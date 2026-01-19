27卒の内定者フォローは「食事会」から「未来への投資」へ。92%の学生が「オーダースーツを贈るイベント」を熱望。

GoldenMessage株式会社

GoldenMessage株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜岡 竜雅）が実施した「27卒大学生向けアンケート調査」により、企業が良かれと思って実施している従来の食事会や懇親会が、内定者にとって必ずしもポジティブに受け取られていない現状が浮き彫りになりました。

これを受け、当社が運営する体験型オーダースーツブランド「SUIT REPUBLIC」は、従来の「会う・話す・食べる」を主目的とした施策から、「内定者の未来へ投資する」姿勢を示す新しい内定者フォロー施策を提案いたします。

■ アンケート結果：従来の懇親会は「逆効果」のリスクも

27卒大学生397名を対象に実施した調査によると、内定先からの食事・懇親会のお誘いを「とても嬉しい」と回答したのはわずか11％に留まりました。 一方で、約3割が「普通以下」と回答しています。

※2025年12月実施：当社の人材紹介サービスを利用する学生に対するアンケート調査

内定者は、企業側が提供する「歓迎」が「利用（囲い込み）」になっていないかに非常に敏感になっており、従来型のコミュニケーション施策（接触量の勝負）が逆効果になるケースが見られます。

■ 92％の学生が支持。今、求められているのは「未来への投資」

一方で、「入社予定の企業から、歓迎と入社後の活躍へのエールとしてオーダースーツを贈られるイベントがあった場合、参加したいですか？」という問いに対しては、92％もの学生が「参加したい」と回答しました。

これらの回答から、現代の内定者フォローにおいて重要なのは「接触量」ではなく、「どんな形で未来に投資してくれるか」という企業の“姿勢の勝負”であることが読み取れます。

【調査概要】

調査対象：27卒対象の大学生

回答者数：397名

調査期間：2025年12月

調査方法：SNS、Webフォーム等

■ SUIT REPUBLICが提供する「体験型採用ブランディング」

「SUIT REPUBLIC」の内定者向けプログラムは、単にスーツを支給する福利厚生ではありません。

【1】圧倒的な差別化と信頼構築： 「若手にここまで投資する」という姿勢を具体化することで、内定者の入社意欲を醸成し、内定辞退の抑止に寄与します。

【2】社会人へのマインドセット： 自分の体型に合った一着を仕立てるプロセスを通じて、学生から「プロの社会人」へとマインドを切り替える象徴的なセレモニーを提供します。

【3】採用ブランディングの強化： 斬新な取り組みはSNS等での拡散性も高く、次年度以降の母集団形成においても強力な武器となります。

■ 法人向け「内定者フォロー専用パッケージ」のお問い合わせについて

現在、多くの企業様からお問い合わせをいただいていることを受け、「内定者向け出張フィッティング会」の企画・運営パッケージの提供を開始いたしました。

- 貴社オフィス等へのフィッター派遣- オーダースーツギフト目録（インビテーションカード）の発行- 社内セレモニーとしてのフィッティング・イベントの演出

予算や内定者数に応じた柔軟なプランニングが可能です。詳細なメニューや実施までのフローについては、下記フォームまたはメールよりお気軽にお問い合わせください。

オフィスが特別な場所に。プロのフィッターによる対話型採寸を通じて、大切な一歩を応援する「SUIT REPUBLIC」のフィッティング体験。接触から「投資」へ。Z世代の心を動かす新しい内定者フォローの形

「辞退防止のための囲い込み」と感じられがちな従来の施策に対し、プロのフィッターが一人ひとりの理想を形にする時間は、純粋な「期待のメッセージ」として届きます。社会人としての第一歩を象徴する一着を仕立てるプロセスが、内定者と企業の絆（エンゲージメント）を深く育みます。

【運営会社概要】

社名： GoldenMessage株式会社

所在地： 東京都渋谷区恵比寿西二丁目8番4号 EX恵比寿西ビル5階

代表者： 代表取締役 浜岡 竜雅

公式サイト：https://goldenmessage.jp/

SUIT REPUBLICウェブサイト：https://suit-republic.jp/

【本件に関するお問い合わせ・資料請求先】

GoldenMessage株式会社 前田 宛

E-mail：maeda@goldenmessage.jp