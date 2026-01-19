1万円台で始める車内エンタメ体験。配線の手間ゼロで動画もナビも快適に使える、GetPairr入門向けCarPlay AI Box「GetPairr Go」今だけの限定キャンペーン
製品概要
「AI Boxは高い」？「設定が難しそう」！そんなイメージを持つ方に向けて開発されたのが、GetPairrのエントリーモデル 「GetPairr Go」 です。
市場では2万円前後が主流のAI Boxですが、本製品は1万円台で購入できる価格帯を実現。必要な機能に絞ったシンプルな構成により、初めてAI Boxを使う方でも直感的に操作できるのが特長です。USBポートに挿すだけで、車内が動画も音楽も楽しめるエンタメ空間へ。「まずはAI Boxを試してみたい」という方に最適な入門モデルです。
製品割引情報
【GetPairr Go】
割引率：30％オフ（クーポン併用可能）
クーポンコード：7QXBBUNM
最終価格：10395円（税込）
有効期間：1月19日 ～ 2月28日
商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLVJTR5N(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLVJTR5N)
※クーポンコードの使用方法：Amazonの決済画面に進み、「ギフトカード、商品券、プロモーションコードを使用する」をタップし、クーポンコードを入力し、［適用］ボタンをクリックしてください。割引後の金額が表示されれば、クーポン適用完了です。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TQ4ZB6qOI4E ]
主な機能・特長
■ 機能１. Android搭載AI Boxで、車内でも動画アプリを快適視聴
本製品はAndroidシステムを搭載したAI Box。
車内で YouTube / Netflix / DAZN / Prime Video / Spotify / U-NEXT / torne などの人気アプリを利用できます。
長距離ドライブや待ち時間でも、車内時間を有効活用できます。
■ 機能２. 有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化
純正ナビのUSBポートに接続し、スマートフォンとBluetooth接続するだけ。
有線CarPlay／Android Autoをワイヤレスで使用可能になり、乗車のたびの配線操作が不要になります。
■ 機能３. USBメモリー対応で、オフライン再生も可能
本体には USB-Aポート を搭載。
USBメモリーを接続すれば、インターネット環境がなくても動画や音楽を再生できます。
通信量を気にせず使いたい方にもおすすめです。
■ 機能４. 挿すだけの簡単設定、初期設定も最小限
複雑な設定は不要。
製品を車両のUSBポートに接続するだけで起動し、初めての方でも迷わず使えます。
「機能は最低限でいい」「難しい操作は避けたい」という方に最適です。
ご使用前の注意事項
●本製品は 有線CarPlay対応の車両専用 です
●日本国内の電波法に準拠し、技適認証取得済み のため安心してご使用いただけます
※車種・ナビ仕様により動作が異なる場合があります。事前に対応状況をご確認ください。
まとめ
「高性能よりも、まずは使いやすさと価格を重視したい」
そんな声に応えるために誕生した GetPairr Go。
AI Boxをもっと身近に、もっと気軽に。
1万円台から始める、新しい車内エンタメ体験をぜひお試しください。
🛡️ ご購入から1年間の製品保証付き！
万が一、不具合が発生した場合も、交換・返金にて迅速に対応いたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください📩
📧 メールサポート：service@getpairr.com
💬 LINE公式アカウント：@getpairr
お電話でのお問い合わせ：050-5213-0336
🕒 受付時間：平日 10:00～17:00（※土日祝を除く）