AI会社選定支援サービス「AI Market」、AI開発とDXコンサルを融合した支援に強みを持つ株式会社ニューラルオプトとの連携を開始！

BizTech株式会社

BizTech株式会社（東京都豊島区、代表取締役：森下 佳宏）は、最適なAI開発会社やAIサービスの選定を支援するコンシェルジュサービス「AI Market」において、AI開発とDXコンサルティングの両面から課題解決を支援する株式会社ニューラルオプト（千葉県成田市、代表：鈴木 佑理 以下「ニューラルオプト」）との連携を開始しました。

ニューラルオプトについて

ニューラルオプトは、「開発会社」と「DXコンサルティング会社」の双方の強みを併せ持ち、企業が抱える課題に対して、単なるシステム開発にとどまらない包括的な支援を行うAI・DX支援企業です。

「課題に対して何を作るべきか」「目的を達成するためにどのように改善すべきか」といった上流工程から整理し、開発から改善までを一貫して支援しています。

ニューラルオプトの最大の特徴は、高いAI開発力と、失敗リスクを最小化するプロジェクト設計を掛け合わせた支援体制にあります。マイルストーン型契約や本格導入前の小規模検証（PoC）を活用することで、「長い期間・高い費用をかけたものの、期待した効果が得られない」といった事態を未然に防ぎながら、安全にプロジェクトを進行させます。

また、コンサルティング会社としての側面も持ち、技術を目的達成のための手段と捉え、課題から解決策を逆算する視点を重視しています。通常の開発会社では珍しく、営業メンバー全員がスコープマネジメントやROI（費用対効果）の観点を備え、「作らないこと」を含めた最適な提案ができる体制を構築しています。

OpenAIへのChatGPT日本語領域における人のフィードバックを用いて日本語精度を高める学習工程をはじめ、FluidTouch Pvt. Ltd.向けの手書き文字の認識・要約AIシステム、HINOKATA向けECサイトの価格自動設定AI（ダイナミックプライシング）、空室画像に家具を配置する画像生成AIアプリケーション（Haichii AI）、製造業企業向けの社内データ探索・回答AI（RAG）など、業務やサービスの価値向上に直結するAI開発を多数手がけています。

中でも、ノートアプリ「Noteshelf」では、手書き文字を画像認識によってテキスト化し、検索やAIによる要約を可能にする機能を開発しました。

日本語特有の文字認識精度の課題に対しては、日本語に特化して学習したAIモデルを本番環境にファインチューニングすることで、認識精度を約90％以上まで向上させています。

ニューラルオプトは、ChatGPTの日本語精度向上にも関わる高度なAI開発力と、PoCやコンサルティングによる失敗リスクを抑えたプロジェクト設計を組み合わせ、企業の業務改善と付加価値創出を実現するパートナーです。

ニューラルオプトの詳細はこちら：https://neural-opt.com/(https://neural-opt.com/)

AI Market サービスページはこちら：https://ai-market.jp/service/neuralopt_ai-dev/(https://ai-market.jp/service/neuralopt_ai-dev/)

連携開始の目的

AI Marketでは、AI開発を検討する企業から「業務の効率化や脱属人化を実現したい」「自社サービスや商品の付加価値をAIで高めたい」といった相談が増えています。しかし、技術力だけでなく、課題整理やリスク管理まで含めて支援できるパートナーは限られているのが現状です。

今回の連携により、AI Marketを通じてニューラルオプトの支援を紹介することで、「何を作るべきか」という企画段階から、PoC、AI開発、本格導入、その後の改善フェーズまでを一貫して支援できる体制を構築します。これにより、企業がAIを実際の成果につなげるDX・AI活用を現実的に推進できる環境を提供してまいります。

また、ニューラルオプトにとっても、AI Marketを通じて多様な業界・企業との新たな接点を得ることで、自社のAI開発力とコンサルティング力をより多くのビジネス課題解決に活かす機会となります。

AI Market Conference 2026 参加申込受付中！

前回参加2,000名以上のAI Market Conference を2026年1月28日に再度開催します！

登壇企業例：マイクロソフト、Uber AI Solutions、アリババクラウド、産総研 他

最新のAIを学びたい方はぜひご参加ください！

詳細はこちら：https://ai-market.jp/aimarket-conference-202601/(https://ai-market.jp/aimarket-conference-202601/)

AI Marketについて

AI Marketは、ビジネスでのAI導入を検討している企業様に向けて、最適なAI会社を無料でご紹介する累計紹介件数1,000件超えのAI会社選定支援コンシェルジュサービスです。

AI活用を進めたいけどどう進めたら良いかわからない、AI開発を進めているけどうまく行かない、などAI導入にお困りならいつでもご相談ください。

▶ AI会社選定支援コンシェルジュサービス｜AI Market(https://ai-market.jp/)

▶ AI Market Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCJbUw1UP3EbrS-RcUfgoDoA)

パートナー契約をご希望のAI企業様はこちら(https://ai-market.jp/partner_contact/#form)からお気軽にご相談ください。

関連記事）

生成AIとは？(https://ai-market.jp/purpose/what-generative-ai/)

ChatGPTとは？(https://ai-market.jp/technology/chatgpt/)

LLM（大規模言語モデル）とは？(https://ai-market.jp/purpose/llm/)

AIエージェントとは？(https://ai-market.jp/technology/ai-agent/)

Claude3/3.5とは？(https://ai-market.jp/purpose/claude3/)

Veoとは？(https://ai-market.jp/services/video-generative-ai-veo/)

AI開発・生成AIに強い開発企業(https://ai-market.jp/services/ai_development_company/)

LLM・RAG開発に強いAI企業(https://ai-market.jp/services/llm_company/)

BizTech株式会社 会社概要

・社名：BizTech株式会社

・本社所在地：東京都豊島区東池袋1-32-4 藤原ビル4階

・代表取締役：森下 佳宏

・設立：2019年7月4日

・HP：https://biz-t.co.jp

※掲載されている会社名および商品・製品・サービス名・ロゴマーク等は、各社の商標または各権利者の登録商標です。