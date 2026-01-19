【1/28:参加無料】産経新聞社主催オンラインセミナー 「地域医療DX戦略フォーラム」にて、日本経営が基調講演
株式会社日本経営（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長：橋本 竜也、以下 日本経営）は、産経新聞社主催のオンラインセミナー「地域医療DX戦略フォーラム：持続可能な病院経営に求められるデジタル変革」において、当社部長の太田 昇蔵が基調講演を行うことをお知らせいたします。
■セミナー概要
団塊ジュニア世代が65歳以上となり、働き手が大きく減少する「2040年問題」が迫る中、地域医療の持続可能な病院経営にはDXが不可欠です。本セミナーでは、基調講演にて株式会社日本経営・太田 昇蔵が「DX＝デジタル×組織変革」という視点に加え、病院単体では追いつかない地域共生社会を見据えた産業横断的なDX戦略を提示します。
持続可能な病院経営を目指す皆様に、明日から実装できる具体的なヒントをお届けします。
■開催概要
セミナー名
地域医療DX戦略フォーラム：持続可能な病院経営に求められるデジタル変革
日時
2026年1月28日（水）17:00～19:00
開催形式
オンライン配信
定員
500名（先着順・参加費無料）
主催
産経新聞社
協賛
株式会社ヤプリ、フリー株式会社
申込締切
2026年1月28日（水）17:00まで
申込URL
https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/4951
■太田昇蔵
株式会社日本経営 部長
大規模民間急性期病院の医事課を経て2007年入社。電子カルテなど医療情報システム導入支援を経て、2012年病院経営コンサルティング部門に異動。 2017年グロービス経営大学院 MBA コース修了。2023年より総務省：経営・財務マネジメント強化事業アドバイザー（「DXの取組」領域）。
■会社概要
会社名：株式会社日本経営
代表者：代表取締役社長 橋本 竜也
所在地：大阪府豊中市寺内2丁目13番3号
設立：1999年（日本経営グループ創業は1967年）
URL ：https://www.nkgr.co.jp/
事業内容：経営コンサルティング、人事評価制度構築・運用支援 他