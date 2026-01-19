「ジュンク堂書店 創業50周年記念」企画が始まります

すべては神戸三宮からはじまった…

株式会社丸善ジュンク堂書店

1976年12月24日、神戸・三宮センター街に生まれた書店。やがてそれは、京都・大阪・東京、そして全国へと広がりました。

ジュンク堂書店は2026年に50周年を迎えます

「ジュンク堂書店を愛してくださる」お客様に感謝の意を表し、これからもずっとジュンク堂書店をご愛用いただけるようなグッズづくりやイベントの開催を企画しました。

お客様の声を聴き、時代の流れを敏感に感じ、新しい試みに挑戦しながら、これからの50年も、本と人との出会いを大切にしてまいります。

📚ジュンク堂書店 50年のあゆみ

2号店「サンパル店」オープン（1982年）サンパル店内の喫茶コーナー

1976年に創業したジュンク堂書店の歴史をご紹介します。

>> 歴史を見る(https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/j50th-history)

所属店舗の思い出

書店員たちが、それぞれの「当時」を振り返ります。

>> 思い出を見る(https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/j50th-comment)

📚ジュンク堂書店応援サポーター募集

2026年2月募集開始予定

創業50周年を一緒にお祝いしよう！ 有料の応援サポーターになっていただいた方には特典付きのアクリル特別会員証をプレゼントいたします。

>> 詳しくはこちら(https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/j50th-info02)

📚プレミアム付デジタル商品券

2026年1月19日（月）販売開始

ジュンク堂書店の創業50周年を記念し、5,500円分の「丸善ジュンク堂書店専用QUOカードPay」をプレミアム付デジタル商品券として、5,000円で数量限定販売いたします。

>> 詳しくはこちら(https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/j50th-info03)

📚ジュンク堂書店 創業50周年記念復刊

2026年1月下旬刊行開始予定

ジュンク堂書店創業50周年を機に、記念復刊（重版）を予定しております。

>> 詳しくはこちら(https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/j50th-info04)

この他にも50周年記念グッズや記念イベント等の企画が進行中です。

最新情報はこちらの特設ページをご覧下さい

https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/j50th