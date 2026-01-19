別府・ひょうたん温泉、バレンタイン限定で来場者に「源泉十割チョコ」をプレゼント
株式会社ユーネット
大分県別府市・鉄輪温泉の「ひょうたん温泉」は、
バレンタイン期間限定の企画として、
ご来場いただいたお客様へ**オリジナルの「源泉十割チョコ」**をプレゼントいたします。
温泉のあたたかさとともに、
ほんの少しの甘さを楽しんでいただく、
ひょうたん温泉ならではのバレンタイン企画です。
■ 企画の背景
近年、「ととのう」「回復する」といった言葉とともに、
温泉にも“成果”や“完成形”が求められるようになってきました。
ひょうたん温泉では、
源泉十割の称号を得たいま、
「良い温泉とは何か」「温泉の価値とは何か」をあらためて見つめ直しています。
その中で大切にしているのが、
温泉の価値を“体験”としてだけでなく、
“味わい”としても感じてもらうこと。
今回のバレンタイン企画は、
その想いをかたちにした取り組みです。
■ 企画概要
企画名
バレンタイン限定「源泉十割チョコ」プレゼント
実施期間
2026年2月14日（金）～2月16日（日）
内容
期間中にご来場いただいたお客様へ、
「源泉十割チョコ」を1名様につき1つプレゼントいたします。
※数量限定／なくなり次第終了
施設の強み
大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）
温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）
【施設概要】施設名：ひょうたん温泉
所在地：大分県別府市鉄輪159-2
営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）
特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com
電話番号：0977-66-0527
担当：マーケティング担当 専務取締役 田中大貴（ひろき）