【ＢＳ日テレ】友近 世界遺産へ移住もくろみ？物件チェックの過去「守っていくには覚悟がいる」

株式会社ＢＳ日本

鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ 「友近・礼二の妄想トレイン」。

1/20（火）は、この季節にしか味わえない、全国の冬の絶景旅をご紹介します！番組でもおなじみ、鉄道大好き芸能マネージャーの南田裕介が、冬にこそ行きたい絶景スポットへいざなってくれます。紹介するのは、東北の一面銀世界、雪がしんしんと降る世界遺産など、ベスト３＋番外編の計４プラン。果たして友近、礼二のお気に入りは…？

■売れっ子マネージャーまさかの告白

芸能マネージャーでありながら、その豊富な鉄道知識を活かし、自らも出演者として活躍する南田。礼二のいじりに、「イベント出させてもらったり、いろいろしているんですけど、最近は…」とまさかの告白。想像を超える売れっ子ぶりに、友近も舌を巻く。

今回紹介するのは、全国各地の冬の絶景スポット。最初の第３位は、豪雪地で知られる青森だ。スタートは、以前番組でも紹介された青森の魚市場。自分で具材を選べる海鮮丼が、観光客に大人気だ。ここで、３人は妄想具材選びトークを展開。南田のまさかの告白に、礼二の反応は？ 旅気分の中、どうしても仕事が頭をよぎってしまうという、まじめな面もある３人。友近がその解決法を伝授する。

第２位の舞台は岐阜県！年間100万人が訪れる名湯・下呂温泉と、世界遺産にもなっている白川郷という強力な組み合わせだ。東海地方での仕事後によく利用するという友近。実は、まだ礼二が乗ったことのない特急車両も経験済みだそう。下呂温泉では、名物の鶏肉料理が！その食べ方でトークはヒートアップし…。実は白川郷には、移住に当たり厳しい基準があるという。移住に興味があった友近は、以前に物件をチェックしたことを告白。「守っていくには覚悟がいる」と感じたというのだが、その条件とは？

■友近の目の付けどころが…

１位発表の前には、番外編として北陸３県を縦断してのグルメ旅を紹介！富山では、地元出身の漫画家コンビ・藤子不二雄さんの国民的漫画『忍者ハットリくん』や『ドラえもん』になぞらえた電車が登場！ラッピング塗装された車両を紹介するも、友近は礼二に、“らしい”脱線質問を浴びせて大盛り上がりする。一方で礼二は、「何が一番欲しい？」と、ドラえもんのひみつ道具にまつわる質問を出す。その理由が全て電車に結びつく礼二に、友近も驚きを通り越し、感心した様子でため息を漏らす。

栄えある第１位は、白銀の大自然が待つ北海道を舞台にした、極寒の中でこそ楽しめるツアー。果たして、友近、礼二が気に入ったプランは？

［タイトル］

友近・礼二の妄想トレイン

［番組概要］

簡単に真似できる、真似したくなる旅をプロデュース！

こんな旅をしているあの人が面白い！

鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ「友近・礼二の妄想トレイン」。

列車旅のスペシャリストから教わる絶景ポイントやご当地グルメ。

好きを極めたあの人がプレゼンする"通"な旅のプラン！

"映像付きガイドブック"で目線をひと味変えてリアリティーある妄想を！

［放送日時］

毎週火曜よる9時放送

［放送局］ ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

［出演者］ 友近 礼二

［クレジット］ (C)ＢＳ日テレ

［番組HP］

https://www.bs4.jp/mousou-train/(https://www.bs4.jp/mousou-train/)

※素材に関して、本件記事以外の用途での二次使用はできませんのでご注意ください。