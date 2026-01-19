ユーステラの創作活動とFANBOX支援特典の魅力を紹介する「漫画でわかるユーステラFANBOX」を公開

ユーステラグループホールディングス合同会社

U-Stella株式会社（東京都目黒区、代表取締役：原田アロハ、以下ユーステラ）は、自社の創作活動およびpixivFANBOXを通した支援特典の魅力を紹介する解説漫画『漫画でわかるユーステラFANBOX』を制作・公開したことをお知らせいたします。

pixivFANBOX（ピクシブファンボックス）とは、クリエイターの継続的な創作活動を応援するための月額制ファンコミュニティプラットフォームで、ファンがクリエイターを定期的に支援することで限定コンテンツが受け取れるサービスです。

ユーステラではこのFANBOXを通じ、日々多彩な創作コンテンツを発信しており、本漫画はその魅力を分かりやすく伝えることを目的としています。

本解説漫画ではフィーちゃんやユニちゃんなど、ユーステラの人気キャラクターたちが登場し、読者にユーステラFANBOXの魅力を紹介しております。

シナリオはシナリオライターの水江つたえ氏、漫画制作はイラストレーターのぜーげん氏が担当しました。

本漫画では、「どんな創作活動をしているのか」「プラン（支援コース）の違いは何か」「支援すると何ができるのか」といった、これから支援を検討しているファンの疑問に答える形で、ユーステラの活動内容やユーステラFANBOXで得られる特典を解説しています。

支援プランに応じて、限定のストーリーコンテンツや制作中の先行公開、非公開の設定資料、音声・画像データなど様々なユーステラFANBOX限定特典を受け取ることができ、キャラクターたちの“ここだけの会話”や開発中プロジェクトの裏話といった貴重な内容も楽しめます。

さらにユーステラFANBOXでのご支援は、新たな作品を生み出す原動力にも直結しており、ユーステラの物語世界を一緒に育てていただけるものとなっています。

本漫画『漫画でわかるユーステラFANBOX』は、pixivFANBOX上にて全ユーザーに無料公開されています。

支援者でない方でも自由に閲覧できるため、ユーステラの世界観や創作の舞台裏を知っていただく入門編としてお楽しみいただけます。

また、本発信はユーステラFANBOX支援者募集と連動した取り組みでもあり、本作を通じてより多くの方にユーステラFANBOXにご参加いただけることを期待しています。

公開情報はユーステラ公式pixivFANBOXページのほか、公式SNSアカウント（X〈旧Twitter〉等）でも告知されています。

【ユーステラ公式pixivFANBOX】https://www.fanbox.cc/@u-stella

【ユーステラ公式Xアカウント】https://x.com/U_StellaWeb

ユーステラグループホールディングス合同会社について

ユーステラグループホールディングス合同会社は、キャラクターIPとバーチャル体験を軸に、3Dアバター、VR、動画配信、音声、医療コンテンツまでを横断して展開するユーステラグループの統括会社です。

【公式サイト】https://group.u-stella.co.jp/

U-Stella株式会社について

U-Stella株式会社は、イメージキャラクター「ユーレイちゃん」をメインヒロインとしたバイノーラル音声作品の制作・配信をはじめ、

Vtuberプロデュース、VRChat向け3Dアバター、Vtuber向けLive2Dモデルの制作・販売を行っています。

また、音声作品の受託制作や、「Voidol - Powered by リアチェンvoice -」「CeVIO AI」向け音声合成モデルの提供など、

音声・ビジュアル・バーチャル領域を横断したコンテンツ制作を行っています。

【公式サイト】https://u-stella.co.jp/

【公式X（旧Twitter）】https://twitter.com/U_StellaWeb