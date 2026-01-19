【新プラン販売開始】熱海温泉「湯の宿 平鶴（ひらつる）」1日1室限定！絶景の朝景を貸切露天風呂で満喫する贅沢プラン

株式会社サイトプラス熱海でもっとも海に近い貸切露天風呂「潮彩」からの朝景

熱海温泉「湯の宿 平鶴（ひらつる）」は創業以来、訪れるお客様に心からの癒しと感動をお届けしてまいりました。今回新たに販売開始する「【1日1室限定】絶景の朝景を貸切露天風呂で満喫！鮑の踊り焼き付プラン」は、朝の澄んだ空気と水平線を彩る朝景を眺めながら、貸切露天風呂でゆったりと過ごす贅沢な時間をお楽しみいただけます。

新プランの目的・背景

カップルでもご家族でも入れる浴槽色づく朝景日中の貸切風呂露天風呂「潮彩」

本プランでは朝景を十二分に満喫して頂くため、通常は予約が出来ない朝6:00から7:00までの1時間を特別にお使いいただけます。さらに、朝景を旅の思い出として写真におさめて頂くため、専用のカメラ台をご用意いたしました。お風呂場でのカメラの利用は慣習的には禁止となっておりますが、貸切露天風呂「潮彩」では写真撮影を推奨しています。撮影した絶景の朝景をSNSなどで発信してください！

プランの概要

日の出時間

施設概要

所在地：〒413-0102 静岡県熱海市下多賀493

電話番号 ：0557-67-2221

※ご予約・お問合せ時間 8：00～21：00

公式サイト：https://hiraturu.com/