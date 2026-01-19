別府・ひょうたん温泉、バレンタイン限定で来場者に「源泉十割チョコ」をプレゼント

株式会社ユーネット

大分県別府市・鉄輪温泉の「ひょうたん温泉」は、

バレンタイン期間限定の企画として、

ご来場いただいたお客様へ**オリジナルの「源泉十割チョコ」**をプレゼントいたします。

温泉のあたたかさとともに、

ほんの少しの甘さを楽しんでいただく、

ひょうたん温泉ならではのバレンタイン企画です。

■ 企画の背景

近年、「ととのう」「回復する」といった言葉とともに、

温泉にも“成果”や“完成形”が求められるようになってきました。

ひょうたん温泉では、

源泉十割の称号を得たいま、

「良い温泉とは何か」「温泉の価値とは何か」をあらためて見つめ直しています。

その中で大切にしているのが、

温泉の価値を“体験”としてだけでなく、

“味わい”としても感じてもらうこと。

今回のバレンタイン企画は、

その想いをかたちにした取り組みです。

■ 企画概要

企画名

バレンタイン限定「源泉十割チョコ」プレゼント

実施期間

2026年2月14日（金）～2月16日（日）

内容

期間中にご来場いただいたお客様へ、

「源泉十割チョコ」を1名様につき1つプレゼントいたします。

※数量限定／なくなり次第終了

施設の強み

大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）



温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）



【施設概要】施設名：ひょうたん温泉

所在地：大分県別府市鉄輪159-2

営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）

特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com

電話番号：0977-66-0527

担当：マーケティング担当 専務取締役 田中大貴（ひろき）