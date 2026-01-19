STPR×東京ドームシティ アトラクションズ、『STPR Family Festival!! 2026』開催を記念しコラボレーション決定

株式会社STPR

株式会社STPR（本社：東京都渋谷区、代表：柏原真人、以下「STPR」）は、2026年2月7日(土)・8日(日)に東京ドームで開催する大型ライブイベント『STPR Family Festival!! 2026』（通称：すとふぇす）の開催を記念し、東京ドームシティ アトラクションズとのコラボレーションを実施することをお知らせいたします。

本コラボレーションでは、イベント開催期間にあわせて、ノベルティ付きのコラボアトラクションチケットの販売や、STPR所属グループの楽曲・オリジナルメッセージを楽しめるコラボアトラクション、フォトパネル展示など、東京ドームシティならではの体験型企画を展開いたします。

『STPR Family Festival!! 2026』は、STPR所属の5グループが出演し、グループの枠を越えたコラボレーションや、それぞれの魅力を活かしたライブパフォーマンスを、2026年2月7日(土)・8日(日)の2日間にわたってお届けする大型ライブイベントです。本公演のSTPRTICKET・プレイガイド先行は、2026年1月11日(日)21:00よりスタートしました。2026年の“すとふぇす”を、お楽しみいただけるチャンスをお見逃しなく！

■ コラボレーション実施概要

実施期間：2026年2月3日(火)～2月8日(日)

営業時間：11:00～19:00

※2月7日(土)・8日(日)は10:00より営業開始

※営業状況・アトラクション運行状況は東京ドームシティ アトラクションズ公式情報をご確認ください

https://www.at-raku.com/attractions/

※悪天候やシステム調整等により、予告なく運休・営業時間変更となる場合があります

※運休予定は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください

１. ノベルティ付コラボチケット

【チケット内容・価格】

●STPR Family Festival!! 2026 ノベルティ付きアトラクション1回券

価格：2,300円(税込)

内容：デザインチケット＋クリアブックマーカー1枚（全6種より選択）

●STPR Family Festival!! 2026 ノベルティ付きアトラクション5回券

価格：4,800円(税込)

内容：デザインチケット＋クリアブックマーカー6枚（コンプリートセット）

≪注意事項≫

※本チケットは複数名での使用はできません。

※アトラクションのチケットは2026年2月28日(土)までご使用いただけます。

※販売状況により、整理券引き換え対応、またはなくなり次第販売を終了する場合がございます。

【チケット販売場所/販売期間】

アトラクションズチケットカウンター

販売期間：2026年2月3日(火)～2月8日(日)

※販売時間は東京ドームシティ アトラクションズの営業時間に準じます。

※アトラクションズチケットカウンターでの事前販売はございません。

TOKYO DOME CITY e-Ticket Store

販売期間：2026年1月30日(金)12:00予定～2月8日(日)19:00まで

※ノベルティのお引き換えは対象期間中にアトラクションズチケットカウンターまでお越しください。期間外のお引き換えはいたしかねます。

≪注意事項≫

※2026年1月30日(金)12時からのチケット事前販売はTOKYO DOME CITY e-Ticket Storeのみでの実施となります。アトラクションズチケットカウンターでの事前販売はございません。

※WEB上でチケットを事前購入いただいた場合は、コラボ期間中にアトラクションズチケットカウンターにてチケットとノベルティをお受け取りいただきます。

※ノベルティお渡し後、お客様都合での返品・交換はいたしかねます。

※不良品の交換はノベルティお引き換え・商品購入日に限り承りますので、予めご了承ください。

※東京ドームシティ アトラクションズの無人券売機ではチケットの販売はございません。

※アトラクション乗車チケットは全アトラクションにご乗車いただけます。

※各アトラクションは雨天や点検で運休する可能性がございます。あらかじめ営業状況をご確認のうえチケットをご購入ください。

※チケットの購入制限はございません。

※ノベルティ付きアトラクションチケットは駐車サービス券の対象となります。

２. コラボアトラクション企画

対象アトラクションでは、STPR所属グループの楽曲と、ここでしか聴けないオリジナルメッセージをお楽しみいただけます。ライブイベントとあわせて、東京ドームシティならではの特別な体験をお届けします。

【コラボアトラクション一覧】

ビッグ・オー/ピクシーカップ/バックダーン/ヴィーナスラグーン/ブンブンビー

ビッグ・オーピクシーカップバックダーンヴィーナスラグーン

ブンブンビー

※営業状況・アトラクション運行状況は東京ドームシティ アトラクションズ公式情報をご確認ください

https://www.at-raku.com/attractions/

※悪天候やシステム調整等により、予告なく運休・営業時間変更となる場合があります

※運休予定は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください

３.フォトパネル

コラボアトラクション周辺にSTPR Family各グループのフォトパネルを設置いたします。各グループのフォトパネルとコラボアトラクションをお楽しみください！

※詳細の設置場所は、東京ドームシティアトラクションズHPにて後日公開いたします

https://www.at-raku.com/

■『STPR Family Festival!! 2026』 公演情報

【公演タイトル】

STPR Family Festival!! 2026

【開催日】

- 2026年2月7日(土) 開場 16:00/開演 18:00

- 2026年2月8日(日) 開場 13:00/開演 15:00

【会場】

東京ドーム 〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61

【特設サイト】

https://festival.stpr.com/2026

【主催】

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社(TOKYO MX)・株式会社STPR・株式会社東京ドーム

■出演者 Profile

― STPR Family ―

STPR Familyは、株式会社STPRに所属する2.5次元アイドルや歌い手グループ、クリエイター。

2025年11月現在、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の5グループが所属し、YouTubeチャンネル登録者数の累計は3,088万800名を超える。

動画配信サイトでの生配信をはじめ、企画動画、歌ってみた、ゲーム実況、ASMRなど多彩なコンテンツでリスナー（ファンの呼称）を魅了。音楽やアニメ、ライブ、イベント、映画、グッズなど幅広いエンターテインメントを通じて、世代や性別を越えて“楽しい”を届け続けている。

2025年4月には東京ドーム、ベルーナドームにて5日間連続でのライブイベントを開催。

すとぷり

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

公式X：https://twitter.com/StPri_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince/

騎士X - Knight X -

“声”とビジュアルを武器に独自の世界観で魅せる、ビジュアル系2.5次元歌い手グループ。

公式サイト：https://knight-x.stpr.com/

公式X：https://twitter.com/Knight_A_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Knight_X_info

AMPTAKxCOLORS

ゲーム実況、歌ってみた、ASMR台詞など、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う、超多才2.5次元歌い手グループ。

公式サイト：https://amptak-colors.com/

公式X：https://twitter.com/ampxtak

公式YouTube：https://www.youtube.com/@AMPTAKxCOLORS

めておら - Meteorites -

数々の「歌い手史上最速」記録を更新し続ける新進気鋭の2.5次元歌い手アイドルグループ。

公式サイト：https://stprcorp.com/meteorites/

公式X：https://x.com/mtor_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@mtor_info

すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC

テレビ番組と「STPR BOYS PROJECT」が連動した企画から誕生した2.5次元歌い手アイドルグループ。

公式サイト：https://sneaker-step.com/

公式YouTube：https://youtube.com/@Sneaker_Step

公式X：https://x.com/Sneaker_Step

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/