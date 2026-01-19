製造業がSCM変革で営業利益を倍増させる具体的手法セミナー（主催：ザイオネックス株式会社）に船井総研サプライチェーンコンサルティングのコンサルタントが登壇します｜2026年2月24日（火）開催

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

2026年2月24日（火）、株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研SC」）のコンサルタントが、ザイオネックス株式会社が主催する「製造業がSCM変革で営業利益を倍増させる具体的手法セミナー」に登壇します。

セミナーの詳細・申込はこちら :https://zionex.co.jp/seminar-scm/7648/サプライチェーンの強化ポイントがわかる

このような悩みを持つ経営者様にオススメのセミナーです

・営業部門と工場、生産管理部門との連携が悪く余剰在庫が発生しやすい

・営業部門の販売予測の精度が悪く、主力商品でさえ頻繁に欠品が発生しやすい

・属人的な社内業務から脱却させたい

・需要予測や生産計画などサプライチェーンの根幹になる計画系がほぼExcelで完結している

・経営者と販売部門で販売計画の計画数字が異なる

・営業部門と工場、生産管理部門との力関係のバランスが悪い

・需要予測の担当者が公式に任命しておらず、各担当者が各々のロジックで予測している

・SCMシステム導入を検討するも、システム以前に見直すべき領域があり、導入に踏み切れなかった

・SCMについてあるべき姿の社内関連部門での統一がなされていない

・経営者の立場から、経営とサプライチェーンをリアルタイムに同期させて管理したい

・経営者からみてSCMに課題を感じるが、現場との距離があって改革を指示できない

セミナーで学べるポイント

・中堅、中小企業の視点で第一に強化すべきサプライチェーンの強化ポイントがわかる

・欠品や余剰在庫が発生する根本的要因がわかる

・サプライチェーン管理の実行系と計画系の違いと重要性がわかる

・中小企業こそ採用すべきSCMシステムの特徴とその効果がわかる

・SCMを強化してさらなる企業成長を加速させるロジックがわかる

・SCMを強化して営業利益を倍増させるロジックがわかる

ウェビナー概要

開催日時：2026年２月24日（木） 13:30～15:30

開催場所：オンライン（Zoom）

参加料金：無料

対 象：年商30億円以上300億円未満の見込生産が主体の製造業

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/