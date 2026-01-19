成長企業の可視化へ ″成長環境提供企業認証2026″ 審査開始

一般社団法人企業価値調査機構

市場調査・分析、企業動向分析を行う一般社団法人企業価値調査機構（本社：東京都中央区、以下「企業価値調査機構」）は民間発企業認証「成長環境提供企業認証2026」を同年1月より企業審査を開始します。

成長環境提供企業認証とは？

本企業認証では企業の労働環境にフォーカスすることで、人材が成長できる環境や取り組みを評価します。リスキリングや人的資本経営の文脈から人材がより成長するための日本の企業環境が必須であり、

その一助になれることを目指しています。

弊社は企業価値調査の一環として企業賞の調査約100社以上の取材実績から分析した結果、

"人材が成長する環境"を定義し、そのような企業様を更に見える化する取り組みが人的資本経営、リスキリングの文脈、そして日本経済の発展に少しでも寄与できるのではないかと考えております。

認定要件

１.1on1環境があること(6ヶ月1回以上)※従業員の方にヒアリング

２.評価制度、労働環境関連の20項目に80%以上回答

※審査項目はこちら

概要・ロゴデザイン

＜認証マークに込めた想い＞

「G」「拡大・成長」「20」 放射線状に広がるシンボルマークは拡大や成長を表しております。またマークは20項目にちなんで20本の線から構成されております。1-001の部分001は企業毎に番号が付与されます。

＜認定後の納品物＞

・成長環境提供企業サイト内での企業紹介

・企業認証ロゴ贈呈

・認定証贈呈

会社概要

企業名

一般社団法人企業価値調査機構



本店所在地

〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号



事業内容

当法人は、企業価値の調査を通じ、公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上、男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

⑴ 企業価値の審査・調査

⑵ 企業価値の認定・掲示

⑶ 企業が所有する学術及び科学技術、芸術などの無形資産の調査

⑷ その他当法人の目的を達成するために必要な事業

※定款第3条（目的）



法人番号

7010005036503



お問い合わせ

info@cvr-institute.com