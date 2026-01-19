アンドドットがAXプロデュース（生成AI活用ワークショップ）をパナソニックハウジングソリューションズ株式会社に提供、AI活用を推進

アンドドット株式会社

AXプロデュース事業を展開するアンドドット株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：茨木 雄太、以下：アンドドット）は、この度、パナソニックハウジングソリューションズ株式会社（本社：大阪府門真市：以下：PHS）に対し、AI活用を推進するAXプロデュース(生成AIワークショップ)を実施しました。 本プロデュースは、生成AIの業務活用を促進する目的で実施し、受講した21名の参加者全員が、事後アンケートにおいて「満足」または「やや満足」と回答し、満足度100%を達成しました。

AXプロデュース事業とは：AIを活用した業務改革を企画から実施まで伴走支援

Xプロデュース事業とは、AIを活用した業務改革（AX = AI Transformation）を、企業が理想的な形で実現できるよう総合的にプロデュースする事業です。

単なる知識の提供やツールの導入支援に留まらず、各企業の現状分析からAI活用戦略の策定、実務への実装支援、その後の効果測定まで一貫して伴走します。全社向けのAI基礎研修をはじめ、開発部門向けのAI実装研修、営業部門向けの生成AI活用研修など、組織の特性や職種に合わせた多彩なプログラムを提供し、AIを前提とした組織への変革を支援します。

AXプロデュース実施の背景：AXへの実践意欲とリスク懸念の解消

PHSでは、住宅関連市場における競争力強化と業務革新を目的として、企画・マーケティング・営業企画部門を中心とする社員が本プロデュースに参加しました。

事前アンケートでは、参加者の40%が既に自身の業務で生成AIを頻繁に利用しているなど、活用意欲が高い一方で、「企画書・提案資料作成の効率化」や「市場・競合分析の効率化」に強い関心が寄せられました。

最大の懸念点として「生成された情報の正確性・独自性の判断」を挙げる回答が半数を超え、AIを本格的に業務利用する上でのリスク管理とリテラシー習得が喫緊の課題となっていました。 本プロデュースは、こうした「実践意欲」と「リスク懸念」のギャップを埋め、全社的なAI活用を推進するために実施されました。

AXプロデュースの特長：体系的スキル習得による業務変革（AX）の推進

本プロデュースでは、単なるツールの使い方に留まらず、「なぜAIが重要なのか」「どのように倫理的に扱うべきか」「業務にどう効果的に活かすべきか」という体系的な視点を提供することに焦点を当てました。

これにより、参加者が自律的にAIを業務に組み込み、業務効率化、品質向上、新しい業務へのチャレンジを実現するための土台を構築しました。

AI活用に必須の3大スキルの習得と業務直結の実践

本プロデュースは、AI活用に必須の以下の3つの主要なテーマを中心に、実施しました。

- AIリテラシーによる基盤構築AIを安全かつ倫理的に業務利用するための基礎知識を体系的に習得。具体的には、AI技術の仕組み、情報漏洩やハルシネーションなどの活用リスク、および生成AI利用における著作権・倫理的配慮といった、正しい利用のための知識を学習。- 住宅・建築業界特化のAIクリエイティビティ実践AIでどのような活用ができるかを考案・企画するスキル（AIクリエイティビティ）を向上。業界業務に特化し、市場分析、商品企画、営業戦略に直結する具体的な活用分野におけるアイデアを創出。- プロンプトデザインを活用した実践的ワークショップ高品質な応答を引き出すプロンプト記述スキル（AIプロンプトデザイン）を習得。本ワークショップの目的である「1人ひとりに合った最適な使い方を発見してもらい、業務利用をして頂くこと」 を達成するため、参加者はこのスキルを用い、具体的な業務課題を解決するための構造型プロンプトを設計し、すぐに活用できる業務活用の仕組みを確立。アンドドット独自のAI活用における「AIスキルピラミッド」参加者の声とAXプロデュースの成果

定量的成果：参加者21名全員が肯定的な評価を回答

ワークショップ後のアンケートでは、参加者全員が本プロデュースの内容に「満足」または「やや満足」を示し、結果として満足度100%（満足81%、やや満足19%）を達成しました。また、難易度についても85.7%の参加者が「ちょうど良い」と回答しており、参加者のスキルレベルに合わせた内容であったことが確認されました。

定性的成果：業務直結による「AI活用の確信」と「実践意欲の向上」

自由記述では、従来の知識偏重型AI研修に対する課題感が解消された点や、自己流の使用から効率的な活用への移行を示唆する声が多く寄せられました。これは、体系的なスキル習得によって、参加者が具体的な業務変革（AX）への確信を得たことを示しています。

参加者コメント（抜粋）

- 「従来のAI研修では、知識は得られても具体的な活用イメージが持てませんでした。本ワークショップは実践的なアイデア出しまで行えたため、今後の業務活用に非常に有益でした。」- 「AIはこれまでも活用していましたが、限定的にしか使えていなかったので、本日受講させていただきできることがかなり増えました。業務効率上がります！」- 「自己流で使用していたので、今後は効率的に使いこなせると思いました。」- 「非常に体系が整っており、頭に入りやすかったです。」講師紹介アンドドット株式会社AIスペシャリスト - 小森 一輝

外資IT企業にて、Cloud Solution Architectとして自治体や大手エンタープライズを対象にAzureの導入や生成AI利活用支援に従事。2024年よりアンドドット株式会社にてAIスペシャリスト就任。2025年2月、合同会社 Bit Blend を設立、代表に就任。

【アンドドット株式会社について】

会社名 ： アンドドット株式会社（代表取締役：茨木 雄太）

本社 ： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル(GUILD) 2F-O1

事業内容： 生成AIを活用したソリューション事業、および、それらに付帯する事業

URL ： https://and-dot.co.jp/

【パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社について】

会社名 ：パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社

住所 ：〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

URL ：https://panasonic.co.jp/phs/