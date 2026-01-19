ポーカーの祭典『P1 CIRCUIT』 聖地大阪で初開催!!

株式会社PACIFIC RACING TEAM

正月にP1グランプリ・ファイナルを終えたばかりのP1GP運営チームは、次に大阪での初開催を見据え、『P1 CIRCUIT 2026 OSAKA』を2月19日～23日（5日間）の日程で梅田スカイビル・ステラホール（大阪市北区）で開催することを発表しました。当イベントは、一般社団法人日本テキサスホールデム協会（代表理事：大塚成俊、本社：東京都渋谷区）が主催し、P1 GRANDPRIX製作委員会が運営します。

今大会は、韓国APL（ACE POKER LEAGUE）とのタイアップ企画となり、P1シリーズとしては過去最高の賞金総額1億円の協賛を用意しました。『P1 CIRCUIT 2026 OSAKA』のサテライト予選は、昨年末から全国の協力店舗で順次スタートしており、全国予選を勝ち上がったプレイヤーがIRの聖地・大阪に集結し、5日間に渡ってメインイベントの決戦を戦います。最終日にP1大阪メインファイナルの優勝者が決し、優勝賞金1,000万円と大阪初のP1王者の栄冠を手にします。

大阪は、2030年に「カジノを含む統合型リゾート（大阪IR）」を開業する日本初のカジノ誘致の地であり、P1 GRANDPRIXも将来大阪IRでのポーカーイベントの開催に期待を寄せています。海外では、ポーカーイベントはスポーツイベントを超える集客規模で開催されており、マインドスポーツ（頭脳競技）を代表するショービズとしても確立されています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sGuwnPu1mLg ]

ポーカーの祭典『P1 CIRCUIT』

協賛企業の支援による健全な大会運営

P1 CIRCUITは「P1 GRANDPRIX」のサブブランドとして、地方創生を目的に立ち上げられた「ポーカーの祭典」です。名古屋に本社を置く株式会社PACIFIC RACING TEAM（名古屋市東区）をメインスポンサーに、国内外の大手中堅企業のスポンサーシップを受けて「健全なエンタメ」を追求したポーカーイベントを実現しています。企業スポンサードの冠カップでは、レストランやホテルの優待特典やランボルギーニが当たる抽選券が副賞にプレゼントされるなど、顧客満足度の高い企画を展開しています。

今大会は、地元企業のトライハードジャパンを始め、SBI MUSICI CIRCUSやランボルギーニワイン、海外からPARADISE CASINOの看板協賛も決まっています。

P1 GRANDPRIX 2025 スポンサー広告メインステージのビジョンCM海外トッププレイヤーが続々参戦

昨年のグランプリに引き続き、韓国のトップチーム「APL（ACE POKER LEAGUE）」が運営協力に参加することで、韓国や東南アジアからもたくさんのトッププレイヤーが参戦します。APLは、韓国や東南アジアで大規模イベントを展開するアジア屈指のポーカーブランドであり、世界レベルのプレイヤーをたくさん抱えています。

さらに、台湾からも「Ace King Club」と「Poker Girls」が台湾プレイヤーを多数引き連れて大阪に参戦します。2025年のグランドチャンピオンに輝いたAceKing Syun選手が率いる「Ace King Club」の冠イベントも予定されており、大阪の地でも台湾旋風が期待されます。

P1 CIRCUIT NAGOYA メインファイナルP1 GRANDPRIX 2025 グランドチャンピオンポーカークイーンがお出迎え

「PACIFIC RACING TEAM」のレースクイーンがポーカークイーンとして大阪会場を華やかに彩り皆様をお迎えします。「P1 GRANDPRIX」のメインスポンサーを務めるPACIFIC RACING TEAMは、スーパーGTで長年培ったレースクイーンのプロデュース経験を活かし、今大会でも多数のポーカークイーンやイメージガールを起用してエンターテイメントを演出します。会場では、洗練されたポーカークイーンたちが高いホスピタリティで皆様をおもてなしいたします。

皆様のご来場をお待ちしています！

P1 GRANDPRIX ポーカークイーンP1 GRANDPRIX 2025 会場の様子

■大会概要

名 称：P1 CIRCUIT 2026 OSAKA【P1×APL】

日 程：2026年2月19日(木)～ 23日(月)

会 場：梅田スカイビル・ステラホール

（大阪市北区大淀中1-1-88）

主 催：一般社団法人日本テキサスホールデム協会

運 営：P1 GRANDPRIX制作委員会

協 賛：一般社団法人日本プロフェッショナルポーカー協会ほか

大会の最新情報は、公式X（旧Twitter）で随時発信中です。

▶ https://x.com/P1_GrandPrix

【本件に関するお問い合わせ先】

P1 GRANDPRIX 運営事務局（北垣）

P1 CIRCUIT 2026 OSAKA ポスター