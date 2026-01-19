1万円台で始める車内エンタメ体験。配線の手間ゼロで動画もナビも快適に使える、GetPairr入門向けCarPlay AI Box「GetPairr Go」今だけの限定キャンペーン

製品概要

惠州凌鹰智能科技有限公司

「AI Boxは高い」？「設定が難しそう」！そんなイメージを持つ方に向けて開発されたのが、GetPairrのエントリーモデル 「GetPairr Go」 です。

市場では2万円前後が主流のAI Boxですが、本製品は1万円台で購入できる価格帯を実現。必要な機能に絞ったシンプルな構成により、初めてAI Boxを使う方でも直感的に操作できるのが特長です。USBポートに挿すだけで、車内が動画も音楽も楽しめるエンタメ空間へ。「まずはAI Boxを試してみたい」という方に最適な入門モデルです。

製品割引情報

【GetPairr Go】

割引率：30％オフ（クーポン併用可能）

クーポンコード：7QXBBUNM

最終価格：10395円（税込）

有効期間：1月19日 ～ 2月28日

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLVJTR5N(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLVJTR5N)

※クーポンコードの使用方法：Amazonの決済画面に進み、「ギフトカード、商品券、プロモーションコードを使用する」をタップし、クーポンコードを入力し、［適用］ボタンをクリックしてください。割引後の金額が表示されれば、クーポン適用完了です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TQ4ZB6qOI4E ]

主な機能・特長

■ 機能１. Android搭載AI Boxで、車内でも動画アプリを快適視聴

本製品はAndroidシステムを搭載したAI Box。

車内で YouTube / Netflix / DAZN / Prime Video / Spotify / U-NEXT / torne などの人気アプリを利用できます。

長距離ドライブや待ち時間でも、車内時間を有効活用できます。

■ 機能２. 有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化

純正ナビのUSBポートに接続し、スマートフォンとBluetooth接続するだけ。

有線CarPlay／Android Autoをワイヤレスで使用可能になり、乗車のたびの配線操作が不要になります。

■ 機能３. USBメモリー対応で、オフライン再生も可能

本体には USB-Aポート を搭載。

USBメモリーを接続すれば、インターネット環境がなくても動画や音楽を再生できます。

通信量を気にせず使いたい方にもおすすめです。

■ 機能４. 挿すだけの簡単設定、初期設定も最小限

複雑な設定は不要。

製品を車両のUSBポートに接続するだけで起動し、初めての方でも迷わず使えます。

「機能は最低限でいい」「難しい操作は避けたい」という方に最適です。

ご使用前の注意事項

●本製品は 有線CarPlay対応の車両専用 です

●日本国内の電波法に準拠し、技適認証取得済み のため安心してご使用いただけます

※車種・ナビ仕様により動作が異なる場合があります。事前に対応状況をご確認ください。

まとめ

「高性能よりも、まずは使いやすさと価格を重視したい」

そんな声に応えるために誕生した GetPairr Go。

AI Boxをもっと身近に、もっと気軽に。

1万円台から始める、新しい車内エンタメ体験をぜひお試しください。

🛡️ ご購入から1年間の製品保証付き！

万が一、不具合が発生した場合も、交換・返金にて迅速に対応いたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください📩

📧 メールサポート：service@getpairr.com

💬 LINE公式アカウント：@getpairr

お電話でのお問い合わせ：050-5213-0336

🕒 受付時間：平日 10:00～17:00（※土日祝を除く）