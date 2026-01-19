株式会社オフィスバスターズ

中古オフィス家具や機器の買取・販売を行う株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：熊谷 正慶＜東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード：5890＞東北支社(以下、当支社)では、コクヨ製（KOKUYO）のメッシュチェア「フォスターカリノ（FOSTER CARINO）」肘付ハイバックモデルの中古オフィスチェアを入荷しました。洗練された印象と、アルミダイカストバックによる高い質感を備えたフォスターカリノチェアは、東北エリアのオフィスの執務空間や会議室、打ち合わせスペースのグレードアップに最適な一脚です。

■当支社 仙台店 公式サイト https://www.officebusters.com/shop/sendai/(https://www.officebusters.com/shop/sendai/)

製品概要

コクヨ製（KOKUYO）の「フォスターカリノ」は、FOSTERシリーズのデザイン性を踏襲しながら、背面に質感の高いアルミダイカストを配した独自のデザインを持つオフィスチェアです。シャープなラインとメッシュ素材の組み合わせにより、オフィスの執務空間はもちろん、来客対応や会議空間など「見せる」エリアにも映える候補のひとつとしてご検討いただけます。

商品参照URL：https://www.officebusters.com/series/kokuyo/foster_carino/(https://www.officebusters.com/series/kokuyo/foster_carino/)

フォスターカリノチェアの特長

1. 肩まわりを広く、腰まわりをしっかり支える背もたれ形状

背もたれ本体は、肩部分の幅寸法を広くとることで姿勢変化にしっかり追従しつつ、腰部分を絞り

込んだ形状とすることで、腰をしっかりサポートする設計です。さらに、メッシュ素材の弾性を

活かすことで、長時間のデスクワークでも快適な座り心地を実現しています。

2. メッシュ×アルミダイカストが生むシャープでスタイリッシュな印象

フォスターカリノチェアは、通気性の高いメッシュと、背面のアルミダイカストパーツにより、

軽やかでありながら高級感のある後ろ姿が特長です。オフィスの執務席に並べても圧迫感が少なく

会議室やプロジェクトルーム、来客の目に触れるスペースでも空間全体をすっきりした雰囲気に

引き締めます。

空間トータルのデザイン性を高め、オフィスの執務空間や会議空間に最適なオフィスチェアです

■コクヨ製「フォスターカリノ」 肘付ハイバックチェア／メッシュタイプ

メーカー希望小売価格：110,000~150,000円.（税込）

オフィスバスターズ 中古販売価格：29,480円（税込)

東北支社での主な取扱い（一部店舗を除き全国41店舗でも取扱いがあります＜在庫は要確認＞）

東北支社のサポート体制

当支社では、フォスターカリノチェアをはじめとした中古オフィスチェアやデスク・書庫・ロッカーなどを取り揃え、オフィス移転・レイアウト変更から在宅ワーク用の1脚まで、目的とご予算に合わせて1脚からまとまった台数までご提案します。仙台市の拠点では、「実物を見てから決めたい」「東北一円の拠点分をまとめて相談したい」といったニーズにお応えし、図面を踏まえたレイアウト提案や他什器との組み合わせまでワンストップで対応しています。

「デザイン性の高い中古オフィスチェアで執務環境を整えたい」「会議室の印象をシャープにしたい」とお考えの東北エリアでオフィスの入れ替えやレイアウト変更を検討中の総務担当者・経営者の皆様、廃棄や新品購入を決める前にぜひ一度オフィスバスターズ 東北支社へご相談ください。図面ベースのレイアウト提案や他什器とのコーディネートまでワンストップで対応します。

■ 本件お問い合わせ先

株式会社オフィスバスターズ 東北支社

担当：柴田

〒984-0012 宮城県仙台市若林区六丁の目中町15-30

TEL：0120-010-446（受付時間：平日 9:00～18:00）

Mail：h-shibata@officebusters.com

