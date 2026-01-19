この一年、ビジネスの現場で最も読まれた本は？「企業図書大賞 2025 powered by Sharelot」を発表

株式会社MOCHI

株式会社MOCHI（本社：東京都墨田区、代表取締役：戸枝良太）は、法人向け電子書籍読み放題サービス「Sharelot（シェアロット）」の年間利用ランキング「企業図書大賞 2025 powered by Sharelot（運営：株式会社MOCHI／データ提供：法人向け電子書籍サービス「Sharelot」）」を発表いたします。本賞は、2025年1月から12月までの同サービス導入企業における読書データを集計し、企業で働く読者の皆さまに最も広く読まれた書籍を選出するアワードです。

【特設サイトURL】 https://sharelot.jp/corporate-book-award/2025(https://sharelot.jp/corporate-book-award/2025)

開催の背景

書店に並ぶベストセラーランキングは、世の中のトレンドや「いま注目されている本」を映し出す重要な指標です。今回、Sharelotが光を当てたのは、そのもう一歩奥にある「ビジネスの現場で、実際に読まれた本」です。

購入されて終わりではなく、日々の業務の合間や通勤時間に紐解かれ、働く人の課題解決に活用された書籍は何か。Sharelotは、企業向け電子書籍読み放題サービスとして蓄積してきた膨大な「読書データ」をもとに、この1年間、多くのビジネスパーソンに必要とされ、実際に活用された書籍を選出しました。

本アワードを通じ、現代のビジネスシーンにおけるリアルな学びの潮流を可視化し、皆様にとっての新たな「知のパートナー」と出会うきっかけとなることを願っています。

総合グランプリ TOP10

2025年、最も多くのユーザーに読まれた書籍を紹介します。

今年は生成AIの普及に伴い、最新技術をキャッチアップするだけでなく、それを使いこなすための「人間ならではの思考力・伝達力」を鍛え直そうとする、ハイブリッドな学習意欲が顕著に表れた結果となりました。

《総合グランプリ受賞ランキング》[表: https://prtimes.jp/data/corp/83309/table/32_1_692eb1dba1bf11c7715a4695e94b6fde.jpg?v=202601190951 ]＜企業図書大賞運営チームによる考察＞

1位の『パン屋ではおにぎりを売れ 想像以上の答えが見つかる思考法』や、8位の『解像度を上げる――曖昧な思考を明晰にする「深さ・広さ・構造・時間」の４視点と行動法』など、 “自ら考え、本質を見抜く力” を養う書籍が上位を占めました。一方、9位には『AI時代の質問力 プロンプトリテラシー 「問い」と「指示」が生成AIの可能性を最大限に引き出す』がランクイン。AIという強力なツールを前に、それに指示を出す側の “人間力(思考力・言語化力) ”を磨こうとする企業の前向きな姿勢が表れた結果となりました。

部門賞 大賞受賞作

総合ランキングだけでは捉えきれない多様な読書ニーズに応えた作品を、6つのテーマ別に表彰いたします。ビジネススキルはもちろん、日々の暮らしから心のケアまで、働く人を全方位的に支えるラインナップとなりました。

特設サイトについて

《各部門の大賞受賞作》- 🤖 AI・DXリスキリング部門 大賞- - 『頭がいい人のChatGPT＆Copilotの使い方』- IT・エンジニアリング部門 大賞- - 『情報処理教科書 出るとこだけ！ITパスポート 2025年版』- チーム＆プロジェクト開発部門 大賞- - 『プロジェクトマネジメントの基本が全部わかる本』- 🌿 ライフスタイル・実用部門 大賞- - 『カレンの台所』- 🕊️ メンタルヘルス・セルフケア部門 大賞- - 『あした死ぬかもよ? 人生最後の日に笑って死ねる27の質問』- ️ 教養・リフレッシュ部門 大賞- - 『コーヒーが冷めないうちに』

各部門の入賞作品や、企業図書大賞運営チームによる詳細なコメント等は、以下の特設サイトにて公開しております。ぜひご覧ください。

「企業図書大賞 2025 powered by Sharelot」特設サイト

https://sharelot.jp/corporate-book-award/2025(https://sharelot.jp/corporate-book-award/2025)

Sharelotについて

Sharelot（シェアロット）は、今回ご紹介した書籍を含む多彩なラインナップを、いつでもどこでも何人でも同時にお読みいただける法人向け電子書籍サービスです。

「社員がどんな本に関心があるのか知りたい」「自律的に学ぶ文化を育てたい」

そんな企業様の想いに、読書データの可視化と学習環境の提供を通じてお応えします。

https://sharelot.jp/(https://sharelot.jp/)

株式会社MOCHIについて

株式会社MOCHIは「本の未来を、共創する。」をミッションに掲げ、読書を通じた「学び」と「つながり」を社会に広げるスタートアップ企業です。私たちは、企業向け電子書籍読み放題サービス「Sharelot」の提供をはじめとし、ビジネスパーソンがいつでも、どこでも、多様な書籍に触れ、知識を深め、互いに意見を交わし合う環境づくりに取り組んでいます。

株式会社MOCHIは、顧客企業の課題解決に寄与すると同時に、出版社や著者が持続的に価値を創造できるビジネスエコシステムの確立を目指しています。私たちが実現するのは、単なる電子書籍の流通ではなく、人と知見が循環し、新たなアイデアや共感を生む「読書コミュニティ」の創出です。

「本」という知の源泉を起点に、組織や人材が成長し、社会全体が豊かになる未来をともに切り拓いていきます。

【会社概要】

会社名：株式会社MOCHI

所在地：東京都墨田区業平2-13-8-201

代表者：戸枝良太

設立：2020年1月

URL：https://mochicorp.com/(https://mochicorp.com/)

事業内容：企業向け電子書籍読み放題サービス「Sharelot」、返品ができる電子書店「Sharelot書店」、引用書籍から本を探せるサイト「引用ドットコム」、ソフトウェア受託開発事業

