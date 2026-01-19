TotalEnergiesとBluEnergies、リベリア沖ハーパー盆地の扇状地プレイで提携





バンクーバー（ブリティッシュコロンビア州）, 2026年1月16日 /PRNewswire/ -- BluEnergies Ltd.（TSXV：BLU）（以下、「BLU」または「当社」）は、リベリア沖ハーパー盆地における当社の深海扇状地プレイ（探鉱対象群）の有望性調査を推進するため、TotalEnergies SE（NYSE：TTE）（以下、「TTE」）のリベリア上流部門子会社と、業界標準の合同調査および申請契約（以下、「JSAA」）を締結したことを発表いたします。ハーパー盆地が位置する西アフリカ・トランスフォーム・マージンおよび、それに対応する南米マージンは、盆地底扇状地プレイの探査、開発、生産が、活発かつ成功裏に進められている地域です。

JSAA の概要

BLUとTTEによるJSAAの目的は、LB-26、LB-30、LB-31（以下、「本ブロック」）内でプロスペクト（試掘の対象となりうる探鉱対象）を特定することで、ハーパー盆地ブロックの潜在的な可能性をさらに引き出すことにあります。経済的に掘削可能なプロスペクトを特定することを条件として、BLUとTTEは、対象となる本ブロックをカバーする1件または複数の生産分与契約を申請することを予定しています。直近の予算は、向こう18カ月間で実施される作業プログラムのために共同で確保されました。本プログラムには、より正確な貯留層イメージングのための最先端の地震探査データの再処理や、有望性を完全に評価し炭化水素ポテンシャルに関するリスクを軽減するための海底データの取得が含まれます。本作業プログラムの内容は以下のとおりです。

リベリアにおける新たな踏査ライセンス

TTEと当社とのJSAAを後押しするため、BLUとTTEによるリベリア子会社は、リベリア石油規制当局（以下、「LPRA」）との間で、総面積8,924km²（約220万エーカー）に及ぶこれらの連続するブロックを対象とする新たな踏査ライセンスLPRA-003（以下、「RL-003」）を締結いたしました。RL-003の主な条項は以下のとおりです。

1. RL-003の参加権益はBLUが35%、TTEが65%である。

2. BLUおよびTTEは、最先端の三次元再処理および海底の新規データ取得を含む作業プログラムを実施する必要がある。

3. RL-003の契約期間は2027年6月30日までとし、RL-003は BLUの既存の踏査ライセンスLPRA-002（以下、「RL-002」）に代わるものとする。

4. RL-003およびRL-002の踏査費用は、本ブロックを対象とする将来のいかなる生産分与契約においても回収可能とする。最低支出額1,600,000米ドルを要件とするRL-002作業プログラムにおいて、 BLUは1,862,000米ドル（2,570,000カナダドル）を支出した。

背景

2024年10月、BLUが100％保有していたRL-002に基づき、当社はTGSから本ブロックの大部分をカバーする6,167km2の3D地震探査のレビューライセンスを取得いたしました。BLUは、当社による3D探査の解釈の結果、白亜紀に形成された7つの大規模な盆地底扇状地を画定しました。

2025年第1四半期、当社は秘密保持契約に基づいて多数の深海オペレーターと交渉を行いました。こうした広範な交渉の結果、BLUは2025年7月にTTEとの独占的関係を受け入れ、その後2025年10月8日に法的拘束力のない覚書を締結しました。最終的な交渉の結果、当社はTTEとの間で、新しいRL-003に基づくJSAAの締結に至りました。

BluEnergies Ltd.について

BluEnergies Ltd.はカナダを拠点とする国際的な石油・ガス探鉱・開発企業であり、西アフリカでの事業に重点を置いています。BluEnergies Ltd.の詳細については、当社ウェブサイトwww.blu-energies.comをご参照ください。

将来見通しに関する情報

本ニュースリリースには、適用される証券関連法の意味における「将来予測に関する記述」および「将来の見通しに関する情報」（総称して「将来の見通しに関する情報」）が含まれています。将来の見通しに関する情報は、「意図する」、「確信する」、「推定する」、「期待する」、「可能性がある」、「見込み」などの言葉や、将来の期間に関する同様の表現によって識別することができます。将来の見通しに関する情報の例としては、BLUの将来計画や、TTEとの生産分与契約に基づく合弁事業における潜在的な探鉱活動やその他の計画活動を含む、BLUとその事業計画に関する情報などが挙げられます。BLUは、役員および取締役の経験、現在の状況、予想される将来の展開、および適切と思われるその他の要因に照らして、本見通し情報に反映されている予想は合理的であると考えていますが、BLUはこれらの予想が正しいことを保証することができないため、過度の信頼を置くべきではありません。読者の皆様は、将来の見通しに関する情報を過度に信頼しないようご注意ください。実際の結果や進展は、BLUの将来計画が現在想定されているものと異なるリスクなどにより、本情報が意図するものとは大きく異なる可能性があります。その他のリスクとしては、SEDAR+の会社概要（www.sedarplus.ca）で入手できるCanadian Global Energy Corp.の経営情報回報に開示されているものが含まれます。読者の皆様は、将来の見通しに関する情報を過度に信頼しないようご注意ください。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、本ニュースリリースに記載されている将来見通しに関する情報を更新する義務を負いません。

TSXベンチャー取引所およびその規制サービスプロバイダー（TSXベンチャー取引所の方針で定義される用語）は、本ニュースリリースの妥当性または正確性について責任を負いません。

本件に関するお問い合わせ先： Craig Steinke（最高経営責任者）、投資家向けお問い合わせ先、Eメール：info@blu-energies.com

