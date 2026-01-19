IssueHunt株式会社、導入事例「コネクテッドカー時代の安全を守る。SUBARU×IssueHuntで取り組む、製造業の新しいセキュリティの形」を公開

IssueHunt株式会社

バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt」や、プロダクトセキュリティ統合管理サービス「Baseline」を提供するIssueHunt株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：横溝 一将、以下「当社」）は、株式会社SUBARU、（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：大崎 篤）に、当社が提供する脆弱性報告窓口設置ツール「IssueHunt VDP」が導入されたことをお知らせいたします。

概要

近年、サイバー攻撃や情報漏えいのリスクが高まる中、大手自動車メーカーにとってもセキュリティ対策は避けて通れない重要な課題となっています。

今回は、株式会社SUBARUがIssueHunt VDPを採用した背景や狙いについて、株式会社SUBARU IT戦略本部 サイバーセキュリティ部 部長の須藤健志様に詳しくお話を伺いました。

セキュリティ強化に向けた取り組みや、導入を決断するに至った経緯について語っていただきましたので、ぜひ最後までご覧ください。

IssueHunt VDPを導入したきっかけ

- サイバー攻撃リスクの増加により、従来の社内監視や脆弱性診断だけでは対応できる範囲に限界があると感じていた- グローバルな法規制において、脆弱性報告窓口の設置が要件化される動きがあり、早急な対応が必要だった

IssueHunt VDPを導入した目的と効果

- 外部の知見を活用し脆弱性報告を受け付けることで、より包括的なセキュリティ体制の構築に繋がり、提供する製品・サービスの信頼性を高めることができると考えた- 将来的な規制要件にも柔軟に対応できる基盤を整備するために導入した

IssueHuntを選んだ理由

- 日本語対応により担当者が使いやすく、報告者とのやり取りでも誤解や対応遅延を防止できる将来的にバグバウンティ導入を見据えた、段階的なアプローチが可能であるため

続きは下記の記事をご覧ください。

「コネクテッドカー時代の安全を守る。SUBARU×IssueHuntで取り組む、製造業の新しいセキュリティの形」

https://issuehunt.jp/cases/subaru

IssueHunt株式会社について

IssueHunt株式会社は、ミッション「つくろう。市場を、前例を。」、ビジョンである「つながる世界の、ベースラインになる。」を実現するために、バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt」や、アプリケーションセキュリティポスチャー管理（ASPM）ツール「Baseline」等の提供を行っています。

【会社概要】

・会社名：IssueHunt株式会社

・代表者：横溝 一将

・所在地：東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号

・公式ホームページ：https://issuehunt.co.jp/

・お問い合わせ先：https://issuehunt.co.jp/contact

【主要事業】

・バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt」：https://issuehunt.jp/

・アプリケーションセキュリティポスチャー管理（ASPM）ツール「Baseline」：https://baselinehq.io

【お客様事例（一部）】

・Sansan株式会社様

シフトレフトを促進する一手 セキュリティ対策と開発経験を両立させる、Sansan流・継続的多層防御をASPM「Baseline」が支援 https://baselinehq.io/cases/sansan

・株式会社サイバー・バズ様

開発チームの未来を見据えたDevSecOps戦略ーーサイバー・バズ技術担当執行役員が語るASPM「Baseline」活用方法 https://baselinehq.io/cases/cyberbuzz

・株式会社CARTA HOLDINGS様

CARTA HDの多様な事業のセキュリティ課題に挑む！「第2のセキュリティチーム」としてのASPM「Baseline」活用方法 https://baselinehq.io/cases/carta-holdings

・株式会社GMW様

会社資金が枯渇するほどのセキュリティインシデントから復活ーーASPM「Baseline」と二人三脚で歩むプロダクトセキュリティ https://baselinehq.io/cases/gmw