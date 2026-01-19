ユーステラ、3Dアバター「ソルシエルシリーズ」をアップデート Unity 2022対応および不具合修正により、現在のVRChat環境へ最適化

ユーステラグループホールディングス合同会社

U-Stella株式会社（東京都目黒区、代表取締役：原田アロハ、以下ユーステラ）は、VRChat向け3Dアバターとして展開している「ソルシエルシリーズ」について、アップデートを実施したことをお知らせいたします。

本アップデートでは、リリースから数年が経過した各モデルについて、Unity 2022環境への対応を中心に、各種不具合の修正および現在のVRChatの仕様に合わせた調整を行いました。

アップデートされたアバターは下記６体になります。

・ソルシエルシリーズ「レノン」「ノイ」「シュウカ」「メロル」「リルク」「ソルシエル素体」

当該商品はユーステラBOOTHにて販売中になります。

https://u-stella.booth.pm/

LENON&NOI

MEROL&SYUUKA

RIRUKU

アップデートの背景

ソルシエルシリーズは、これまで多くのユーザーに利用されてきたVRChat向け3Dアバターシリーズです。一方で、VRChatおよびUnityのバージョン更新に伴い、リリース当初の環境を前提としたモデルでは、動作や表示に課題が生じるケースがありました。

今回のアップデートは、そうした環境変化に対応し、現在のVRChat環境でも安心して利用できる状態を維持することを目的として実施しています。

主なアップデート内容

Unity 2022対応

現行のVRChat推奨Unityバージョンに対応する形でプロジェクトを更新。

既存不具合の修正

表示崩れ、挙動不良、設定上の不整合など、これまで確認されていた問題を修正。

現在のVRChat仕様への最適化

シェーダー設定、アバター構成、動作面の調整などを行い、最新環境での安定動作を確認。

なお、本アップデートは外観デザインやコンセプトの変更を目的としたものではなく、既存ユーザーが継続して利用できる環境を整備するための技術的アップデートとなります。

ソルシエルシリーズは、長期的な運用と継続的な改善を前提に展開されています。

今後について

U-Stellaでは、アバターを「一度リリースして終わり」のコンテンツではなく、ユーザーと共に長く使い続けられる存在として捉えています。今後も、VRChatや制作環境の変化に応じて、必要な調整やアップデートを継続的に行っていく予定です。

ユーステラグループホールディングス合同会社について

ユーステラグループホールディングス合同会社は、キャラクターIPとバーチャル体験を軸に、3Dアバター、VR、動画配信、音声、医療コンテンツまでを横断して展開するユーステラグループの統括会社です。

【公式サイト】https://group.u-stella.co.jp/

U-Stella株式会社について

U-Stella株式会社は、イメージキャラクター「ユーレイちゃん」をメインヒロインとしたバイノーラル音声作品の制作・配信をはじめ、

Vtuberプロデュース、VRChat向け3Dアバター、Vtuber向けLive2Dモデルの制作・販売を行っています。

また、音声作品の受託制作や、「Voidol - Powered by リアチェンvoice -」「CeVIO AI」向け音声合成モデルの提供など、

音声・ビジュアル・バーチャル領域を横断したコンテンツ制作を行っています。

【公式サイト】https://u-stella.co.jp/

【公式X（旧Twitter）】https://twitter.com/U_StellaWeb