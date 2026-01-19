鹿児島を拠点に活動しているシンガーソングライター・堀之内僚が、自身にとって特別な楽曲を音源化、またミュージックビデオも同時に制作するプロジェクトを立ち上げました。このプロジェクトを実現するためにクラウドファンディングにも初挑戦。プロジェクトの掲載ページでは支援を呼びかけるとともに、楽曲が生まれた背景やプロジェクトに懸ける思いを語っています。https://camp-fire.jp/projects/911533/view

音源化するのは、堀之内が東京で過ごしていた20代の頃に出来た楽曲『明日へつづく道』。孤独や困難を乗り越え、他者と出会い、ともに歌うことをテーマにした堀之内によるオリジナル楽曲です。創作活動を行うため殻に閉じこもり、孤独な時期を過ごした20代前半。しかし心の底では誰かと心を通わせ、ともに歌うことを望んでいる自分がいた。そんな「今の自分」と、憧れや理想を描いたのがこの『明日へつづく道』です。夢や憧れを追いかけたり、孤独を感じたり、挫折を味わったり・・・。生きる上で誰もが抱く感情や経験を描いています。あの頃自分も経験したという中高年世代から、今まさにそんな状況の中にいる、という学生たちにも届けたい楽曲となっています。「ストレートすぎる歌詞に自分の青さをみるようで恥ずかしさを感じるほど。それでもこの曲を捨てられず、こだわる気持ちがあるのは、自分という人間を形成した原体験が反映されているから」この曲で歌詞にしたことを歌詞だけで終わらせるのではなく、曲を通じてほんとうに実現したいことを自身に問うところからプロジェクトはスタートしました。「君と声を重ね 二人で奏でようメロディー」「一人じゃ届かない夢だとしても 君とならば叶うってやっと気づいた」「歌詞には『君』という存在が出てきます。最初は個人のパーソナルな心情からスタートするも、君に歌いかけ、そして最後にはみんなで一緒に歌い上げる曲。楽曲のアレンジを進める中で、この曲は一人で完結できるものではなく、一緒に寄り添ってくれる人たちの声が重なってやっと完成する曲なのだとわかりました」音源化するにあたり、東京で活動している歌い手たちに参加を呼びかけており、2月に都内スタジオにてレコーディングを行います。コーラスは、年齢、民族性、ジェンダーなど、幅広い層から集結したメンバーで構成。分断を感じる今の世の中だからこそ、多様なバックグラウンドをもつ人たち同士が声を合わせて歌う曲として世に発信したいという思いがあります。楽曲を演奏するミュージシャンは、ドラムスに福森康、ベースに永田望、ギターに柳田裕輔を迎えます。そして今回楽曲と同時に制作するミュージックビデオは、この楽曲が生まれた東京の地で撮影を行い、東京の様々なシーンを映像に盛り込む予定です。「この曲は東京で暮らしている時に作った曲なので東京の風景の中で撮影したい。そして、コーラスメンバーたちと一緒にこの曲を歌っているシーンが浮かんだ時、パッと目の前が明るくなったような気がしました」映像監督を務めるのは、東京を拠点に活動している新進気鋭の映像作家、熊倉心。その他スタジオエンジニアやフォトグラファーなどが製作陣として参加します。「あの頃の自分がつらい状況の中でも未来に希望を見出そうとしたように、今の日本で生きづらさや困難さを抱えている人たちにも、この楽曲を通じて希望を感じてもらえたらと願っています」『明日へつづく道』制作プロジェクトのクラウドファンディングは2026年1月30日(金) まで実施。2026年3月のリリースを目指し制作を進めていきます。完成した楽曲は各種ストリーミングサービスにて配信、またミュージックビデオはYouTubeにて一般公開します。

堀之内僚1988年10月26日生まれ。鹿児島市出身。幼少期から音楽や舞台芸術に触れて育ち、同時に関心をもっていた海外での生活を学生時代に体験する。大学では国際系リベラルアーツの学部でアートを専攻し、舞台制作や文学を学ぶ。大学卒業後は映像・演劇制作の仕事の傍ら音楽制作に取り組み、2018年にRyoとしてインストゥルメンタル・アルバム『Crystal line』を発表。その後活動の拠点を鹿児島に移し、山間にある祖母の家を改修し自身のスタジオを構え、楽曲の制作やライブ活動などを行う。2024年11月に1st シングル『星が生まれる場所』を、2025年10月にシングル『未完成』をリリース。公式ウェブサイト：http://arkonthewind.netYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@ryo_horinouchi