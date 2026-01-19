元女子高だった聖愛高校（青森県）の野球部は、なぜ3度も甲子園に行けたのか？　誰でも簡単に実行できる「折れない心をつくる方法」満載の『10代のメンタルを強くする50のルーティン』1月27日発売

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年1月27日、新刊『10代のメンタルを強くする50のルーティン』を発刊します。

2013年夏、初めて甲子園に出場して以降、2025年までに3度の甲子園出場を果たしている青森県の弘前学院聖愛高校野球部。そこでメンタルコーチを務めているのが、この本の著者です。

実は聖愛高校は、元女子高でした。その高校が共学化されて生まれた野球部ですので、選手たちは決して野球エリートではありません。ほとんどが地元青森県出身の普通の子どもたちです。

技術や体力で劣る彼らが、なぜ青森県の強豪チームを次々倒して甲子園出場を果たせたのか？ その秘密が、この本で紹介しているメンタルスキルです。

高校球児に限らず、10代は悩みごとが多い世代です。些細なことでやる気を失い、ネガティブな気持ちに飲み込まれてしまいます。そんな10代の悩みを、この本では5つのテーマに分けています。

- スポーツ・部活動- 学校・勉強- 友人・家族関係- 性格の弱み・欠点- 将来・夢

そして、それぞれに解決のヒントとなる考え方と、誰でも簡単にできる心を強くするルーティンを提案しています。どれも著者が実際にメンタルコーチやスクールコーチで実践し、効果を発揮したものばかりです。

「あなたは自分のメンタルが強いと思いますか？ 弱いと思いますか？」

著者が10代を対象とした講演会や研修会の冒頭で質問すると、90％以上の子は「メンタルが弱い」と答えるそうです（甲子園を目指している高校球児たちでさえも！）。

「どうしたら、強いメンタルが手に入るのか？」

「もし、大人になる前の10代に折れない心をつくることができたら？」

この本は必ず、そのヒントとなるはずです。もしあなた自身や、あなたのまわりの大切な人がメンタル面で悩んだときは、ぜひこの本を開いてルーティンを使ってみてください。

【著者プロフィール】

津村柾広（ツムラマサヒロ）

・NPO法人RYOMA塾代表理事

・弘前学院聖愛高校野球部メンタルコーチ

・青森県立八戸北高校スクールメンタルコーチ

・青森明の星高校野球部メンタルコーチ

・盛岡大学附属高校野球部メンタルコーチ

・青森県立八戸西高校野球部メンタルコーチ

◎1965年、青森県八戸市生まれ。2012年から元女子高の弘前学院聖愛高校野球部のメンタルコーチに就任。自律型選手を育成し「聖愛のノーサイン野球」の礎に貢献。聖愛高校野球部を3度の甲子園出場、最高成績夏の甲子園ベスト16に導いた。

◎青森県を本拠に全国各地で講演、セミナー、研修を展開。登壇回数はおよそ1000回を超える。特に、学校での講演や特別授業が多く、およそ200校、1万5000人の子どもたちに関わっている。また、学校の授業にコーチングを活用する「123コーチングforスクール」の授業の受講者は3万人を超えた。

◎2018年から八戸北高校での継続的なコーチングサポートを開始。日本初のスクールメンタルコーチとなった。

■書籍概要

書名 10代のメンタルを強くする50のルーティン

著者 津村柾広

定価 1,760円（税込）

発売日 2026年1月27日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798076465/(https://www.amazon.co.jp/dp/4798076465/)

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18494100/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18494100/)

※全国書店、ネット書店にてお買い求めいただけます