[SMILEVISA]2026年1月5日開始の在留申請オンラインシステム新仕様に特定技能管理システム「SMILEVISA」が対応

株式会社CROSLAN（本社：大阪府東大阪市、代表：川村 敦）は、2026年1月16日（金）に特定技能管理クラウドサービス「SMILEVISA」に、在留申請オンラインシステム改修に伴う新機能をリリースしました。
在留申請オンラインシステムの改修について
2026年1月5日から在留申請オンラインシステムが新しくなりました。改修の主なポイントとしては以下の通りです。
- 添付データの容量拡大
- 複数ファイルの同時添付機能の追加
- 入力内容の一時保存機能の追加
- 申請後に申請内容・添付資料をオンラインで確認可能
- 利用申出・定期報告のオンライン対応
これらの改修により、従来の出入国在留管理庁のオンライン申請システムに比べて利便性の高いものとなっています。
SMILEVISAの機能変更点
近年、外国人雇用を取り巻く制度改正やシステム改修が続いており、企業には迅速かつ正確な在留申請対応が求められています。こうした背景を受け、SMILEVISAでは制度変更に即した機能アップデートを継続的に行っています。SMILEVISAでは、新仕様を踏まえて以下の対応を行いました。
- 取次者情報の入力項目の追加と項目の一部変更
- 上陸予定の空港を選択式に変更
- 新しいオンライン申請の仕様にそったCSVの出力機能の更新
SMILEVISAのCSV生成機能は、入管のオンライン申請システムの仕様に沿って自動でデータが整形され、かつ、事前にエラー検証が行われます。これによってスムーズなオンライン申請が実現できます。
また、提出書類の自動判別、ファイル回収・自動アップロード、PDF一括ダウンロード機能などと組み合わせることで、煩雑な申請業務をだれでも安心してできるようになります。申請書作成からオンライン申請完了まで20分以内で完了します。
※SMILEVISAは特定技能の要件判定・必要書類の自動抽出・最適な申請ステップのサジェスト機能、オンライン申請用CSV出力に関して特許を取得しています。
制度改正やシステム改修が続く中でのSMILEVISAの役割
近年、外国人雇用を取り巻く制度改正や行政システムの改修が継続的に行われています。こうした環境下において、企業には迅速かつ正確な在留申請・管理体制の構築が求められています。
SMILEVISAは、制度やシステムの変更に柔軟に対応できる在留＆人材管理クラウドとして、受入れ企業の外国人人材の受入れ業務のDX化を継続的に支援しています。
オンライン申請に関するブログとマニュアルについて
弊社ブログとマニュアルにて、今回の改修内容について詳しく解説しております。ブログ記事は下記よりご覧いただけます。
また、SMILEVISAおよびオンライン申請マニュアルは資料の無料ダウンロード(https://www.smilevisa.jp/resources_service/)よりご覧いただけます。
【ブログ記事】
- 【特定技能】出入国在留管理庁のオンライン申請│始めるために必要な手続きをわかりやすく解説(https://www.smilevisa.jp/owned-media/tokuteiginou-online-beforeapply/)
- 【特定技能】令和8年1月に改修！出入国在留管理局へのオンライン申請マニュアル | 必要な条件や方法について解説(https://www.smilevisa.jp/owned-media/tokuteiginou-online/)
「SMILEVISA」について
「SMILEVISA」は、特定技能外国人の受け入れ業務をDX化するクラウドサービスです。専門知識がなくても直感的に操作できるUIを提供し、アラート管理機能や外国人タレントマネジメント機能、オンライン申請補助機能により、業務の効率化をサポートします。
特に、月額管理コスト削減や申請書類作成の負担軽減が可能で、2025年の新ルールにも対応。さらに、煩雑な申請手続きも自動化し、業務時間を大幅に短縮。大手から中小企業まで幅広く導入され、管理コストの削減やスタッフとのコミュニケーション活性化、定着率の向上など、多くの企業から高評価を得ています。
