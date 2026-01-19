京生湯葉を使った高タンパクヘルシーファストフード「yuppa」の初店舗が表参道に1月19日グランドオープン

株式会社yuppa

株式会社yuppa（本社：東京都大田区、実店舗：東京都港区、代表取締役：渡邊尋思）は、「yuppa（ゆっぱ）」の第1号店を、2026年1月19日（月）東京・表参道（東京都港区南青山5丁目9－21 青南ビル2F、表参道駅B3出口から徒歩約1分）にオープンいたします。「yuppa」は、京生湯葉で「食べる楽しみ」と「栄養」をぐるっと巻いた高タンパクなヘルシーファストフードです。京生湯葉で様々な具材を巻くことで、最後まで食べ飽きない美味しさと心身の満足感を提供します。「健康に、あそびゴコロを。」をブランド理念とし、忙しい現代人の食生活に“彩り”と“栄養”をプラスする、これまでにないアプローチを提案いたします。

開発背景：「健康的な食事は楽しくない」という常識を変える

現代の日本において、若年女性の低栄養（低体重化）と中年男性以降の肥満は深刻な社会課題となっています。その大きな要因は「忙しさ」や「手軽さの優先」にあり、既存の健康食に対しては「楽しくない」「満足感がないので続けにくい」という定性的な課題がありました 。

yuppaは、「健康に、あそびゴコロを。」をブランド理念に掲げています 。京都のお寺に生まれ、大手食品メーカーでマーケティングに従事した代表・渡邊が、衰退しつつある日本の伝統食材「生湯葉」を現代的なファストフードへアップデート。忙しい日々を頑張る人々に、手軽に栄養を満たしながら食べる楽しみを感じられる新しい食体験を提供します。

プロダクト・メニューの特徴：PFCバランスと美味しさの両立

yuppaは、京生湯葉で様々な具材を巻いた、高タンパクなヘルシーファストフードです。

・理想的な栄養設計：すべてのフレーバーが、PFC（タンパク質・脂質・炭水化物）バランスに準拠。1食で約15～25gのタンパク質を摂取でき、カロリーが300～500kcal程度になるように設計しています。

・食のスペシャリストによる開発：三つ星料亭「菊乃井」常務の堀知佐子氏、および「RED-U35」準グランプリを受賞したフードクリエイターの丸山千里氏がメニュー開発に参画 。ヘルシーなものからパンチの効いたものまで、その時の気分に合わせて選べる様々なフレーバーが誕生しました。

【レギュラーメニュー】

空間デザイン：表参道で楽しむ「あそびゴコロ」

ORIGINAL MAZESOBA：お醤油ベースの茶蕎麦のまぜそばを生湯葉でぐるっと巻いたyuppaのシグニチャーフレーバーAVOCADO SALMON & CREAM CHEESE：アボカドサーモンクリームチーズに雑穀米の酢飯とわさび醤油ジュレを合わせたポキのようなフレーバーLEMON CHICKEN：yuppaの中で一番たくさんお肉が入っており、塩だれレモンソースで美味しく仕上げた高タンパクなフレーバーENJOY CHICK'N EGG：「サラダチキンとゆで卵」の組み合わせをもっと楽しくしたいという思いから生まれた新フレーバー。みんなが好きな"アレ"をモチーフにしました！MASALA PUNCH：豚マサラとたくさんの緑黄色野菜を入れ、生湯葉をチーズで巻いて焼いたパンチのあるフレーバーKOREAN STYLE：「湯葉が韓国旅行に行きました」をテーマにしたヤンニョムカイジャンチキンやビビンバなどが入ったパンチのあるフレーバー

店内のデザインは、 yuppaの象徴である「湯葉」から着想を得ています。しなやかさや、優しさを感じさせる曲線に「巻く」「重なる」という湯葉の表情を重ね合わせ、柔らかな空間を演出。一人でも気軽に立ち寄れる、居心地の良い空間設計になっています。また、イートイン・テイクアウト双方に対応し、忙しい仕事の合間や、表参道でのヘアサロンやネイルの前後など、一人でも立ち寄りやすい空間を提供します。

yuppa表参道店 詳細

FULL SETTAKE OUT FULL SET

住所：〒107-0062 東京都港区南青山5丁目9－21 青南ビル 2F

アクセス：表参道駅B3出口より徒歩1分

オープン日：2026年1月19日(月)

営業時間： 11:00-20:00（予定）※変動する可能性がございます。

定休日：なし（年末年始を除く）

Webサイト：https://yuppa.co.jp

Instagram： https://www.instagram.com/yuppa_official/

株式会社yuppaについて

株式会社yuppaは、「健康に、あそびゴコロを。」をブランド理念とする高タンパクなヘルシーファストフードブランド「yuppa」を運営しています。yuppaは、忙しい日々を頑張る人々に、健康的かつ食事の楽しさを感じられる食体験を提供します。

<本プレスリリースに関するお問合せ先>

担当：渡邊尋思

メールアドレス：jinshi.watanabe@yuppa.co.jp