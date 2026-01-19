1.要旨



株式会社CAREER FOCUSは、公開されている転職関連統計を整理し、キャリアチェンジ（職種・役割の転換を含む転職）の「最適年齢」を分析しました。転職成功者の平均年齢は32.7歳であり、成功者のボリュームは25～29歳（36.7%）、次いで30～34歳（23.1%）に集中します。





2. 転職成功者の年齢分布（図表）

一方、厚生労働省の統計では転職入職者の賃金変動として、前職比で賃金が「増加」37.2%となっており、年齢別内訳でも40～44歳で「増加」41.3%、45～49歳で37.3%が示されています。これらのデータから「最適年齢＝若いほど良い」という単純な結論ではなく、年齢によって“勝ち筋（評価される材料）”が変化する点を提示します。

転職成功者の年齢分布（棒グラフ）

図：転職成功者の年齢分布（2023年と2024年の比較）

出典：doda（転職成功者の平均年齢調査）

3. 公開統計から見える「キャリアチェンジの最適年齢」

3-1. 転職成功者の平均年齢は「32.7歳」（2年連続上昇）

doda（パーソルキャリア）の公開データでは、2024年の転職成功者の平均年齢は32.7歳（男性33.6歳／女性31.2歳）で、2022年32.2歳→2023年32.4歳→2024年32.7歳と2年連続で上昇しています。

3-2. 成功者ボリュームは「25～29歳」と「30～34歳」に集中

同データの年齢構成（2024年）では、

- 25～29歳：36.7%- 30～34歳：23.1%が上位を占めます。この分布から、キャリアチェンジの“動きの中心”は統計的に30代前半へ寄っていると解釈できます。3-3. 40代の成功者比率も伸長（40歳以上：16.6%）

年齢構成の前年差では、40歳以上が14.9%→16.6%と増加しており、ミドル層の転職成功が増えていることが示されています。

4. 「40代は不利」だけでは語れない--賃金増の転職は年齢別にも確認できる

厚生労働省の資料では、転職入職者の賃金変動（前職比）が示されており、全体で

- 増加：37.2%- 減少：32.4%- 変わらない：28.8%となっています。

さらに年齢別の「増加」割合を見ると、

5. 年齢別「勝ち筋（評価される材料）」の変化

- 30～34歳：44.6%- 35～39歳：38.0%4- 0～44歳：41.3%- 45～49歳：37.3%が提示されており、40代でも一定割合で“上がる転職”が発生していることが読み取れます。

公開データを踏まえると、キャリアチェンジは「年齢で可否が決まる」というより、年齢が上がるほどスキルや経験の根拠提示が強まる構造です。

6. 代表コメント

- 20代後半：ポテンシャル＋持ち運べるスキル（適応力・学習力）- 30代前半：職務経験が乗り、方向転換の設計が効きやすい（動きの中心が集中）- 30代後半：専門性・リーダーシップの要素が強まり、要件適合の厳密さが上がる- 40代：採用側は「期待」より「再現性の証拠」を求める。一方で賃金増の転職も一定割合で発生しているため、“戦い方次第で取り返せる”余地が統計上も残っている。

株式会社CAREER FOCUS 代表取締役 東田

「公開データから見ると、キャリアチェンジの“中心”は30代前半にあります。一方で、40代でも賃金が上がる転職が一定割合で起きています。ここが重要です。年齢を理由に可能性を閉じるのではなく、年齢に応じて『何を強みとして自分自身をプレゼンテーションするか』を考える必要があります。20代は伸びしろ、30代は設計、40代は役務貢献を具体化--この整理が、意思決定の不安を減らすと考えています。

7. 参考データ（出典一覧）

■ 調査概要

- 転職成功者の平均年齢・年齢構成（2024年、平均32.7歳／25～29歳36.7%／30～34歳23.1%／40歳以上16.6%等）doda（転職成功者の平均年齢調査）- 転職入職者の賃金変動（増加37.2% 等）および年齢別内訳（40～44歳 増加41.3% 等）厚生労働省PDF

調査名称：公開統計から見える「キャリアチェンジの最適年齢」

調査方法：公開統計からの分析レポート

調査機関：株式会社CAREER FOCUS

