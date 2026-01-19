ご好評につき今年も登場！春待つ季節の梅の味わい。3つの和の素材の調和「ぱりんこ のり香る梅味」期間限定発売

三幸製菓株式会社※当社従来品比（2025年発売『ぱりんこ のり香る梅味』と比較）

三幸製菓株式会社（所在地：新潟市北区）は、春の訪れを感じさせる爽やかな梅の味わいが楽しめる「30枚 ぱりんこ のり香る梅味」を、2026年1月19日（月）から2026年3月末までの期間限定で全国発売いたします。

春待つ季節にぴったりの爽やかな「梅味」、ご好評につき今年も再登場！

寒さが続き、花咲き誇る春の訪れが待ち遠しい…そんな時期にぴったりの、春を感じさせるさわやかな「梅味」が、発売50周年のロングセラーブランド「ぱりんこ」から期間限定で発売いたします。

本商品は2024年の初登場以来、毎年高い評価をいただき、今年で3年目の再登場となります。今回はお客様の声にお応えし、紀州産南高梅の果汁パウダーを増量。より“やみつき”になる味わいへとブラッシュアップいたしました。

梅の香り華やかな「ぱりんこ のり香る梅味」を、春待ち遠しい季節のおやつに・お茶うけに・おつまみに、ぜひご賞味ください。

のりと梅、２つの香りと味わいの調和が愛されて３年目を迎えた春の味わい

2024年、2025年の発売時に「毎年の梅味を楽しみにしている」、「子どものおやつにも大人のお酒のおともにもいい」と、40～50代の女性層を中心に絶大な支持をいただきました。

「ぱりんこ のり香る梅味」の人気の秘密は、ぱりんこの特徴であるぱりん！と割れる軽くてソフトな食感と、3つの和の素材（のり・梅・かつお）の絶妙な調和にあります。

初登場から数えて 3年目となる今シーズンは、例年ご好評をいただいているこの風味をよりブラッシュアップしてお届けいたします。

商品特徴

紀州産南高梅の果汁パウダー 昨対比120％使用※

製品中に使用している紀州産南高梅の果汁パウダーを増量し、梅本来の爽やかな酸味をよりダイレクトに感じられるように仕上げました。※当社従来品比（2025年発売『ぱりんこ のり香る梅味』と比較）

練り込み生地による豊かな磯の香り

生地に練り込まれたのりにより、梅の酸味のきいたの後に、口の中に磯の風味がふわっと広がります。のりの風味にかつおの旨みも相まって梅の酸味がさらに引き立つ、あと引くおいしさです。スナック感覚で次々と手が伸び、おやつ・お茶うけにはもちろん、おつまみにもおすすめの味わいです。

大人も手に取りやすい上質なデザイン

梅とのりの味わいを想起させる赤と黒をメインカラーに採用した、落ち着きのある「大人向け」のパッケージデザインです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49944/table/56_1_0c5d0b1cbb1f86486513c8b9bcfef8fb.jpg?v=202601190951 ]

商品情報：https://www.sanko-seika.co.jp/product/item/9078/

発売50周年「ぱりんこ」について

1975年発売の「ぱりんこ」は、ぱりん！と割れる軽くてソフトな食感とお子さまの手のひらにぴったりおさまる食べやすい小さめのサイズがおやつにぴったりのソフトせんべいです。2025年3月に発売50周年を迎えました。定番商品としてまろやかな塩味の「ぱりんこ」のほか、ぱりんこファンと共同開発した「ぱりんこ のり塩味」を発売中。

ぱりんこ公式キャラクターのぱるん・りるんと「ぱりんことばのなかまたち」は、商品パッケージや工場見学施設「ぱりんぴあ」を通して、子どもたちにおやつの楽しさやおせんべいの魅力を伝えています。

ぱりんこ ： https://www.sanko-seika.co.jp/parinko/

キャラクター紹介 ： https://www.sanko-seika.co.jp/parinko/character/

工場見学施設「ぱりんぴあ」 ： https://www.sanko-seika.co.jp/cp-d/parinpia/

三幸製菓株式会社の概要

三幸製菓株式会社は、1962（昭和37）年創業の菓子製造販売会社です。

主な商品は1977年発売の「雪の宿」や1975年発売の「ぱりんこ」、「新潟仕込み」、「丸大豆せんべい」などのおせんべい、「チーズアーモンド」をはじめとするお米のクラッカー、「粒より小餅」、「三幸の柿の種」などのあられ・おかきの他、「ミックスかりんとう」などかりんとう商品、米粉を使ったおもちのようなグミ「もちきゅあ」なども販売しています。

● 「Make Wow Moments.」について

三幸製菓株式会社では、「Make Wow Moments. つくろう、ワォ！と楽しくなる瞬間。」をコーポレートブランドスローガンとして掲げています。

“Wow”とは、ワクワクやウキウキ、驚き、そして弾けるような幸せ。私たち三幸製菓は、みなさまにそんな“Wow”をお届けし、幸せのシーンを演出する存在であり続けます。

詳細は下記URLをご覧ください。

https://www.sanko-seika.co.jp/company/slogan/

●安全・安心について

安全・安心な製品を皆様にお届けすることで食を通じてお客様の幸せに貢献し、企業理念「三つの幸せ」（一、お客様に幸せ 一、お取引先様に幸せ 一、従業員の幸せ）の実現のため、全社一丸となって製品の品質管理の徹底と労働環境の整備に取り組んでいます。

取り組みの詳細については下記URLをご覧ください。

https://www.sanko-seika.co.jp/safety/

本社 ：新潟市北区

事業内容 ：菓子の製造・販売

https://www.sanko-seika.co.jp/