関西文化学術研究都市(けいはんな学研都市)は、京都府・大阪府・奈良県にまたがる木津川左岸の京阪奈丘陵域に建設が進められているサイエンスシティです。公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構では、大学や研究機関の集積を活かし、世界トップクラスの研究開発型オープンイノベーション拠点の形成を目指し取組を進めています。





けいはんな学研都市にある生駒市に立地する産後ケア施設「葉ノ月助産院 supported by NESCAFE」を運営する株式会社icot(所在地：奈良県生駒市、代表：山本 真貴子、法人番号：2150001027034)は、イベント・ワークショップ等に利用できる多目的レンタルスペース「Studio.Kitchen FENNEL」と、飲食店営業許可、菓子製造許可、そうざい製造許可付きレンタルキッチンを2025年12月12日に奈良県生駒市・けいはんな学研都市に開設しました。(生駒市鹿畑町62-4 鹿畑ビル2階)

(Studio.Kitchen FENNEL 予約・詳細URL： https://coubic.com/studio-kitchen_FENNEL )





出入口から見た施設内





本施設は、個人や小規模事業者が、様々な活動を気軽に始められる拠点として運営します。マルシェやポップアップ、教室、展示、交流イベントなど、用途を限定せず、地域に開かれた使い方を想定しています。





「株式会社icot」主たる事業として産後ケア施設「葉ノ月助産院 supported by NESCAFE」

詳細URL： http://ha-tsuki.com









■背景

運営者は、助産師として産後ケアに関わる中で、「何か始めてみたい気持ちはあるが、環境やタイミングの問題で踏み出せない」という声を数多く聞いてきました。そうした経験から、専門性や経験を持ちながらも、生活の変化によって活動の場を失ってしまう人が多いことに気づき、分野や立場を問わず、誰もがやりたいことに挑戦できる“はじめの場”の必要性を感じるようになりました。

本施設は、その想いを背景に、多様な人が自分のペースで活動を始められる拠点として開設しました。









■展開内容

(1) 多目的に利用できるレンタルスペース

イベント、ワークショップ、勉強会、展示会など、プロジェクタースクリーンの使用もでき、規模や内容に応じた柔軟な利用が可能です。





(2) 飲食店営業許可、菓子製造許可、そうざい製造許可付きレンタルキッチンを併設

調理を伴う企画や、食品販売・試作などにも対応しています。また、マルシェ出店のための、食品の大量製造も可能です。





(3) 利用しやすい運営体制

時間単位での利用や、初めてでも分かりやすい仕組みを整え、継続的に利用しやすい環境づくりを行います。





(4) 子ども連れにも配慮した空間

助産師が運営しているため、子連れ世帯にも優しい設備。土足厳禁のため清潔で安心。キッズスペースを併設し、幅広い世代が参加しやすい施設設計としています。





キッチンスペース

飲食スペース





■施設概要

施設名 ：多目的レンタルスペース「Studio.Kitchen FENNEL」

所在地 ：奈良県生駒市鹿畑町62-4-203 国道163号線沿い 餃子雪松の2階

面積 ：約29.7m2

定休日 ：なし

営業時間：24時間営業





【お問い合わせ】

公式LINE ： https://lin.ee/1S7jms9

公式LINE ID： @422yfxpw

Eメール ： studio.kitchen.fennel@gmail.com

Instagram ： https://www.instagram.com/studio.kitchen.fennel?igsh=ajlwdXY0d25tenN3&utm_source=qr





外観(2階)





■今後の展開

今後は、地域の事業者や団体と連携しながら、定期的なイベントやマルシェの開催を予定しています。また、利用者同士が自然とつながり、新たな企画や活動が生まれる場として、地域に根ざした運営を継続していきます。









