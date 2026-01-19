UAE FoodTech Challenge 2026の勝者は国のアグリテック・エコシステムに参加し、世界の食料安全保障を支援

・Abu Dhabi Sustainability Weekの開催中、世界的な農業食品イノベーション大会は受賞した4つのスタートアップ企業を決定します。

・HyveGeo社、Permia Sensing社、Flybox社、Akorn Technology社はアラブ首長国連邦とグローバルサウスでソリューションの試験運用と拡大に200万米ドルを出資します。

アブダビ、アラブ首長国連邦, 2026年1月16日 /PRNewswire/ -- 世界で最も期待されている農業技術イノベーションを特定して拡大する世界規模の大会であるUAE FoodTech Challengeの第3回は、Abu Dhabi Sustainability Weekで受賞した4つのスタートアップ企業の発表をもって閉幕しました。



The UAE FoodTech Challenge 2026 Winners to Join National Agri-Tech Ecosystem and Support Global Food Security



カテゴリー：気候に配慮した食糧生産

・Permia Sensing社はAI、生体音響センサー、ドローン画像処理を使用して樹木の健康状態を監視します。すでにスリランカで15,000ヘクタールを超える広さのアブラヤシ農園で使用されているこのテクノロジーは、脱水や害虫の発生などのストレス要因を早期に検知し、農家が収穫量を増加させて廃棄物の削減を実現します。農家たちは現地のパートナーと協力してUAE向けにソリューションを微調整してローカライズし、中東全域に運用を拡大することを計画しています。

・HyveGeo社 は農業廃棄物を炭素豊富なバイオ炭に変え、微生物で強化して高性能の土壌改良材を作成します。この循環型で自然ベースのアプローチは、すでにアラブ首長国連邦の農家や景観管理者によって活用されており、乾燥した砂漠の土壌を肥沃な耕地に変化させています。受賞者として、このスタートアップ企業は研究を拡大し、グローバルサウス全域の市場で試験運用を実施する予定です。

カテゴリー：食品ロスと廃棄物削減

・Akorn Technology社果物や野菜に、熟成を遅らせる植物性タンパク質、水分損失を抑えるワックス、色を保つ植物性オイルを含む、天然の食用コーティング剤を製造している。同社のソリューションはすでにエジプトとガーナで活用され、農産物の保存期間を延ばして収穫後のロスを削減し、 今後はアラブ首長国連邦や周辺地域の乾燥した環境 で使用するために最適化されます。

・Flybox社はクロバエの幼虫を使用して農業副産物を高品質のタンパク質と肥料に変換しつつ、ゴミ廃棄場で処分される廃棄物を削減します。輸送用コンテナに収納されたオフグリッドで低コストのソリューションは、現在ウガンダ、ケニア、ナイジェリアで活用され、今後はアラブ首長国連邦で開始されます。現地の廃棄物管理パートナーと協力して規模を拡大する予定です。

113か国から1,215件の応募がある中、最終選考に残った10名が大会の最終ステージに進み、食糧システム、持続可能性、投資、国際開発の各分野の上級リーダーや専門家で構成される国際審査員団の前にソリューションのライブプレゼンテーションで発表しました。評価の後、Abu Dhabi Sustainability Weekのメインステージで行われた授賞式で、受賞した4つのスタートアップ企業が発表されました。

タムキーンの会長兼FoodTech Challengeの副会長であるRima Al Mokarrab氏は次のように述べました。

「回復力がある安全な食糧システムを構築することは、アラブ首長国連邦の豊かな未来に向けた長期的なビジョンで重視されます。UAE FoodTech Challengeの今回の受賞者は、過去の受賞者たちの成長しつつあるコミュニティに参加しています。過去の受賞者は、今までの追加資金で4800万米ドル以上を調達し、アラブ首長国連邦やその他の市場で50件以上の試験運用プロジェクトを立ち上げました。受賞者は次の段階に進むと、当社のパートナーのネットワークとアラブ首長国連邦の世界規模のイノベーション・エコシステムによる支援が受賞者のソリューションの出発点となり、アラブ首長国連邦、グローバルサウス、世界中に回復力と持続可能性が高い食糧システムの実現に貢献できるでしょう」

4チームは200万米ドルの賞金を共有し、アラブ首長国連邦でソリューションを拡大するために招待されます。同国では、国内外のパートナーによる広範なネットワークを通じてそれぞれの状況に合った支援（試験的な機会、研究施設の利用、市場参入の指導、メンターシップ、投資家の紹介など）を受けることができます。この基盤をもとに、受賞者はグローバルサウスの主要市場でソリューションの展開と拡大に取り組み、食糧システムの回復力と持続可能性の向上を支援します。

アラブ首長国連邦大統領府の国際業務室、シニアスペシャリスト開発部のFatema Almulla氏は、次のように述べました。

「アラブ首長国連邦は国際開発において主導的な役割を果たしており、農業イノベーションは同国による世界的な取り組みの中心となっています。UAE FoodTech Challengeを通じて、受賞したスタートアップ企業は実証済みの開発エコシステム内に組み込まれます。高度な技術、ポリシー・リーダーシップ、グローバルな専門知識が結集し、ソリューションを試験運用から実用化の拡大に加速させます。このようにイノベーションは測定可能な影響に変換され、アラブ首長国連邦から世界中の気候変動の影響を受けやすい地域に発展します」

今年のFoodTech Challengeはゲイツ財団、ne'ma（The National Food Loss and Waste Initiative）、Silalとの協力のもと、アラブ首長国連邦大統領府とタムキーンによって主催されました。最終選考に残ったグループは、食糧システムのイノベーションへの多様なアプローチを代表します。これには収穫後の保存、廃棄物から価値への転換、精密農業、資源効率の高い食糧生産の高度なテクノロジーが含まれます。

ゲイツ財団のAdaptive and Equitable Food Systems（適応可能で公平な食糧システム）の副所長であるShelly Sundberg氏は、次のように述べました。

「 UAE FoodTech Challengeは、実用的で拡大可能かつアクセス可能なソリューションを推進するうえで重要な役割を果たしています。このソリューションにより、食糧供給が不十分で気候変動の影響を受けやすい人々の食糧安全保障を強化することができます。ゲイツ財団では、イノベーションを実世界にもたらす影響に変換させる取り組みを支援し、食糧システムのロス削減の貢献、持続可能性の向上、安全かつ手ごろ価格で栄養豊富な 食品へのアクセスを拡大することを誇りに思っています 。気候や経済的な圧迫に直面するなか、このような取り組みは回復力が高い食糧システムを構築するために不可欠です」

エミレーツ財団の最高サステナビリティ責任者兼ne'ma運営委員会の事務局長であるKhuloud Nowais氏は、次のように述べました。

「今年の受賞者のレベルの高さとそれぞれのソリューションの多様性を見ましたが、非常に感動しました。審査員として、食品ロスや廃棄物の課題に対処するソリューションが次第に洗練される場面を経験できて励まされました。ne'maでは、アイデアを実行可能で食糧システムに与える永続的な影響に変換する取り組みを支援できることを誇りに思います」

UAE FoodTech Challengeは乾燥して気候ストレスがますます高まっている環境において、食糧生産を促進して食糧ロスと廃棄物を削減する農業食品技術ソリューションを特定して加速化します。アラブ首長国連邦で改良されて国際的に拡大可能な技術主導型イノベーションを誘致するこの大会は、アラブ首長国連邦の長期的な食料安全保障の熱意を直接支援し、世界の食糧システムの回復力に貢献します。

FoodTech Challengeの詳細については、こちらをご覧ください： www.foodtechchallenge.com

受賞者のYouTubeビデオはこちらで視聴できます。

・Akorn Technology社

・Permia Sensing社

・Flybox社

・HyveGeo社

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2862529/The_UAE_FoodTech_Challenge.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

