東京発のチョコレート専門店・D'RENTY CHOCOLATE(株式会社ドレンティ／本社：東京都港区／代表取締役：森澤 祐介)は、イタリア・トスカーナの老舗ブランドVESTRI(輸入・販売：株式会社プロジェット・スフィーダ／代表：若林 泰介)と手を携え、伝統とモダンが響き合う特別なコラボレーション『DUETTO BOX(ドゥエット・ボックス)』を2026年1月26日(月)より、数量限定で発売いたします。

こちらの商品の取り扱いは、D'RENTY CHOCOLATE 渋谷スクランブルスクエア店とD'RENTY CHOCOLATE 自由が丘店の店舗限定です。





VESTRI×D'RENTY CHOCOLATE





金のスプーンですくって味わう『アンティーカ・ジャンドゥイア』を代名詞とするVESTRIは、イタリアで長年愛され続けてきた老舗のチョコレートブランド。

一方、厚さ10mmのミルクチョコレートをラングドシャにサンドした看板商品『カカオベイクサンド』を生み出したD'RENTY CHOCOLATEは、“贈るという行為そのもの”を大切にし、手に取る瞬間から心が満たされる、洗練されたギフト体験をパッケージデザインで表現しています。

そんな2つのブランドが、この冬、ひとつの箱で二重奏を奏でます。





数量限定の『DUETTO BOX(ドゥエット・ボックス)』には、VESTRIを代表する『アンティーカ・ジャンドゥイア・カップッチーノ(スプーン付き)』と、D'RENTY CHOCOLATEの『カカオベイクプレート』3枚パックをパッケージ。

老舗が受け継いできた伝統的な味わいと、モダンで洗練されたテイストを、ひと箱で同時に楽しめる特別なチョコレートギフトです。





大切な方への贈り物としてはもちろん、自分へのご褒美にもふさわしい。イタリアと東京、2つの感性を行き来する、今季だけの甘美なチョコレート体験をお楽しみください。





※D'RENTY CHOCOLATEブランドサイトでは、VESTRIの輸入販売等を手掛ける若林 泰介氏と、D'RENTY CHOCOLATEの創業者・森澤 祐介の特別対談【チョコレートに人生を重ねる2人のモノづくり】を掲載。「モノづくりの美学」から「継続の大切さ」など、人生に重なる言葉が散りばめられています。チョコレートを愛する方々にお届けしたい内容です。ぜひご覧ください。

https://drenty.jp/news/129





若林 泰介氏(VESTRI)×森澤 祐介(D'RENTY CHOCOLATE)





■商品概要

DUETTO BOX(ドゥエット・ボックス) 3,501円(税込)





セット内容

・VESTRI『アンティーカ・ジャンドゥイア・カップッチーノ(スプーン付き)』

・D'RENTY CHOCOLATE『カカオベイクプレート(3枚パック)』

※ギフトボックスのサイズ：14×17.5×6.5cm

※賞味期限は40日





VESTRI×D'RENTY CHOCOLATE

『DUETTO BOX(ドゥエット・ボックス)』





■発売日

2026年1月26日(月)より、数量限定で発売









■販売店舗

【D'RENTY CHOCOLATE 自由が丘店】

所在地 ：東京都世田谷区奥沢六丁目33番12号

TEL ：03-6432-1068

営業時間：11:00～19:00 水曜日定休(なお2月11日は営業)





【D'RENTY CHOCOLATE 渋谷スクランブルスクエア店】

所在地 ：東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号

渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン1階

Carat 東急フードショーエッジ内

TEL ：03-6450-5350

営業時間：10:00～21:00 ※1月20日(火)は全館休館









■楽しみ方レシピ

1｜それぞれの個性を、そのまま味わう

なめらかで奥行きのあるアンティーカ・ジャンドゥイアの口どけ、そしてサックリとしたチョコサンドの食感を、それぞれ単体でお楽しみください。





2｜魅惑のディップで、頂く

アンティーカ・ジャンドゥイアに、カカオベイクプレートをディップ。魅惑のテイストの二重奏をお楽しみください。









■ダニエーロ・ヴェストリ氏がD'RENTY CHOCOLATE 自由が丘店に来店！

『DUETTO BOX(ドゥエット・ボックス)』の発売を記念して、VESTRIのショコラティエ ダニエーロ・ヴェストリ氏がD'RENTY CHOCOLATE 自由が丘店に来店されます。

過去のバレンタインシーズンの来日でも、気さくにファンと交流されてきたというダニエーロ氏ですが、同業他社のブランドの店舗に来訪されるのは極めてまれなことだそう。ぜひこの機会にダニエーロ氏のお人柄に触れてください。





VESTRIショコラティエ ダニエーロ・ヴェストリ氏





来店予定：2026年2月5日(木)11:30頃

※交通機関の遅延などにより来店時間は前後する場合があります。あらかじめご了承ください。









■ブランド プロフィール

【VESTRI(ヴェストリ)】

ダニエーロ・ヴェストリ氏の父の時代から続き、約60年の歴史を丁寧に積み重ねてきた、イタリア・トスカーナ州アレッツォ発祥の老舗チョコレートブランド。自社農園で有機栽培したカカオを使い、Farm to Bar の理念で素材から一貫して製造しています。看板商品は金のスプーンで食べる、なめらかな口どけに徹底してこだわった『アンティーカ・ジャンドゥイア』。素材選定から製法、熟練の職人技によって支えられ、長年ファンを魅了し続けています。

https://www.vestri.jp/





【D'RENTY CHOCOLATE(ドレンティチョコレート)】

2018年創業。ブランド名に冠した『D'RENTY(ドレンティ)』とは、「Children／子ども」と「Purity／純粋」の語尾をつなげた造語で、『子どものように純粋なチョコレート』という意味が込められています。商品を味わった時の感動はもちろん、お客様が商品を購入されてからご自宅へ持ち帰る時のワクワク感や、ギフトとして渡す前の高揚感、その相手から受け取る「ありがとう」の言葉、あらゆるシチュエーションにおいて、お客様の日常にチョコレートで彩りを添えることを使命としています。

https://drenty.jp/

https://www.instagram.com/drentychocolate/









■VESTRI×D'RENTY CHOCOLATE プロモーション動画

https://www.youtube.com/shorts/t-AUhvhZ2Bw

https://www.youtube.com/shorts/rzEsFYBhmow