【1/28:参加無料】産経新聞社主催オンラインセミナー 「地域医療DX戦略フォーラム」にて、日本経営が基調講演

株式会社日本経営


株式会社日本経営（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長：橋本 竜也、以下 日本経営）は、産経新聞社主催のオンラインセミナー「地域医療DX戦略フォーラム：持続可能な病院経営に求められるデジタル変革」において、当社部長の太田 昇蔵が基調講演を行うことをお知らせいたします。


■セミナー概要

団塊ジュニア世代が65歳以上となり、働き手が大きく減少する「2040年問題」が迫る中、地域医療の持続可能な病院経営にはDXが不可欠です。本セミナーでは、基調講演にて株式会社日本経営・太田 昇蔵が「DX＝デジタル×組織変革」という視点に加え、病院単体では追いつかない地域共生社会を見据えた産業横断的なDX戦略を提示します。



持続可能な病院経営を目指す皆様に、明日から実装できる具体的なヒントをお届けします。


■開催概要

セミナー名
　地域医療DX戦略フォーラム：持続可能な病院経営に求められるデジタル変革


日時
　2026年1月28日（水）17:00～19:00


開催形式
　オンライン配信


定員
　500名（先着順・参加費無料）


主催
　産経新聞社


協賛
　株式会社ヤプリ、フリー株式会社


申込締切
　2026年1月28日（水）17:00まで


申込URL
　https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/4951



■太田昇蔵



株式会社日本経営 部長


大規模民間急性期病院の医事課を経て2007年入社。電子カルテなど医療情報システム導入支援を経て、2012年病院経営コンサルティング部門に異動。 2017年グロービス経営大学院 MBA コース修了。2023年より総務省：経営・財務マネジメント強化事業アドバイザー（「DXの取組」領域）。





■会社概要

会社名：株式会社日本経営


代表者：代表取締役社長　橋本 竜也


所在地：大阪府豊中市寺内2丁目13番3号


設立：1999年（日本経営グループ創業は1967年）


URL　 ：https://www.nkgr.co.jp/


事業内容：経営コンサルティング、人事評価制度構築・運用支援 他