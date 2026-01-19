【新春SALE】胡蝶蘭専門店らんや、全品20％OFF｜フラワーバレンタイン・法人ギフト需要に向け期間限定開催

胡蝶蘭専門店「らんや」新春SALEを開催

有限会社黒臼洋蘭園

有限会社黒臼洋蘭園（本社：埼玉県さいたま市）は、自社農園で胡蝶蘭を一貫生産する専門農園として、品質にこだわった胡蝶蘭を全国へお届けしています。

このたび、運営するオンラインショップ「胡蝶蘭専門店らんや」、らんや大宮本店、らんや小石川店の全店舗にて、新春SALEを開催。期間中は全商品20％OFFでご購入いただけます。

会員登録でクーポン利用可能

本SALEは会員登録者限定クーポンのご利用が条件となりますが、期間中に新規会員登録された方も対象となります。胡蝶蘭購入を検討している方、初めて胡蝶蘭を贈る方にもお得に利用できる機会です。

[セール概要]

内容：新春SALE 全品20％OFF

期間：2026年1月19日（月）～1月25日（日）

対象店舗：

・オンラインショップ「胡蝶蘭専門店らんや」（https://kotyou-shop.net/ ）

・らんや大宮本店（https://kotyou.net/ ）

・らんや小石川店（https://ranya.tokyo/ ）

条件：会員登録必須（新規登録可）

■□クーポンのご利用方法□■

1.商品を選んでカートへ

2.クーポン利用欄へ 【newyear20】と入力して適用を押す

3.購入手続きへ

※クーポン利用前に会員登録が必須となります

フラワーバレンタイン・2月ギフトの事前準備に

2月はバレンタインをはじめ、感謝や想いを伝える機会が増える季節です。

近年注目されている「フラワーバレンタイン」では、チョコレートに代わる贈り物として胡蝶蘭や花ギフトを選ぶ方が増えています。

[フラワーバレンタインとは？]

日本では、バレンタインと言えば 「女性から男性へチョコレートで愛を伝える日」とされていますが、実は世界では男女問わず、「お互いに感謝の気持ちを伝える日」と認識されています。また「世界でいちばん花を贈る日」とも言われています。

もともとバレンタインデーに贈り物をする習慣は、19世紀後半のイギリスで始まったといわれており、 当時からチョコレートだけではなく、お花にメッセージカードを添えて贈ることも多かったそうです。そしてバレンタインデー文化は広がり、バレンタインデーに「お花」は欠かせない贈り物となりました。



お花の中でもとくに胡蝶蘭は「幸福が飛んでくる」という花言葉を持ち、恋人・家族・大切な方への想いを上品に伝えられるギフトとして人気です。

[モアナ3本立ち] 定価\9,900 → 20％OFF \7,920[スイートメモリー3本立ち]定価\9,900→20％OFF \7,920[バレンタイン3本立ち]定価\9,900 → 20％OFF \7,920[モア3本立ち]定価\9,900 → 20％OFF \7,920[ウェディング2本立ち]定価\9,900 → 20％OFF \7,920

その他のおすすめの中輪、ミニ胡蝶蘭

https://kotyou-shop.net/SHOP/196665/220925/list.html

法人ギフト・お祝い花にも対応

らんやでは、開店祝い・周年祝い・就任祝いなどの法人向け胡蝶蘭ギフトも多数取り扱っています。

立札・ラッピング・全国配送に対応しており、バレンタイン時期の取引先への感謝ギフトや、春先の行事に向けた事前手配にも活用いただけます。

オンラインショップ「胡蝶蘭専門店らんや」

栽培から販売まで一貫管理する胡蝶蘭専門企業

黒臼洋蘭園は、胡蝶蘭の生産・出荷・販売までを自社で一貫管理する専門農園です。長年培ってきた栽培技術により、花もちが良く、美しい状態を長く楽しめる胡蝶蘭を安定して提供しています。

法人向けの大量注文や周年・開店祝い、個人の贈答用まで、用途に応じた提案力と対応力が強みです。

公式ショップサイト「胡蝶蘭専門店らんや」

黒臼洋蘭園が運営するオンラインショップ「胡蝶蘭専門店らんや」では、3本立・5本立をはじめとした高品質な胡蝶蘭を全国へお届けしています。立て札・ラッピング・日時指定配送など、贈答に欠かせないサービスを標準対応し、法人向けにはおまとめ注文専用サービスも用意。初めての方でも安心してご利用いただけます。

オンラインショップ「胡蝶蘭専門店らんや」

法人向け「胡蝶蘭おまとめサービス」

大宮店・小石川店の実店舗でも直接購入可能

実店舗として、大宮店舗・小石川店舗を展開。実際に胡蝶蘭を見ながら選べるほか、専門スタッフが用途や予算に応じて丁寧にご案内します。ビジネス利用はもちろん、ご家庭用としての相談も多く、「胡蝶蘭をもっと身近に感じられる店舗」として支持されています。

らんや大宮本店（埼玉県さいたま市）

らんや小石川店（東京都文京区）

当社概要

有限会社黒臼洋蘭園は、胡蝶蘭の栽培から出荷・販売までを自社農園で一貫管理する胡蝶蘭専門農園です。長年培った栽培技術により、高品質で花もちの良い胡蝶蘭を安定して提供しています。法人向けの開店祝いや就任祝い、周年記念などの贈答需要をはじめ、個人向けギフトにも幅広く対応。立札・ラッピング・配送はもちろん、大量注文のとりまとめや設置、回収まで行うサービス体制を整え、信頼できる胡蝶蘭専門店として多くの支持を集めています。



社 名：有限会社黒臼洋蘭園

代 表：黒臼 秀之（代表取締役社長）

本 社：埼玉県さいたま市見沼区染谷1-188

電 話：048-685-2211（代表）

事業内容：胡蝶蘭の生産と販売

