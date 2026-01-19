【タックスナップ×Yogibo】オリジナルYogiboが当たる「確定申告ジャンボ」を1月19日（月）より開催。友達紹介成立でお互いに5,000円分をプレゼント！

株式会社タックスナップ

株式会社タックスナップ（代表取締役CEO：田中 雄太、本社：東京都杉並区）は、2026年1月19日（月）より、確定申告アプリ「タックスナップ」にて「確定申告ジャンボ」キャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、友達紹介が成立した方全員に紹介人数分のAmazonギフトカード 5,000円分をプレゼントいたします。さらに、快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo（ヨギボー）」を展開する株式会社Yogiboとのコラボレーション企画として、友達紹介が成立した方の中から抽選で、タックスナップのロゴ刺繍を施した「オリジナルYogibo」をプレゼントいたします。

なお、友達紹介を受け、タックスナップをご登録していただいた方には、タックスナップ利用料の5,000円割引をプレゼントいたします。

※紹介を受けたお友達が「安心プラン（年額）」に登録された場合のみ対象となります。「カンタンプラン」または月額でのご登録はキャンペーン対象外となりますのでご注意ください。

■ タックスナップとは

タックスナップは、「頑張らなくていい確定申告」をコンセプトとした、個人事業主・副業向けのスマホアプリです。日々の仕分けから申告書の作成・提出まで、確定申告に必要な作業をスマホアプリひとつで完結できます。2025年3月2日時点では、AppStoreの会計アプリで1位（ファイナンス全体28位）を獲得しました。



最大の特長は、1,000件の経費処理が3秒で完了する「丸投げ仕分け」です。金融機関をアプリに紐づければ、「支出」が経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているのかを高精度で判定し、確定申告の準備にかかる時間とストレスを大きく減らします。



また、税理士監修の「税務調査リスクチェック」機能で、入力内容や仕訳データをもとに、同じ職種の傾向と比較しながら税務調査リスクを判定します。提出前の不安を取り除き、安心して確定申告ができるようサポートする機能を搭載しています。

●サービスページ： https://taxnap.com/



■キャンペーン実施背景

本キャンペーンは、ユーザーの皆さまに対して、確定申告の作業に取り組まれたこと、そして1年間お仕事を励んでこられたことへの労いの気持ちを込めて、実施いたします。

多くの個人事業主にとって、確定申告は手続きが複雑で不安も大きく、負担になりやすいものです。それでも、日々の仕事と並行して確定申告の作業に向き合わなければならないのが現実です。だからこそ、タックスナップユーザーの皆さまの「日々の頑張り」への労いの気持ちを届けたいと考えました。

■株式会社Yogiboとのコラボレーション背景

タックスナップは、「頑張らなくていい確定申告アプリ」をコンセプトに、確定申告に伴う負担を軽減するサービスです。

そこで、Yogibo様が体現されるリラックスや安らぎの世界観に、タックスナップの「頑張らなくていい」というコンセプトとの深い親和性を感じ、この度のコラボレーションが実現しました。

本コラボレーションでは、Yogibo様のご協力のもと、「頑張らなくていい」という世界観をより直感的、視覚的に表現し、確定申告に向き合う皆さまに、心も体もストレスから解放される体験をお届けしたいと考えています。

■キャンペーン概要

SNSでシェアしたURL、または直接送付したURLからお友達がタックスナップに登録すると※、キャンペーン応募が完了します。

友達紹介を行った方には、紹介人数分のAmazonギフトカード 5,000円分をプレゼントします。さらに、紹介した人数に応じて、タックスナップのロゴ刺繍を施した「オリジナルYogibo」が当たる抽選にもご参加いただけます。

なお、友達紹介を受けた方には、タックスナップ利用料の5,000円割引がプレゼントされます。

■実施期間

2026/1/19（月）-2026/3/16(月)

■対象者

タックスナップユーザー全員

※無料ユーザーも含む

■応募方法

【STEP 1】 友達紹介のリンクをコピーする

アプリのサイドバーの友達紹介ページ、もしくは確定申告完了画面に表示されるボタンから、紹介用リンクを表示し、コピーします。



【STEP 2】 紹介リンクをシェア

発行されたURLをSNSで投稿、またはメッセージアプリ等を通じてお友達に送付します。

【STEP 3】 お友達が登録

シェアされたURLを経由して、お友達がタックスナップの「安心プラン」に登録した時点で※、紹介成立（応募完了）となります。

■特典

▶紹介した方

【全員にプレゼント】

・Amazonギフトカード 5,000円分（紹介人数分）

【さらに抽選で当たる】

紹介人数に応じて、タックスナップのロゴ刺繍を施した「オリジナルYogibo」が抽選で当たります。

・5名以上に紹介：Yogibo マックス（抽選で50名様）

・3-4名に紹介：Yogibo ムーンピロー（抽選で200名様）

・1-2名に紹介：Yogibo ネックピロー（抽選で250名様）



▶紹介されたお友達

【全員にプレゼント】

・タックスナップ安心プラン利用料 5,000円割引

■オリジナルYogibo 抽選当選発表

・発表方法：当選した場合、登録メールアドレスにてご連絡します。

・発表時期：順次発送します。

■留意事項

タックスナップのホーム画面に表示されるバナーより、キャンペーンページがご覧いただけます。詳細を確認の上、ご応募ください。