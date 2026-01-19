Webサイト





2025年9月にスタートしたプロジェクト「uni Beaut(ユニビュート／運営：美・プラザ協同組合)」。本プロジェクトは、誰もが“らしさ”を取り戻せる社会を目指し、美容のチカラをより多くの人々に届けることを目的としています。

スタート当初は東京都内の訪問美容サービスやウィッグの購入補助など、美容に関する様々なサポート情報を提供しておりましたが、この度下記のコンテンツが拡充されましたので、お知らせいたします。





●訪問美容やアピアランス・ケアが学べる動画

●障がいを持つインフルエンサーの声！の動画

●障がい者の美容の現状等を伝えるドキュメンタリー動画

●美容師として働く上で絶対！！知っておくべき法律セミナー動画





障がいを抱えながら活躍するインフルエンサーや、業界で活躍する法律の専門家、経験豊富な技術者をパートナーに招き、本コンテンツを作成いたしました。

全て無料で視聴いただけます。





美容師や、障がいを抱える方、そのご家族の方にも役立つコンテンツとなっております。





※本事業は東京都中小企業団体中央会の「中小企業組合等新戦略支援事業に係る特別支援事業」の委託を受けて実施しています。





有名インフルエンサーにもご参加いただいています





【プロジェクト詳細】

●プロジェクト名： uni Beaut(ユニビュート)

●ウェブサイト ： https://unibeaut.net/









【団体概要】

●団体名 ：美・プラザ協同組合

●所在地 ：東京都渋谷区代々木1-56-4 美容会館

●理事長 ：大田 文雄

●事務局長：村橋 哲矢