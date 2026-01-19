【回答者数9,121名】「ご近所トラブル」に関するアンケート調査結果【2025年12月実施】

株式会社メディアシーク

【2025年12月実施】【回答者数9,121名】「ご近所トラブル」に関するアンケート調査結果

株式会社メディアシークが提供する累計3,600万DL超スマートフォンアプリ「QR/バーコードリーダー・アイコニット」内で、アプリユーザーを対象に毎日実施しているアンケート「アイコニット・リサーチ」において、「ご近所トラブル」に関するアンケートを名に対して2025年12月12日に実施いたしました。

■あなたはこれまでに、ご近所とのトラブルを経験したことがありますか。

ない(50.8%)

ある(26.4%)

覚えていない(14.0%)

答えたくない(8.8%)

■（ある場合）どのような内容でしたか。（複数選択可）

特にない(47.4%)

騒音（生活音・ペット・楽器など）(12.2%)

答えたくない(8.9%)

駐車や通行に関する問題(6.9%)

境界線や敷地利用に関する問題(6.4%)

あいさつや人間関係のトラブル(5.1%)

その他(4.7%)

ゴミ出しや不法投棄に関する問題(4.5%)

ペットや動物に関する問題(4.0%)

■そのようなトラブルに対して、どのように対処（または対処したい）と思いますか。（複数選択可）

特に対処しない(26.7%)

できるだけ関わらないようにする(22.5%)

管理会社や自治体を通す(16.4%)

本人に直接伝える(11.4%)

答えたくない(11.4%)

警察や専門機関に相談する(8.0%)

手紙や掲示などで間接的に伝える(3.6%)

※回答者属性、その他詳細なデータ等についてご質問のある方はinfo@iconit.jpまでご連絡ください。

＜ご近所トラブルに関するアンケート調査概要＞

調査方法：「QR/バーコードリーダー・アイコニット」アプリ内アンケートコーナーにて実施

実施時期：2025年12月12日

有効回答者数：9,121名

※表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100％にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります

※有効回答者数については、質問項目により異なります

<アンケート結果をご利用いただく場合のご注意>

出典元として

「アイコニット・リサーチ」調べ https://www.iconit.jp/

と明記してください。

「QR/バーコードリーダー・アイコニット」について

累計3,600万ダウンロード超の定番アプリ。自社開発のバーコードリーダーエンジン「Camreader」を実装することで、速く正確な読み取り機能を実現しています。バーコード読み取り機能以外にも、便利な機能やコンテンツを無料でご提供しています。また、楽天ポイントの他、複数のポイントサービスと連携しており、「ポイ活」ユーザーにも定評があるスマートフォンアプリです。

「アイコニット・リサーチ」について

「QR/バーコードリーダー・アイコニット」ユーザーを対象に毎日実施しているアンケートリサーチです。一日で1万人ほどの回答をクイックに集めることができるサービスです。

https://www.iconit.jp/iconit-research/