毎度大好評のお子様向けイベント「MY FIRST PLAZA」。イベント参加者の募集がスタート！お仕事体験とギフト選びで、心に残るホワイトデー体験を。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2026年3月1日(日)、PLAZA ルミネ大宮店にて、ホワイトデーのギフト探しとお仕事体験を楽しんでいただく、5歳～10歳のお子さまを対象としたイベント「MY FIRST PLAZA -WHITE DAY-」を開催します。2026年1月19日(月)より、PLAZA公式WEBサイトにて参加希望者の募集を開始します(※本イベントは、事前に応募いただいた方の中から抽選で当選された方のみご参加いただけます)。

PLAZAが主催する、お子様向けイベント「MY FIRST PLAZA」。大好評につき、今年もホワイトデーに合わせた開催が決定！お子さま自身が「おくる相手の事を思って選ぶ」という“ギフト体験”ができる特別なイベント。ギフトを選んだあとは、選んだアイテムのレジスキャンやラッピングにもチャレンジし、PLAZAでのお仕事体験もお楽しみいただけます。参加いただいた方には、当日の様子をおさめたカメラマン撮影の写真や、イベント当日のお仕事体験で着用いただくネームバッジ＆キャップをプレゼント！心のこもったギフト体験を通して、家族みんなで、思い出に残るホワイトデーをお過ごしください。

●イベント詳細・参加応募フォームはこちら：

https://www.plazastyle.com/contents/topics/detail/388

応募受付期間：2026年1月19日(月)～2月2日(月)

STEP１. ギフトを選ぶ

相手のことを考えながらお菓子を選びます。(専用カートをご用意しています。)

STEP２. レジを体験

PLAZAのスタッフに変身して、レジで商品スキャンに挑戦！

STEP３. ラッピングを体験

選んだアイテムを、ギフト用にラッピングしてみよう！

参加してくれたお子さまに

キャップとネーム缶バッジをプレゼント！

カメラマン撮影のお写真もプレゼントします。

・「MY FIRST PLAZA -WHITE DAY-」について

本イベントは、事前に応募いただいた方の中から抽選で当選された方のみご参加いただけます。

【参加対象】5歳～10歳のお子さまとその保護者さま

【開催日時】2026年3月1日(日) 10:30～18:00 (1組30分程度）

【開催店舗】PLAZA ルミネ大宮店 (埼玉県さいたま市大宮区錦町630 ルミネ大宮 ルミネ2 1F)

・抽選応募について

【応募期間】2026年1月19日(月)～2月2日(月)

【応募対象】PLAZA PASS 本会員の方

【当選人数】計10組 (1組につきお子さまは2名まで、保護者の方は2名までご参加いただけます。)

▷ イベント詳細：https://www.plazastyle.com/contents/topics/detail/388

▷ 応募フォーム：https://forms.gle/VJMjriZtfVF31do76

※1家族につき1枠のご応募とさせていただきます。ご友人同士でご応募される場合は、それぞれ別々にご応募をお願いします。

※当選された方へのご連絡は2月5日(木)を予定しています。

※当選者のキャンセルが出た場合、繰り上げ抽選を行う場合がございます。

※商品の購入代金と店舗までの交通費等は当選者様のご負担となります。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。