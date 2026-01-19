ロボット人材コミュニティ『RobotMateHub』設立｜連携第一弾・東北大学「LaboRobo Insight Series #1」講演開催

合同会社ヤマリキエッジ

◆合同会社ヤマリキエッジ（本社：東京都渋谷区、代表社員：山本力弥）は、ロボット好き/少しでも興味があるすべての人が「学び・交流し・ロボットを仕事にする」コミュニティ 『RobotMateHub（以下、RMH）』 を設立。現在日々Discordや週次ウェビナーにて、最新の業界動向の発信を開始した。さらに、活動の一環として、2025年11月28日（金）に東北大学 青葉山キャンパス「青葉山ガレージ」で開催された 「LaboRobo Insight Series #1」 にて、代表・山本力弥がゲストスピーカーとして講演。

◆概要・活動内容

・ RobotMateHub設立：ロボット好きが継続的に集い、学び、つながり、キャリアに接続する恒常的なコミュニティを提供

・ Discordでの交流、および週次でのウェビナーを開催

・ ロボット企業やロボット関連の大学研究室との共同セミナーの開催・ 運営体制：山本力弥（ソフトバンクロボティクスにてPepper事業へ貢献など）、月城里恵（日米でロボット分野を学び実装知を蓄積）、谷舖雄大（6,000人超コミュニティ運営の実績）の3名が中核

◆設立の背景

・ AIとロボットの時代が到来しつつあるが、日本には、ロボット業界の人材アンマッチという課題が存在

・ 単発イベントはあるが、誰もが継続的に集まれる“恒常的な居場所”が不足

・ ロボット好きが学び・交流できる場所（RMH）を常設。同時に、ロボット系人材を求める企業がアプローチできる導線を整備

◆コミュニティ

https://robotmate-hub.com/

ウェビナーについての発信も、上記ページより参加可能なDiscordにて実施中

◆ 協同セミナー第一弾｜東北大学「LaboRobo Insight Series #1」講演レポート

・ イベント名：LaboRobo Insight Series #1 今年は、ロボットビジネスの大転換点 - 現場から見たロボット導入の成功ガイド -

・ 日時：2025年11月28日（金）16:00-18:00

・ 会場：東北大学 青葉山キャンパス「青葉山ガレージ」

・ 主催：株式会社LaboRobo（代表取締役社長：稲川雅也）

・ 協力：合同会社ヤマリキエッジ、RobotMateHub

・ 開催レポート：https://note.com/laborobo/n/n459c29790024

質疑では、ヒューマノイドの適用領域、研究シーズの事業化、価値の伝え方、人材・体制設計など、現実に根ざした問いが相次ぎました。RobotMateHubは今後も学術×産業の交差点を増やし、参加者の学びを実装・キャリアに接続していきます。

当日の様子

◆イベント主催者について｜株式会社LaboRobo（代表取締役社長：稲川雅也）

株式会社LaboRoboは、研究現場の生産性向上をめざすロボティクス企業。自然言語からロボットや既存機器の制御コードを自動生成し、プログラミング不要で実験プロトコルを自動化する「LabCraft」等を開発。稲川雅也社長のもと、大学・研究機関・企業と連携し、研究から社会実装までの橋渡しを推進しています。

・ URL：https://labo-robo.jp/

◆運営会社概要

・ 会社名：合同会社ヤマリキエッジ

・ 代表者：代表社員 山本 力弥

・ 所在地：東京都渋谷区

・ 事業内容：コミュニティ運営（RobotMateHub）、新規事業／AI・ロボティクス導入支援、タレントマネジメント、講演・研修 ほか

・ URL：https://yamarikiedge.com/

◆本件に関するお問い合わせ

合同会社ヤマリキエッジ 広報担当

