【HR University】従業員一人ひとりに最適な育成を実現するスキル診断機能「スキルドック」をリリース

株式会社Hajimari

株式会社Hajimari（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木村 直人）は、法人向け人材育成サービス「HR University（HRU）」において、従業員のスキルを可視化し、個別最適な育成設計を支援する新機能 「スキルドック（Skilldock）」 をリリースしたことをお知らせいたします。スキルドックは、階層別に求められるスキルをWebテスト形式で診断し、強み・課題を可視化することで、研修や育成施策の精度向上を支援するスキル診断機能です。

開発背景｜「研修の成果が見えにくい」という課題

近年、企業における人材育成投資は拡大する一方で、

- 階層別研修を実施しているが成果が見えない- 個々人の課題が把握できず、研修内容が画一的になっている- 研修施策の妥当性を社内で説明しづらい

といった課題が多く聞かれます。

HR Universityではこれらの課題に対し、研修を始める前に「今、どのスキルが不足しているのか」を可視化することが重要だと考え、スキルドックの開発に至りました。

健康診断で毎年のヘルスチェックをするように、定期的にビジネススキルをチェックする習慣を作りたい。それによって自立した人材を増やしたいと考えています。

スキルドックの特徴

1. 階層別スキル要件に基づくWeb診断

新人・若手、中堅、管理職、人事など、階層ごとに求められるスキル要件をもとに設計されたWebテストを実施。

知識量ではなく、業務におけるスキル活用状況を把握します。

2. AI分析による強み・課題の可視化

診断結果はAIにより分析され、個人および組織単位での強み・課題をレポートとして可視化。

育成施策の検討材料として活用できます。

3. 研修・eラーニングとの連動

診断結果に応じて、HR Universityが提供するeラーニングや研修コンテンツと連動。

「診断 → 学習 → 再測定」という育成サイクルを構築できます。

こんな企業におすすめ

スキルドック概要

- 研修施策の成果を可視化したい- 階層別研修が形骸化していると感じている- 個々人の課題に応じた育成設計を行いたい- 人材育成施策の説明責任を果たしたい

サービス名：スキルドック（Skilldock）

提供形式：Webスキル診断テスト

対象：新人・若手／中堅／管理職／人事

料金：1名あたり2,000円～（税別）

URL：https://www.hr-university.jp/skilldock

※本サービスは人事評価を直接代替するものではなく、育成施策検討のための参考指標としてご利用いただけます。

HR University（HRU）について

HR Universityは、企業の人材育成課題に対し、eラーニング、ワークショップ、研修設計、スキル可視化などを組み合わせ、「学びを業務成果につなげる」ことを目的とした法人向け人材育成サービスです。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Hajimari

HR University 事業部

お問い合わせフォーム：https://www.hr-university.jp/contact