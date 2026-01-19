【東北支社 独自入荷情報】コクヨ製「フォスターカリノ」メッシュチェアが入荷！ シャープなデザインの中古オフィスチェアを、東北のオフィス・会議室に。（東北 2026年1月-01号）
中古オフィス家具や機器の買取・販売を行う株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：熊谷 正慶＜東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード：5890＞東北支社(以下、当支社)では、コクヨ製（KOKUYO）のメッシュチェア「フォスターカリノ（FOSTER CARINO）」肘付ハイバックモデルの中古オフィスチェアを入荷しました。洗練された印象と、アルミダイカストバックによる高い質感を備えたフォスターカリノチェアは、東北エリアのオフィスの執務空間や会議室、打ち合わせスペースのグレードアップに最適な一脚です。
■当支社 仙台店 公式サイト https://www.officebusters.com/shop/sendai/(https://www.officebusters.com/shop/sendai/)
製品概要
コクヨ製（KOKUYO）の「フォスターカリノ」は、FOSTERシリーズのデザイン性を踏襲しながら、背面に質感の高いアルミダイカストを配した独自のデザインを持つオフィスチェアです。シャープなラインとメッシュ素材の組み合わせにより、オフィスの執務空間はもちろん、来客対応や会議空間など「見せる」エリアにも映える候補のひとつとしてご検討いただけます。
商品参照URL：https://www.officebusters.com/series/kokuyo/foster_carino/(https://www.officebusters.com/series/kokuyo/foster_carino/)
フォスターカリノチェアの特長
1. 肩まわりを広く、腰まわりをしっかり支える背もたれ形状
背もたれ本体は、肩部分の幅寸法を広くとることで姿勢変化にしっかり追従しつつ、腰部分を絞り
込んだ形状とすることで、腰をしっかりサポートする設計です。さらに、メッシュ素材の弾性を
活かすことで、長時間のデスクワークでも快適な座り心地を実現しています。
2. メッシュ×アルミダイカストが生むシャープでスタイリッシュな印象
フォスターカリノチェアは、通気性の高いメッシュと、背面のアルミダイカストパーツにより、
軽やかでありながら高級感のある後ろ姿が特長です。オフィスの執務席に並べても圧迫感が少なく
会議室やプロジェクトルーム、来客の目に触れるスペースでも空間全体をすっきりした雰囲気に
引き締めます。
空間トータルのデザイン性を高め、オフィスの執務空間や会議空間に最適なオフィスチェアです
■コクヨ製「フォスターカリノ」 肘付ハイバックチェア／メッシュタイプ
メーカー希望小売価格：110,000~150,000円.（税込）
オフィスバスターズ 中古販売価格：29,480円（税込)
東北支社での主な取扱い（一部店舗を除き全国41店舗でも取扱いがあります＜在庫は要確認＞）
東北支社のサポート体制
当支社では、フォスターカリノチェアをはじめとした中古オフィスチェアやデスク・書庫・ロッカーなどを取り揃え、オフィス移転・レイアウト変更から在宅ワーク用の1脚まで、目的とご予算に合わせて1脚からまとまった台数までご提案します。仙台市の拠点では、「実物を見てから決めたい」「東北一円の拠点分をまとめて相談したい」といったニーズにお応えし、図面を踏まえたレイアウト提案や他什器との組み合わせまでワンストップで対応しています。
「デザイン性の高い中古オフィスチェアで執務環境を整えたい」「会議室の印象をシャープにしたい」とお考えの東北エリアでオフィスの入れ替えやレイアウト変更を検討中の総務担当者・経営者の皆様、廃棄や新品購入を決める前にぜひ一度オフィスバスターズ 東北支社へご相談ください。図面ベースのレイアウト提案や他什器とのコーディネートまでワンストップで対応します。
■ 本件お問い合わせ先
株式会社オフィスバスターズ 東北支社
担当：柴田
〒984-0012 宮城県仙台市若林区六丁の目中町15-30
TEL：0120-010-446（受付時間：平日 9:00～18:00）
Mail：h-shibata@officebusters.com
株式会社オフィスバスターズ
■会社概要：
代表取締役社長 熊谷 正慶
本 社：〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目1番7号 東大手ビル
TEL：03-6262-3155
関西支社：〒541-0059 大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号 大一ビル
TEL： 06-6258-0231
■取扱商品・サービス
複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て
オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス
不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務
■許認可等
東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号
第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号
高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 松保 第0952号
動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 6 中高 002
宅地建物取引業 東京都知事(4)第90179号
内装仕上工事業 国土交通大臣許可(般-6)第26676号
解体工事業 国土交通大臣許可（般-4）第26676号
一級建築士事務所 東京都知事登録 第61767号
産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号
産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号
産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号
産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号
産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号
産業廃棄物収集運搬業 宮城県 第00400157967号
産業廃棄物収集運搬業 愛知県 第02300157967号
産業廃棄物収集運搬業 福岡県 第04000157967号
金属くず業許可証 大阪府 第2021号
■参加団体
一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員
一般社団法人 日本リユース機構 (JRO) 会員
一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員
一般社団法人 ジャパン・レンタル・アソシエーション（旧称：什器・備品レンタル協会）
東京経営者協会 経営者懇談会委員
東京商工会議所 会員
柏商工会議所 会員
京都商工会議所 会員
ダイヤモンド経営者倶楽部 会員