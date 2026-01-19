【チケット販売開始！】第13回協働型災害訓練 in 杉戸「防災DX2.0～コンセプトフリーな世界を考える～」

一般社団法人協働型災害訓練

2014年国土交通省「広域的地域間共助推進事業」としてスタートし、「これまでの震災の経験と教訓を、来るべき大規模災害に活かすこと」をモットーに毎年開催を重ねている一般社団法人協働型災害訓練（本社：埼玉県東松山市、代表理事：とよしま亮介）は、今年度も2月6日（金）から7日（土）の日程で、第13回協働型災害訓練in杉戸「防災DX2.0～コンセプトフリーな世界を考える～」開催にあたり、Peatixにて参加チケットの販売を開始します。



▼開催概要

題名

第13回協働型災害訓練 in 杉戸「防災DX2.0～コンセプトフリーな世界を考える～」

（日本財団2025年度災害対策ローカルネットワーク構築採択事業

埼玉県災害ボランティア団体ネットワーク「彩の国会議」2025年度第3回定例会（中央研修））

日時

・2026年2月6日(金)9:00～17:00

・2026年2月7日(土)9:00～16:00

場所

１.彩の国いきいきセンターすぎとピア（〒345-0024埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4742-1）

２.zoom（オンライン）

対象

・最新の災害支援が知りたい人や団体

・ＩＣＳを学びたい防災担当者、関係者

・災害支援の仲間と出会いたい人や団体 など

費用 各日3,000円（税込）/人

→２日間会場参加チケット5,000円（税込）【16%OFF!!】

→２日間オンライン参加チケット3,000円（税込）【50%OFF!!】

町内在住・在勤、周辺自主防関係者、彩の国会議メンバーは参加費無料

支払 peatixまたは会場受付にて

定員 会場参加100名・zoom参加200名

その他 会場宿泊＆懇親会、雅楽の湯利用（費用別途、自由参加）

▼協働型災害訓練の参加申込はこちら

各日3,000円（税込）/人

→２日間会場参加チケット5,000円（税込）【16%OFF!!】

→２日間オンライン参加チケット3,000円（税込）【50%OFF!!】

ご購入はPeatix特設ページからお手続きください

→会場参加チケット

https://peatix.com/event/4813692/view

→オンライン参加チケット

https://peatix.com/event/4813726/view

※杉戸町在住・在勤・周辺自治体の自主防災組織の皆さんは無料でご参加頂けます

当日会場受付にてお手続きください

（その他、当日参加・ドタ参歓迎です！）