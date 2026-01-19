「#FR2」がフェイスマスクブランド「LuLuLun」と初のコラボレーション

株式会社せーの

株式会社せーの（本社：東京都渋谷区）が展開する「#FR2（エフアールツー）」は、日本発のビューティーケアブランドを代表するフェイスマスク「LuLuLun（ルルルン）」とのコラボレーションアイテム「LuLuLun collaboration with #FR2 Precious Balance Face Mask」を、数量限定で発売中です。

2011年の誕生以来、“毎日のフェイスマスク”という新しいスキンケア習慣を提案してきたLuLuLun。今回のコラボレーションでは、「世界でいちばん、たくさんのごきげんをつくる。」をコンセプトに掲げるLuLuLunの中でも、特に人気の高いシリーズ「LuLuLun Precious」をベースに採用しました。

肌にしっかりとうるおいを届け、使い続けることで肌を土台※から整えることができる設計となっています。 ※角質層まで

パッケージデザインは、#FR2のアイコンであるウサギをモチーフにした特別仕様。

肌のターンオーバー周期である約28日に着目し、シート7枚入りを4セットにした構成で、日々のケアを習慣として取り入れやすい内容量に仕上げました。

パッケージデザインは、#FR2のアイコンであるウサギをモチーフにした特別仕様。さらに香りも、#FR2の店内でお馴染みの、数種類のフルーツとフローラルオゾンを組み合わせた清涼感のあるサボンタイプの香りを落とし込み、朝のお出かけ前や夜のリラックスタイムなど、シーンを問わず心地よく使えるフェイスマスクに仕上げています。

スキンケアとしての確かな実用性と、#FR2ならではの遊び心ある世界観を融合させた本コラボレーションは、日常のルーティンに小さな“ごきげん”をもたらすアイテムです。

【商品概要】

LuLuLun collaboration with #FR2 Precious Balance Face Mask

シート7枚入り（エッセンス113ml）× 4セット ※バラ売り不可

価格：\3,300（税込）

内容量：シート7枚入り（エッセンス113ml）× 4セット ※バラ売り不可

配合成分：水、グリセリン、BG、マルチトール、クインスシードエキス、トリ脂肪酸（C18-36）グリセリル、トリ脂肪酸（C12-18）グリセリル、ホホパエステル、スクワレン、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、フィトステロールズ、トコフェロール、フィトール、イソマルト、セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP、カルボキシメチル・βグルカンNa、アセチルヘキサペプチド-8、乳酸菌発酵液、水添レシチン、マルトデキストリン、カプリリルグリコール、イソステアリン酸ポリグリセリル-20、キサンタンガム、クエン酸、クエン酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、香料

原産国：日本

【発売情報】

#FR2 ONLINE STORE

発売日：2026年1月17日（土）11:00～

#FR2 各店舗

発売日：2026年1月17日（土） 各店オープンより

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

#FR2（エフアールツー）

世界が写真中心のコミュニケーションになっていることから、Instagramを起点にブランドの世界観を発信。ウサギのカメラマンというコンセプトのもと、「カメラマンの着る服」をテーマにしたアイテムを展開しています。

Web：https://fr2.tokyo/

Instagram：https://www.instagram.com/fxxkingrabbits/

LuLuLun（ルルルン）

2011年に誕生した日本発のビューティーケアブランド。「世界でいちばん、たくさんのごきげんをつくる。」をコンセプトに、毎日のスキンケアに寄り添うフェイスマスクを中心に展開しています。

Web：https://lululun.com/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社せーの（#FR2 PR担当）

Email：okuizumi@ceno.jp