【建国記念の日】奈良・橿原神宮での正式参拝と講演会を開催

株式会社フォーチュンアンドカンパニー

2026年2月11日（水・祝／建国記念の日）、奈良県橿原市の橿原神宮および奈良県社会福祉総合センターにて、「橿原神宮参拝＋講演会」が開催されます。本イベントは、建国記念の日にあわせ、日本書紀において初代天皇・神武天皇が即位したとされる橿原の地を訪れ、橿原神宮での式典参加および正式参拝と講演を同日に行うことで、日本の歴史や文化に触れる機会を提供することを目的としています。

講演は、SNSで10万人を超えるフォロワーを持つプロデューサー・土岐総一郎氏が担当します。参拝で得た体験を一過性のものにせず、日本の歴史や文化をどのように捉え、日常の中で考えていくかをテーマに構成されています。

特別な体験価値を強調するのではなく、実際に現地を訪れ、参拝と講演を通じて、それぞれが日本の成り立ちや文化について考えるきっかけを持つ場として企画されています。

【開催の背景や目的】

近年、日本の歴史や文化に触れる機会は、知識として断片的に学ぶ場が中心となり、実際の場所や体験と結びつけて考える機会は限られています。また、参拝という行為についても、その意味や背景に触れることなく行われるケースが多いのが現状です。

本イベントは、こうした状況を踏まえ、参拝を単なる行事として終わらせるのではなく、その背景にある歴史や考え方を知り、自分自身の中で整理する時間を持つ場として企画されました。実際に現地を訪れ、参拝後に講演を行う構成とすることで、体験と理解をより強固に結びつけることを目指しています。

【イベント詳細情報】

イベント概要

橿原神宮参拝＋講演会

開催日：2026年2月11日（水・祝／建国記念の日）

会場：橿原神宮（奈良県橿原市）、奈良県社会福祉総合センター(大会議室)

参加費(一例)

式典参加（記念品付き）＋正式参拝（記念絵馬付き）＋講演会：14,000円（税込）

※式典参加に伴う橿原神宮様への奉納費8,000円を含みます。

※その他のコース内容・参加費については、申込みページをご確認ください。

申込・お支払い締切：2026年2月10日（火）14：00まで

申込リンク

▶ 詳細・お申込みはこちら

https://pro.form-mailer.jp/lp/9da6b99e344961

当日の流れ（一例）

本イベントでは、複数の参加コースをご用意しています。

以下は「式典参加＋正式参拝＋講演会」コースの当日の流れです。

〈スケジュール〉

10:15 橿原神宮前 集合

11:00 式典スタート（予定）

※昼食は各自

13:15 正式参拝（予定）

※参拝後、講演会場へ各自移動

14:45 講演会場 開場

15:00 講演会開始

講師：土岐総一郎

16:50 講演会終了

17:00 閉場

※進行状況により、時間が前後する場合があります。

※講演会終了後には、希望者を対象とした懇親会付きプランも用意しています。

ご参加にあたってのご案内

本イベントは現地集合・現地解散です。交通費・宿泊費、講演会場への移動は各自ご手配ください。

正式参拝ではフォーマルな服装でのご参加をお願いいたします。

周囲への配慮が必要な場合、席の移動等をお願いすることがあります。

お子様の参加をご希望の場合は事前にご相談ください。

【今後の展開】

本イベントは、その時々の節目やテーマに応じて企画される取り組みの一つとして実施されています。今回の橿原神宮での開催は、建国記念の日という節目にあわせ、日本の歴史や文化について考える機会を設けることを目的としたものです。

今後、同様の趣旨による取り組みが実施される場合には、公式サイトおよび申込みページを通じて案内される予定です。

【主催者情報】

主催者プロフィール

連続起業家・プロデューサー

土岐総一郎（ときそういちろう）

1986年3月9日千葉県生まれ。

2012年の起業を機にインフルエンサーの事業代行、関連教育事業のマーケティング、運営代行を生業とする。専門家をスクール事業にするマーケティングプラットフォームを企画中。経営理念は「自他の可能性と幸福の最大化」

千葉県立千葉高等学校、自宅浪人を経て早稲田大学政治経済学部経済学科に入学。卒業後は教育事業での起業を見据え都内ブランド予備校に入社。3年の勤務後、コピーライターやビジネスプロデュースなど、フリーランスを1年経たのち2012年に法人を２社創業。その時立ち上げた起業家養成スクールは累計15000人以上の受講生を抱える日本最大の若者起業コミュニティに。

多種多様な事業を生み出してきたシリアルアントレプレナー（連続起業家）でもある。歌舞伎町飲食店経営、大手資格スクールのマーケティング、爬虫類カフェ、婚活事業など、数多くの事業を展開した。2020年、各種事業売却を経て心機一転。愛妻家の道へ。

自身は清和天皇から分かれた清和源氏の一流派である土岐源氏の末裔。土岐源氏での有名人は明智光秀や坂本龍馬など。また、本家は100年続く酒屋。2022年、成田山新勝寺の表参道に「龍神さまの開運堂」をオープン。

土岐が運営している日本の歴史や日本の神様のことを伝えるアカウント「ヤオヨロ塾【人生×歴史】」は、総フォロワー数が10万人を超える。

趣味はゴルフ、将棋、歴史研究と壮年感満載。漫画の読書量は年間3000冊以上と常軌を逸している。

お問い合わせ先

土岐総一郎 運営事務局

shinwa.kojiki@gmail.com