌の他、広告や映像作品など幅広く活躍。書籍 『すべての「キレイ」に理由がある＃かわいい超え 大人メイク教本』講談社より発売中。

Instagram：

http://instagram.com/pakuchan_work

書籍：

https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000340956

