【岡山大学】岡山大学「令和8年年始式」を開催しました

2026（令和8）年 1月 18日

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年1月5日、本学津島キャンパスの創立五十周年記念館金光ホールにおいて、「令和8年年始式」を開催しました。対面およびオンライン配信のハイブリッド形式で実施し、役員・部局長をはじめ、約420人の教職員が参加しました。



那須保友学長は、まず、昨年一年間にわたる教職員の尽力に謝意を述べ、本年も引き続き、「不易流行」、「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」、「2050年」を重要な視点として掲げ、将来を見据えた大学運営を進めていく考えを示しました。そのうえで、昨年10月に発表した「研究大学宣言」に触れ、研究を大学の中心に据え、教育と研究を両輪として進める姿勢を改めて強調しました。社会に対して本学が研究大学として発展していくことを約束したこの宣言のもと、全学で取り組みを加速させると述べました。



さらに、12月に発表した「ハラスメント根絶宣言」について、那須学長は「絶対に許さない、放置しない、隠さない」という強い決意を示し、心理的安全性の確保を大学運営の根幹とする方針を改めて明言しました。ハラスメント事案が依然として発生している現状を踏まえ、徹底した対応を進めるとともに、教職員一人ひとりに高い認識と行動を求めました。



最後に那須学長は、「大変」という言葉を「大きく変わる前触れ」と捉え、困難をチャンスに変える姿勢を共有しました。「迷ったら前へ、苦しかったら前へ。後悔するのはその後」と述べ、変革期を前進する大学でありたいと呼びかけ、今年の合言葉を『大きく変わる』としました。挑戦を恐れず一歩を踏み出すことで、岡山大学が未来に向けて力強く進化する一年にしようと結びました。

本年も地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

あいさつする那須保友学長

那須保友学長を囲む参加者

